特朗普首访印度 专家:作秀成分多

(德国之声中文网) 美国总统特朗普2月24日搭乘空军一号到印度进行为期两天的访问。一如过去印度总理莫迪接待外国领导人的方式，这次特朗普预计也将受到豪奢的盛情款待。

这是特朗普上任以来首次访问印度，行程安排相当丰富。此行也被视为印度媒体今年报导的重点大事。

新德里国防研究与分析研究所（IDSA）外交政策研究员帕塔乃克 (Smruti Pattanaik)告诉德国之声。印方希望特朗普此行能在安全问题、恐怖主义和贸易往来上与印度达成更多共识。

印第安纳大学布卢明顿分校印度专家，政治学教授甘古利（Sumit Ganguly）对德国之声说：「这次旅行除了具有象征意义之外，也毫无疑问地凸显了美国对印度的重视。」

他说：「这次访问也强调巴基斯坦的重要性正在下降，因为美国没有一定要在巴基斯坦过境。这也可能向中国传达一个信息，就是美国对印度的重视。」

甘古利强调，在印美战略利益日益接近的情况下，两国关系在过去几年一直稳定转好。他也说:「许多国内事务让特朗普分心，让他无法专注于世界事务，对国际政治也所知甚少，但(印美) 关系相对来说基础稳固。这主要是源于对地缘政治的关注。」

华盛顿将新德里视为所谓的「印度太平洋」（Indo Pacific）中美国战略的关键参与者。印度太平洋是美军构想的横跨太平洋和印度洋的广大区域，从美国西海岸到印度的西海岸。近年，印度添购美国军事装备，并与华盛顿建立了更紧密的国防合作。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔争端激化 莫迪领导的新德里政府8月5日向国会提出动议，要求废除查谟和克什米尔邦的自治特权。在此之前，这两个地区的政治人物就已经遭到软禁，网络和电话通讯都被切断。这被看作是近70年来，印度政府在改变地区特殊地位的问题上所采取的最为激烈的手段。伊斯兰堡随后宣布，将驱逐印度大使，并中止与印度的贸易。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印巴外长 纷纷匆忙访华 在印巴围绕克什米尔的争端显著升级后，两国外长在一周内先后访华。巴基斯坦外长库雷先期赶到北京，希望在克什米尔问题上得到中方的支持。印度外长苏杰生也于8月11日开始访华，他在中南海得到中国国家副主席王岐山的接见。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 巴基斯坦击落印度战斗机 2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度轰炸巴境内目标 巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 暴力不止 2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 持久的冲突与惨痛的代价 自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度打击反叛武装 2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 一名克什米尔分离人士之死 2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 乌里袭击事件 2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 侵犯人权 显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔非军事化 支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”

印巴敌对，克什米尔代价高昂 分离无望 但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。 作者: Shamil Shams



无法化解的贸易纠纷？

专家形容当前的美印关系在国防上很稳固，但在商业方面却有分歧。美国前南亚助理国务卿兼华盛顿外交关系委员会资深研究员艾尔斯 (Alyssa Ayres)说：「我会说，美印在贸易紧张关系下，战略伙伴关系依然稳固......实际上，这是自小布什政府以来两国关系的发展轨迹。事实证明，解决战略和国防合作的某些障碍比解决贸易和经济方面的重大分歧要容易得多。」

在过去的20年中，美国和印度之间的贸易一直稳定增长。商品和服务的双边贸易从1999年的160亿美元（148.2亿欧元）猛增到2018年的1420亿美元。尽管增长如此强劲，但两国的商业关系却每况愈下。

美国长期以来一直认为印度政府的贸易保护主义措施不公平，对包括高关税和外国投资壁垒发出抱怨。特朗普也对此不断批评，并称印度是「关税王」。

印美双方在签证、商品和服务的市场准入、知识产权以及数位经济法规等方面也存在严重分歧。

艾尔斯说：「我不认为贸易或移民这些是什么新的麻烦。这些分歧以某种形式已经存在了至少10年。」

伍德罗·威尔逊国际学者中心的南亚专家库格曼 (Michael Kugelman)告诉德国之声，这些贸易分歧对印美两国关系而言「是麻烦，但不是威胁」。他说:「双方对彼此的善意足够区隔两国关系与贸易方面的问题。特朗普的访问将把这份善意和良好的关系向上提升。」

特朗普最近表示，美国和印度正在制定一项重大的贸易协议，但他不确定该协议是否会在11月美国总统大选之前完成。

库格尔曼也表示，在印度之行期间，浮夸的象征意义可能大于实质成果。他说：「我不期望出现任何实质可交付的成果。特别是贸易协议，可能性越来越小。但可能会有一些新的国防协议......主要的成果将是特朗普在印度与莫迪的对话。两人在一场盛会中共享舞台。这是最能引起他们共鸣的，这正是这两位享受大排场的领导人和他们的政府希望做到的事。」

行程安排

特朗普和第一夫人梅拉尼娅此行第一站是印度总理莫迪的故乡，古吉拉特邦的西部城市艾哈迈达巴德。自莫迪出任总理以来，包括中国、日本、以色列在内的许多外国领导人在印度之旅中都访问了他的故乡。

24日下午，特朗普将与莫迪一起参加名为「你好，特朗普」 (Namaste Trump)的公开活动。这个活动将在据说是世界上最大的板球体育场举办。这个新建成的薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾(Sardar Vallabhbhai Patel)体育场可容纳超过10万人。

特朗普随后将飞往阿格拉，在夜间访问闻名世界的大理石陵墓泰姬玛哈陵。隔天25日上午，特朗普将赴印度新德里的总统府参与拉什特拉帕蒂·巴万（Rashtrapati Bhavan）为他举行的盛大的欢迎仪式。

特朗普在访问新德里期间将参观圣雄甘地的纪念馆拉杰·加特。

去年9月，莫迪访美时与特朗普和其他美国高级官员举行会谈，希望深化两国关系。