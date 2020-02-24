特朗普首访印度 专家:作秀成分多

这是美国总统特朗普上任以来首次正式访问印度。虽然美印双方国防伙伴关系愈来愈紧密，但在贸易壁垒和投资限制上却有巨大分歧。德国访问多位美印关系专家分析此行的重要性。
(德国之声中文网) 美国总统特朗普2月24日搭乘空军一号到印度进行为期两天的访问。一如过去印度总理莫迪接待外国领导人的方式，这次特朗普预计也将受到豪奢的盛情款待。
这是特朗普上任以来首次访问印度，行程安排相当丰富。此行也被视为印度媒体今年报导的重点大事。
新德里国防研究与分析研究所（IDSA）外交政策研究员帕塔乃克 (Smruti Pattanaik)告诉德国之声。印方希望特朗普此行能在安全问题、恐怖主义和贸易往来上与印度达成更多共识。
印第安纳大学布卢明顿分校印度专家，政治学教授甘古利（Sumit Ganguly）对德国之声说：「这次旅行除了具有象征意义之外，也毫无疑问地凸显了美国对印度的重视。」
他说：「这次访问也强调巴基斯坦的重要性正在下降，因为美国没有一定要在巴基斯坦过境。这也可能向中国传达一个信息，就是美国对印度的重视。」
甘古利强调，在印美战略利益日益接近的情况下，两国关系在过去几年一直稳定转好。他也说:「许多国内事务让特朗普分心，让他无法专注于世界事务，对国际政治也所知甚少，但(印美) 关系相对来说基础稳固。这主要是源于对地缘政治的关注。」
华盛顿将新德里视为所谓的「印度太平洋」（Indo Pacific）中美国战略的关键参与者。印度太平洋是美军构想的横跨太平洋和印度洋的广大区域，从美国西海岸到印度的西海岸。近年，印度添购美国军事装备，并与华盛顿建立了更紧密的国防合作。
无法化解的贸易纠纷？
专家形容当前的美印关系在国防上很稳固，但在商业方面却有分歧。美国前南亚助理国务卿兼华盛顿外交关系委员会资深研究员艾尔斯 (Alyssa Ayres)说：「我会说，美印在贸易紧张关系下，战略伙伴关系依然稳固......实际上，这是自小布什政府以来两国关系的发展轨迹。事实证明，解决战略和国防合作的某些障碍比解决贸易和经济方面的重大分歧要容易得多。」
在过去的20年中，美国和印度之间的贸易一直稳定增长。商品和服务的双边贸易从1999年的160亿美元（148.2亿欧元）猛增到2018年的1420亿美元。尽管增长如此强劲，但两国的商业关系却每况愈下。
美国长期以来一直认为印度政府的贸易保护主义措施不公平，对包括高关税和外国投资壁垒发出抱怨。特朗普也对此不断批评，并称印度是「关税王」。
印美双方在签证、商品和服务的市场准入、知识产权以及数位经济法规等方面也存在严重分歧。
艾尔斯说：「我不认为贸易或移民这些是什么新的麻烦。这些分歧以某种形式已经存在了至少10年。」
伍德罗·威尔逊国际学者中心的南亚专家库格曼 (Michael Kugelman)告诉德国之声，这些贸易分歧对印美两国关系而言「是麻烦，但不是威胁」。他说:「双方对彼此的善意足够区隔两国关系与贸易方面的问题。特朗普的访问将把这份善意和良好的关系向上提升。」
特朗普最近表示，美国和印度正在制定一项重大的贸易协议，但他不确定该协议是否会在11月美国总统大选之前完成。
库格尔曼也表示，在印度之行期间，浮夸的象征意义可能大于实质成果。他说：「我不期望出现任何实质可交付的成果。特别是贸易协议，可能性越来越小。但可能会有一些新的国防协议......主要的成果将是特朗普在印度与莫迪的对话。两人在一场盛会中共享舞台。这是最能引起他们共鸣的，这正是这两位享受大排场的领导人和他们的政府希望做到的事。」
行程安排
特朗普和第一夫人梅拉尼娅此行第一站是印度总理莫迪的故乡，古吉拉特邦的西部城市艾哈迈达巴德。自莫迪出任总理以来，包括中国、日本、以色列在内的许多外国领导人在印度之旅中都访问了他的故乡。
24日下午，特朗普将与莫迪一起参加名为「你好，特朗普」 (Namaste Trump)的公开活动。这个活动将在据说是世界上最大的板球体育场举办。这个新建成的薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾(Sardar Vallabhbhai Patel)体育场可容纳超过10万人。
特朗普随后将飞往阿格拉，在夜间访问闻名世界的大理石陵墓泰姬玛哈陵。隔天25日上午，特朗普将赴印度新德里的总统府参与拉什特拉帕蒂·巴万（Rashtrapati Bhavan）为他举行的盛大的欢迎仪式。
特朗普在访问新德里期间将参观圣雄甘地的纪念馆拉杰·加特。
去年9月，莫迪访美时与特朗普和其他美国高级官员举行会谈，希望深化两国关系。
印度本周宣布不加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP)。吉隆坡大学亚欧学院高级讲师Rahul Mishra认为，新德里的决定是为了保护印度脆弱的经济行业并且敦促中国给予互惠的市场准入。 (07.11.2019)