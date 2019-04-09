特朗普预告习近平来访 中美贸易否极泰来

(德国之声中文网) 就在白宫宣布美国贸易谈判团队将于周日 (4月28日) 再度出发前往北京进行谈判后不久，美国总统特朗普又替中美贸易谈判增添了一丝乐观氛围。 他周四 (4月27日) 在白宫对员工及其家属发表的谈话中透露，中国国家主席习近平可能将在近期访美。

此话一出，各界开始纷纷揣测中美双方是否将在不久的将来，签署终止贸易战的协议。 然而，特朗普并未在谈话中表明习近平确切访美的时间与会晤举行的地点。 他此前曾暗示当华盛顿与北京达成协议时，习近平将出席协议签署仪式，所以周四的消息才让外界对贸易战有解格外乐观。

除了美方将于周日(4月28日)启程前往北京展开新一轮谈判外，中国首席谈判代表刘鹤也将于5月8日再次访美，为解决贸易争端努力。 白宫透过声明表示: 「下周谈判的主题将包含知识产权、强迫技术转移、非关税壁垒、农业、服务业、采购以及协议的施行。 」

纽约时报报导，熟悉中美谈判内情的消息人士指出，双方可能希望将特习会安排在5月或6月，而美国商界对于中美贸易谈判有解也抱持高度期待。 即便如此，接下来谈判中仍有许多双方必须试图解决的歧见，其中包含双方如何在删减关税这个项目上达成共识。

降低美国药厂保障成谈判关键

彭博社周五 (4月26日) 报导，消息人士指出华盛顿目前正在考虑接受中国的提案，降低美国医药产品在中国市场受到的保护。 根据谈判细节，中国提议将对美国药厂生物制剂在中国的监管数据之保护缩短为8年，但分析师认为此举可能引起美国医药厂商的反弹。

在美国本土以及北美自由经济贸易区内，美国药厂生物制剂的监管数据分别能得到12年与10年的保障。 彭博社引述专家分析，表示美国政府可能让中国能有更强的机制来压低一些昂贵药品的价钱。

美国谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 过去几周告知美国药厂中国坚持将监管数据保护缩短为8年，而美国贸易谈判代表处也不断向业界施压，要求他们接受最终的谈判结果。 此外，彭博社报导一名消息人士还说美国贸易谈判代表处曾威胁如果业界不接受谈判结果的话，贸易谈判代表处将把医药产品从谈判的列表上移除。

彭博社指出，美国贸易谈判代表处的强硬做法惹恼了不少业界人士，他们也抱怨特朗普政府在谈判过程中都没有定时告知药厂代表最新谈判进度，现在却要求他们接受他们认为还不够有信服力的谈判结果。

杨威廉/罗法 (综合报导)