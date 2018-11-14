 特朗普预计上调关税至25% | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2018

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时政风云

特朗普预计上调关税至25%

特朗普维持他的一贯立场，如果没有办法达成协议，让他感到贸易是公平的，就会提高现行关税并继续扩大征税范围。接下来很可能会影响到科技大厂苹果。

USA | Donald Trump (Reuters/E. Thayer)

G20将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行，特朗普将藉机和习近平进行会谈

(德国之声中文网) G20即将在本周五登场，美国总统特朗普及中国国家主席习近平将再次碰头。 特朗普接受《华尔街日报》专访，他将会持续提高对中国的关税，将原本对两千亿商品课征的10%关税提升到25%，又再次重申，如果双方没有达成协议，将考虑对所有中国商品课征关税。

这个说法与他在23日时的立场相反。当时他说:「中国想跟我们达成协议，如果条件许可的话，我们会这么做。」他在佛罗里达州的别墅对记者说:「我这辈子都在为下週与习近平的会面做准备。我已了解每个环节跟每个数据，我比任何人都了解，因为我的感觉永远是对的。」外界诠释为他的态度趋于软化。

Logo G20 Argentina 2018 (Government of Argentina)

2018 G20的形象标志

现在还有价值2670亿的中国商品尚未被关税波及。 特朗普说，下一轮关税将会涵盖所有剩余额度，考虑纳入高科技产品，例如中国加工制造再出口到美国的苹果iPhone。

高科技产品，如手机和计算机，都是美国希望最小化美国消费者受到的影响，而暂时没有列入课税列表的项目。 华尔街日报问特朗普，其他官员担心美国消费者会受到冲击，他怎么看? 「可能吧，有可能。 但还是要看关税多高。 」 他说，「我的意思是，如果我只加个10%，消费者就有办法承受。 」

苹果的股价应声下跌。

苹果执行长库克已经私下对特朗普提过这个问题，表示虽然中美之间存在争议，施加关税却不是最好的解决方法。

虽然苹果大部分的制造业务都外包给其他国家，该公司也一再强调自己对美国经济的贡献，也说他们2018年打算在美国制造商身上投资550亿。

美国两大智库之一「国际与战略研究中心」亚洲研究部的马修古曼认为，双方会达成某种程度的协议。他说，特朗普看似开始注意到股市的波动，习近平则需要专心处理成长趋缓的国内经济。如果达成协议，对双方来说都是一个喘息。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)

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