特朗普面临一场“内战”

（德国之声中文网）特朗普首席辩护律师斯塔尔（Kenneth Starr）在参议院发言时称，弹劾总统只会带来苦涩，分裂国家。他指责民主党人滥用调查程序作为政治武器。他称，在法律上，民主党阵营的指控不足以构成弹劾，因为，所指控的内容与犯罪无关。按这位明星律师的说法，弹劾总统"类似一场内战"。

斯塔尔曾是针对前总统比尔·克林顿的弹劾程序中的特别调查官，--关键词："莱文斯基丑闻"。1999年，克林顿获无罪宣判。当时，斯塔尔--与今天不同--不是在总统一边。

特朗普辩护团的另一名成员塞库洛夫（Jay Sekulow）说，针对特朗普的弹劾调查程序不过是质疑其合法选举胜利的延续了3年的努力的继续。他强调，必须拒绝弹劾，以阻止该程序被无可修补地政治化。他称，一旦这成为新标准，未来就将会完全是另一种样子。

辩护团里的另外数名律师也在各自的陈述中称，众议院不应臆造对特朗普总统的指控，而应正视前副总统乔·拜登（Joe Biden）及其子亨特（Hunter）二人的腐败行为。女律师邦迪（Pam Bondi）强调，亨特·拜登在乌克兰天然气康采恩Burisma监事会中任职构成明显的利益冲突，尤其是，作为时任副总统，他的父亲曾主管对美国的乌克兰政策。

赫尔施曼（Eric Herschmann）律师补充说，拜登父子的角色未被调查，这很奇怪，而若特朗普的哪个孩子拿了哪位大腕的钱，民主党人肯定早就启动调查了。他称，民主党人只是为了保护拜登。

乔·拜登将在今年11月的下届总统选举中挑战特朗普。

博尔顿会是关键证人？

随着《纽约时报》有关乌克兰丑闻的最近披露，在发传票要证人作证问题上，对参议员们的压力增大。此间，特朗普的共和党参议员阵营内也出现邀请前国家安全事务顾问博尔顿这样的关键人物作证的声音。

前国家安全事务顾问博尔顿2019年9月被特朗普解雇

保守派参议员罗姆尼（Mitt Romney）表示，"传博尔顿作证，是重要的，这一点会越来越明显"。他相信，其他共和党人也将提出这一要求。罗姆尼的党内同僚、参议员科林斯（Susan Collins）强调，博尔顿的新爆料加大了邀请证人出席听证会的压力。

民主党人至少必须争取到4名共和党参议员，构成简单多数，从而能邀请证人作证。迄今，民主党人因参议院内的共和党多数地位而在此问题上失利。

据《纽约时报》报道，博尔顿在一部书稿中证实了对特朗普的一项指控。根据该指控，特朗普的确曾将3.91亿美元的军事援助用作了施压手段，以迫使乌克兰方面调查拜登。博尔顿此说将有力佐证民主党人的一个控点，即：特朗普滥用总统职权于个人的、内政的目的，并阻碍司法调查。

特朗普本人则推文称，他从未向博尔顿提出过相关要求。他写道，如果博尔顿说有过此事，则只是为了推销自己的书。

凝炼/乐然（德新社、美联社）