特朗普阴影下的中日峰会

（德国之声中文网）日本首相安倍晋三周五（10月26日）将与中国国家主席习近平在北京握手，这也将为2011年以来中国两国首脑的第一次峰会拉开序幕。而不久之前还是《中日和平友好条约》签订40周年的纪念日。为期三天的峰会将成为中日关系迅速缓和的一个小小高潮，而这一切的序曲则是今年年初重新展开的中日经济对话。

尽管安倍晋三和习近平此前已经有过7次见面的记录，但都是在多边外交场合上的短暂会晤。其实安倍晋三一直努力推动双边峰会，以求为日本经济带来利好消息。中国是日本第二大贸易伙伴，许多日本公司都在中国进行巨额投资。但是中国对于安倍的想法无动于衷，在很长的一段时间内，北京似乎对改善中日关系的兴趣不大。

作为日本保守派阵营的头面人物，安倍晋三遵循更为自信的外交政策，尤其希望限制中国在亚洲地区的影响力。与此同时，安倍政府还计划加强日本军力，并在动用军队方面更具有灵活性。这一切都让北京感到不满。更不用说，安倍晋三在对待二战及日本战争罪行问题上的态度，更是让中国极为愤怒。就在上周，安倍再次向靖国神社供奉祭品，该神社中也供奉着被判刑或处决的二战战犯灵位。

中国改变想法

不过与美国的贸易战令中国出口产品面临高额惩罚性关税，这让北京领导层不得不改变想法。为避免在国际舞台上遭到孤立，习近平四面出击，寻求"伙伴"，其中包括欧盟、俄罗斯，还有日本。位于东京的日本综合研究所（Japan Research Institute）上海中心主任吴军华认为，中国的切实担忧是，美国希望以贸易战为契机，限制中国在全球贸易政策方面的回旋余地。

比如，在最新签署的北美自由贸易协定中加入了所谓的"毒丸条款"：加拿大和墨西哥如果以后要和非市场经济国家签署自贸协议，需要得到美国的首肯。吴军华表示，美国同样可能在与欧盟或日本的贸易谈判中加入这样的规定。华盛顿希望用这样的手段迫使盟友在美国和中国之间做出选择。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。今年，朝鲜已发射两枚飞越日本上空的导弹，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三本周宣布提前大选。有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。 作者: 苗子



不过，感受到美国贸易战压力的并不仅仅是北京政府，东京也同样如此。日本方面不但担心今后日本汽车会被征收高额进口关税，美国对中国商品征收关税也殃及日本。今年9月，日本机械厂商从中国得到的订单数量比去年同期减少五分之一，并且连续七个月订单下滑。因为遭到贸易战影响的中国厂商在投资采购方面变得更为小心谨慎。

经济关系的新阶段

中日关系回暖的迹象在今年9月俄罗斯符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛上就有所显现。会议期间，安倍晋三向习近平提出希望中国对日本福岛地区出产的食品解除进口禁令，而习近平的回应是日本大米很好吃。在经历数年的冰期之后，中国领导人的这番个人表态颇不寻常。

安倍晋三和习近平此次北京峰会的主要议题包括金融和技术合作。数百名日本商界领袖将随同安倍访华。安倍晋三希望向中国总理李克强建议，结束日本对华发展援助，代之以两国共同在第三国协调组织基建项目。30多个类似项目的准备工作已经完成，只待在北京签署协议。

此外，这两个亚洲最大经济体的央行将恢复双边货币互换，并且将规模扩大到3万亿日元（约合1850亿元人民币）。在金融市场动荡时，货币互换可以规避汇率变动等风险，被视为一种安全保障。中日之间此前曾有过货币互换协议，但在2013年便已失效。

科技合作

中日关系改善的另一个领域是科技合作，两国将在中日经济对话期间首次举行一场名为"创新与知识产权对话"的讨论会。七个工作小组将分别就数字经济、工业合作、创新及知识产权等问题展开研究。日本财经杂志《日经》报道称，双方究竟会进行多少技术交换，目前仍不明朗。因为从某种程度而言，这样的讨论会象征意义色彩更浓。

中日还将在防务方面进行合作。日本自卫队总参谋长将在2008年之后首次访问中国。此外日本还打算邀请中国高阶将领访日。有关两国国防部之间设立热线电话的细节问题也在探讨中。今年6月两国已经就此达成协议，主要希望以此避免在东海"擦枪走火"。中日船只和飞机在东海争议岛屿（日本称尖阁列岛，中国称钓鱼岛）周边地区时常发生摩擦。