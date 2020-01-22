特朗普重燃美欧贸易战 一切因税而起

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三 (1月22日) 表示，如果欧盟不尽快与美国签署一项拖延已久的贸易协议的话，他将对欧盟进口的汽车开始征收高额关税。 他在达沃斯的世界经济论坛现场向媒体表示：「欧盟比中国还难做生意。 」

特朗普说，他预估如果谈判不如预期的话，美国可对欧盟进口汽车征收25%的关税。 特朗普在达沃斯向福斯商业新闻台表示：「如果我们无法与欧盟针对贸协达成共识，那最终我们只能对他们的进口车征收25%的关税。 」

德国驻美国大使哈伯 (Emily Haber) 接受媒体采访时表示，如果美国向欧盟进口车征收关税，欧盟将采取相关措施反击。

特朗普：我想再等等

欧盟委员会主席冯·德莱恩 (Ursula von der Leyen) 周三接受德新社访问时表示，欧盟正在努力与美国达成贸易协议，以避免美国开始对欧盟进口汽车征收关税。 她说，欧盟希望在未来数周达成这个目标，但她却未表明这是否会是个很全面的贸易协议。

特朗普在与中国签署了第一阶段的贸易协议后，便将他的矛头转向欧盟。 他说：「坦白说，我希望在与中国达成初步贸易协议后，再与欧盟展开贸易协商。 我一直希望公开呈现整个过程，所以我希望在与中国的谈判告一段落后，才展开另一个贸易协商。 我不想让美国与中国跟欧盟同时进行贸易协商。 」

数码税是谈判关键

除了特朗普周三针对美欧贸易争端发表的最新言论外，美国财政部长姆努钦 (Steve Mnuchin) 数天前也表示，如果欧盟不愿意取消原本预定对美国征收的数码税的话，美国将对欧盟进口车征收关税。

姆努钦在出席一个世界经济论坛的讲座时表示：「如果有人想对美国数位公司强行征收税务的话，我们会考虑对他们的车商征收关税。 」

欧盟委员会主席冯·德莱恩 (Ursula von der Leyen) 周三接受德新社访问时表示，欧盟正在努力与美国达成贸易协议，以避免美国开始对欧盟进口汽车征收关税。

在美国持续施压的情况下，法国周三宣布将暂缓对美国公司征收数码税。 此前，美国政府曾威胁会对从法国进口的手提包与酒征收100%的税。 然而，英国却选择维持原订计划，向美国科技巨头谷歌、亚马逊与脸书征收数码税。 英国政府称向这些公司征收的数码税的额度是合理且暂时性的。 英国财政部长贾伟德 (Sajid Javid) 表示：「我们将如原先预定从四月开始向美国公司征收数码税。 」

美国与欧盟之间的贸易关系自特朗普就任美国总统以来，便持续恶化。 双方在2017年7月同意进行贸易休战，并尝试针对贸易协议展开协商，然而双方却因为在包含农业等议题上产生歧见，导致协商受到阻碍。

杨威廉/文木 (路透社、法新社、德新社）