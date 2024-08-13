特朗普、马斯克X平台对谈：马斯克愿为削减政府开支效力

在这一长达两个多小时的对话中，特朗普详细讲述上月遭枪击事件的细节，并抨击哈里斯在应对非法移民方面的政策作为。他还强调如果自己当政，不会发生俄乌战争以及加沙冲突。马斯克则提及，如果成立一个政府效率委员会，他愿意加入帮忙。

（德国之声中文网）"如果我没有转过头去，我现在就不会在跟你谈话了--即便我很喜欢你"，特朗普向X平台所有人马斯克表示。马斯克曾是特朗普的批评者。但如今，他说这位共和党候选人的强硬，正如特朗普在上个月遭枪击事件中的反应那样，对美国的国家安全至关重要。

特朗普与马斯克这一公开对话相当罕见。时长超过2小时，气氛相当友好，不过，对于特朗普第二任期计划并未带来多少新的信息。这位前总统用了相当长的时间讲述他新近遭受枪击。之后他谈及非法移民以及削减政府规管的计划等。

至于2021年1月6日国会骚乱事件，则在谈话中基本被忽略。这一事件后，特朗普在当时的推特平台账号被永久封禁。马斯克2022年收购推特后，则重新解封了这位前总统的账号。

对特朗普而言，此次与马斯克的对谈可以直接接触潜在数百万选民。而对严重依靠政治议题的X平台而言，也是一种帮助。

对话时长超过2小时，气氛相当友好 图像来源: Margo Martin via REUTERS

一开始即遇到技术问题

不过，谈话尚未开始就遇到技术问题。预定时间过去40分钟，超过87.8万用户联线，然而许多用户收到一条"无细节提供"的信息。

特朗普的团队称，在X平台的访谈因大量听众登录而不堪重负。谈话开始后，马斯克则为晚点表示抱歉，称"大规模袭击"冲击了该公司的系统。

在谈话开始前，马斯克在X平台上发帖称，正在进行"一些系统缩放测试"，以解决预期极高数量参与者的问题。

哈里斯选战团队：自我陶醉的富人

而二人对谈一结束，哈里斯的选战团队就作出反应，声明称："特朗普的整个选战都是服务于类似马斯克或他自己这样自我陶醉的富人，他们出卖中产阶级，2024年仍做不了现场直播。"

周一的这场对谈也突显特朗普与马斯克个人关系的演进。2022年，马斯克曾称自己是"温和民主党人"，并称特朗普再当总统年龄太大了。而如今，特朗普上月遭枪击事件两天后，马斯克正式表示为特朗普"背书"。

在谈话中，特朗普对马斯克提出加入其政府帮助削减政府不必要开支表示欢迎。马斯克表示，建议成立一个"政府效率委员会"，而他愿意加入。

特朗普对马斯克说："你是削减开支最了不起的能手。"

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特朗普称赞自己与普京、习近平、金正恩的关系

在公开为特朗普"背书"前，这位技术总裁就已对支持特朗普的一个政治行动委员会（Political action committee）提供支持。

与此同时，特朗普也软化了对电动汽车的批评声调，提及马斯克对特斯拉的领导。

特朗普的X账户有8800万粉丝。马斯克则有1.93亿粉丝。

在谈话中，特朗普也经常重回他津津乐道的主题--称赞自己与极权领导人如普京或习近平的关系，并坚称，在他领导下，美国会安全得多。

欧盟提醒马斯克

此次对话前，周一，欧盟内部市场专员布雷顿致信马斯克，提醒他有阻止"有害"材料在该平台散播的法律义务。

"巨大的受众人数意味着更大的责任"，布雷顿在X平台写道，同时附上在欧盟法律下马斯克所承担的打击非法内容以及虚假信息的义务。

特朗普选战发言人Steven Cheung则敦促欧盟"管好自己的事，不要试图干预美国总统选举"。

（美联社、法新社、路透社）

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