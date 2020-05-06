特朗普随扈确诊新冠 美多州未达联邦标准便解封

(德国之声中文网) 美国总统特朗普身边的一名贴身随扈周四 (5月7日) 传出确诊染上新冠肺炎，白宫也紧急替特朗普与副总统彭斯进行病毒采检，结果显示两人仍未感染病毒。

特朗普也随即表示，他很少与该随扈接触，自己周三与周四的检测结果也都显示他为阴性。为了确保第一家庭与副总统的健康，白宫内部将把新冠肺炎的检测从每周一次调整为每天一次。

这名被检测出新冠肺炎的随扈是美国海军精锐部队的成员，他经常随侍在特朗普与第一家庭的成员身边。一名消息人士向美国有线电视网 (CNN) 透露，特朗普在得知随扈确诊後感到非常苦恼，白宫的医师也立即替特朗普进行检测。

随扈确诊後，白宫也发布声明，表示：「总统与副总统病毒检测呈现阴性，他们依然很健康。」这名随扈是新冠疫情爆发以来，第二位检测阳性的白宫雇员。第一名检测为阳性的是副总统彭斯 （Mike Pence) 办公室成员，该雇员是在3月21日确诊。

美国多州无视政府解封准则

与此同时，美国有多州州长为了重启商业活动，都无视政府的解封准则，或是运用自己偏好的方式来执行政府的准则。美联社的分析报导指出，至少有17州在没有完全符合政府制定的解封条件的前提下，开始重启商业活动。

而由於联邦政府所制定的非强迫性准则内容十分宽松，所以有包含乔治亚州在内的多州都在疫情并未明显趋缓的情况下，想方设法的让自己的条件能符合联邦政府的准则。美国总统特朗普周四在白宫例行记者会被问到相关问题时表示，联邦政府赋予各州州长很大的权力去决定是否完全遵守政府准则来解封。

他说：「我们希望他们自己做决定，我们仰赖他们自己做决定，我们也信任他们自己做的决定。我希望他们有做出正确的决定。」美国过去七周已有3300万人申请失业救助，而这也迫使政府加速解封的步调。美联社报导，美国周五将公布的最新失业率恐将达到16％，创下经济大萧条以来最高的数字。

而尽管各州都陆续解封，各地却并未出现人民大规模重启消费行为。亚特兰大联邦储备银行的行长伯斯特克 (Raphael Bostic) 向路透社表示，部分业者已开始体验到商业活动复苏的情况，但其他的业者则仍未见到顾客回流消费。

他说：「透过分析手机讯号资料，我们发现人民并未开始大规模的在户外移动。未来数周，我们将能更清楚的了解开放商业活动的政策，是否能刺激人民开始参与商业活动。」

联合国呼吁各界捐款助抗疫

同一天，联合国呼吁全球各国政府与企业考虑贡献资金到联合国为贫穷国家防疫所设立的基金。根据联合国的统计，该基金预计需要67亿美元的资金。联合国警告，如果各界无法即时响应的话，可能导致贫穷国家出现向饥荒丶暴动与其他类型的冲突。

联合国人道事务与紧急救援副秘书长洛科克 (Mark Lowcock) 表示，由於数据显示各国出现包含薪资缩减与失业等各种问题，联合国将原本预定的20亿美元预算提升至67亿美元。联合国预测，新冠疫情在未来三到六个月才会真正影响世界最贫穷的国家。

洛科克在一场视讯会议中表示，贫穷国家将面临新冠疫情带来的双重夹击。除了受到疫情本身的健康冲击外，也会受到全球经济萧条与各国防疫机制的影响。世界粮食组织秘书长毕尔思里 (David Beasley) 指出，避免全球2.65亿人在今年底面临饥荒的最佳方法，是提供金援与确保供应链能正常运作。

杨威廉/张慈 (综合报导)