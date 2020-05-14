特朗普驳斥专家意见 坚持重新开放学校

(德国之声中文网) 美国总统特朗普出面驳斥美国传染病专家福西 (Anthony Fauci) 周二 (5月12日) 做出的言论，强调福西周二做出的警告，是「无法令人接受的」。他在接受福斯电视台访问时甚至强调，他完全无法认同福西提出的学校解禁政策。

特朗普在访问中重申：「我们会解除封锁，人民可以开始到户外活动，学校也会重新开启。」福西周二在出席国会听证会时警告，如果过早解封，各州可能出现无法控制的大规模感染。这不仅会导致更多人死亡与深受病毒困扰，也会导致经济复苏的步调受到影响。

特朗普过去几周不断在公开场合发表与美国政府新冠团队专家意见相左的言论，因为他仍将重点放在振兴美国经济。虽然目前美国经济受到新冠疫情严重打击，但特朗普多次公开强调，美国经济成长率能很快恢复正常。他说：「我相信美国经济明年会有很好的表现。」

然而，美国民主党的总统参选人拜登 (Joe Biden) 却在第一时间讽刺特朗普，在推特上发文写道：「我会相信全美国最顶尖的卫生专家，而不是相信一个为了防疫会把酒精直接注射到体内，然後日食发生时，会直视太阳的人。」

福西警告太快解封恐现第二波疫情

美国国家过敏和传染病研究所所长福西 （Anthony Fauci) 周二 (5月12日) 出席一场国会听证会时， 严词反对太早展开逐步解封，而他的言论也让各界担忧，即便采取谨慎的策略来逐步重启商业活动，还是有可能造成第二波新冠疫情。

他表示，美国官方的新冠病亡数字比实际的数字还低，并坦承他担忧未来会先出现小规模的群聚感染，接着演变成大规模的传染。他也警告，各州不应该在设置全面的疫情追踪机制前便解除封锁。福西说，各州应该要将扩大检测与追踪接触史纳入防疫机制内。

他说：「如果过早解封，各州可能出现无法控制的大规模感染。这不仅会导致更多人死亡与深受病毒困扰，也会导致经济复苏的步调受到影响。」

美国国家过敏和传染病研究所所长福西 （Anthony Fauci) 周二 (5月12日) 出席一场国会听证会时， 严词反对太早展开逐步解封，而他的言论也让各界担忧，即便采取谨慎的策略来逐步重启商业活动，还是有可能造成第二波新冠疫情。

福西预估，美国各地的新冠病亡人数应该比官方数字还高，因为像在纽约这样受到严重冲击的州，不少人可能因感染新冠病毒後，在家中过世，但因他们从没到医院就医，所以官方数字变未将他们纳入统计中。

与此同时，美国白宫在催促学校与企业重新启动的同时，也设立了一个秋天开始生产1亿支疫苗的目标。但福西却驳斥这样的说法，强调疫苗与药物都无法在今年秋天量产，所以当学校开学时，各校无法仰赖疫苗与药物来防止新冠病毒扩散。

此外，他也警告各界不该抱持学童不易受新冠病毒感染的迷思，因为近期有一些孩童感染新冠病毒後，出现急性发炎症状的案例。他说：「我们不该太过宣扬孩童对新冠病毒免疫的说法。」

参议院拟授权特朗普制裁中国

此外，与特朗普关系密切的参议员葛莱汉 (Lindsey Graham) 周二透过声明表示，他深信要不是中国欺骗全球各国的话，新冠病毒也不会传至美国。他认为，中国永远都不会配合国际社会针对新冠疫情进行完整的调查。

与特朗普关系密切的参议员葛莱汉 (Lindsey Graham) 周二透过声明表示，他深信要不是中国欺骗全球各国的话，新冠病毒也不会传至美国。他认为，中国永远都不会配合国际社会针对新冠疫情进行完整的调查。

葛莱汉提案推动《新冠病毒监督法案》，要求美国总统特朗普在60天内向国会证明，中国已同意配合由美国或联合国其他成员国所主导的团队，协助他们针对新冠疫情展开调查。此外，中国也必须关闭所有的野生动物贩售市场，并释放所有在疫情期间，因抗争而被逮捕的香港示威者。

根据葛莱汉的提案内容，美国总统将可以在中国不愿配合的情况下，对中国施行各种形式的制裁，其中包含财产冻结丶颁布旅游禁令丶取消签证或是限制美国机构提供贷款给中国公司。葛莱汉所提出的法案，得到另外8名共和党参议员的支持。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)