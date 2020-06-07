特朗普：“锁喉”一般应禁用 除非……

（德国之声中文网）非裔美国人弗洛伊德（George Floyd）遭警察用膝盖锁喉后死亡，警方的这种擒拿手法由此引发广泛争议。美国总统特朗普认为，在特殊情况下可以使用这种方式。一名警员和一名嫌犯单打独斗的过程中可能会用到"锁喉"，特朗普在接受福克斯新闻采访时解释说："遇到这种情况你该怎么办呢？难道要松开手说：让我们从头再来，因为我不能用锁喉制服你？"

特朗普指出，在一对一的"艰难打斗"中，警察可能面对的是"真正的坏人"，这是一种困难的境地。特朗普强调，"一般而言"应该禁止警察使用"锁喉"，"我不喜欢锁喉"，他希望在美国街头看到"富有同情心，但强而有力"的警察。

美国黑人弗洛伊德遭警察暴力执法致死的事件不仅在美国掀起有关警察暴力和种族主义的争论。五月末，在明尼苏达州明尼亚波利斯市，一名白人警察将弗洛伊德按倒在地，并用膝盖压住其后颈长达近九分钟。虽然弗洛伊德不断哀求自己已无法呼吸，但涉事警员不予理会。之后，现年46岁的弗洛伊德不治身亡。对其锁喉的警察以及另外三名涉事警察遭到革职，并已被捕和被告。

"锁喉"将被重罚

作为对弗洛伊德之死的回应，美国反对党民主党公布了针对警察暴力的一系列改革措施，但是却遭到特朗普的共和党的反对。与此同时，有美国联邦州和城市已经先行一步，出台改革措施。纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)周五（6月12日）签署了一系列涉及警方改革的法案。其中包括：如果有警员因为使用锁喉而造成他人受伤或死亡，将最高面临15年有期徒刑。此外，纽约州还废除了对警察过失和纪律处分档案保密的规定。



安静/任琛 （法新社、德新社）