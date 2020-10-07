特朗普重回选战 欲撤驻外美军对付中俄

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周四 (10月8日)表示，他感觉「很完美」，已经准备好恢复竞选集会。一周前，他才被诊断出新冠病毒。

特朗普的医生康利 (Sean Conley)在8日晚间发表的一份声明中表示，特朗普已经完成了新冠肺炎的疗程，10日就可以安全地重新回到公开场合。

他说：「周六(10日)将是周四(1日)诊断后的第10天，根据团队进行的进阶诊断记录，我可以确定总统届时将安全返回公开场合。」

目前距离美国总统大选还有不到一个月的时间，特朗普自周一从军医院返回白宫，除了在白宫拍摄的视频。，就没有出现在公众面前。

8日稍早，他在接受福克斯商业频道电话采访时表示，他相信自己不再具有传染性。这是他出院后首次接受采访。

美国政府顶级传染病专家安福奇 (Anthony Fauci)说，相隔24小时进行两次聚合酶链反应 (PCR)实验室检测呈阴性，才能确定某人是否仍具有传染性。

他说:「我感觉很好，真的很好，我认为很完美。」他还说:「我认为我已经好到了今晚就很想来一场集会的地步。我昨晚就想这么做。他强调自己会站在离大家很远的地方。

在采访中，特朗普还拒绝了线上参与下一场总统辩论。他的竞选团队早前表示，特朗普将改成举行集会。

特朗普后来同意将辩论会推迟到10月22日举行。他的团队还坚持将第三场辩论推到10月29日，就在11月3日大选前几天。

10天隔离期结束

从5日下午开始，特朗普的医生就没有向媒体提供关于总统健康状况的确实更新。白宫战略传播主任法拉 (Alyssa Farah)说，这些信息是特朗普的 「私人病史」。

美国疾病控制和预防中心建议，在新冠肺炎症状出现后能隔离10天，对特朗普来说就是10月1日开始后10天。

不过，白宫没有报告特朗普最后一次病毒检测呈阴性的时间。这个时间点有助于确定他到底是在何时被感染。

特朗普身边有谁确诊? 总统高级顾问斯特芬·米勒 总统高级顾问斯特芬·米勒（Stephen Miller）于周二晚（10月6日）发布声明称感染了新冠病毒。这是继一周前发现首个病例后白宫疫情的最新发展。米勒说，此前5天他每天的测试均显示阴性，不过他基本处于自我隔离的工作状态。

特朗普身边有谁确诊? 白宫顾问希克斯 白宫顾问霍普·希克斯 (Hope Hicks)10月2日宣布自己确诊，是白宫团队中首位宣布确诊新冠肺炎者。在她宣布确诊消息的几个小时之后，总统特朗普也宣布自己和妻子梅拉尼娅确诊。

特朗普身边有谁确诊? 美国总统特朗普 美国总统特朗普可说是确诊名单中最高级别的白宫官员。他在10月3日宣布确诊，短暂住院3天便在10月5日出院，行走姿势和讲话看起来已经恢复健康。但他一度使用辅助供氧、瑞德西韦、类固醇消炎药地赛米松等被认为重症患者才需要使用的药物。

特朗普身边有谁确诊? 特朗普妻子梅拉尼娅 第一夫人梅拉尼娅 (Melania Trump)在竞选期间与特朗普朝夕相处，在特朗普确诊之后也很快的被验出新冠肺炎阳性。她在白宫接受初步治疗之后，被判断没有必要进入沃尔特里德医疗中心治疗。

特朗普身边有谁确诊? 特朗普私人助理卢纳 特朗普私人助理卢纳 (Nicholas Luna)的工作是从早到晚都陪伴在特朗普左右。他的工作让他近距离和特朗普接触。在特朗普确诊之后，卢纳也很快的被检验出新冠阳性。

特朗普身边有谁确诊? 竞选经理斯蒂芬 特朗普竞选经理斯蒂芬 (Bill Stepien)在特朗普确诊的同一天被确诊。斯蒂芬确诊的消息震惊了竞选团队，因为在前任竞选经理布拉德帕斯卡尔(Brad Parscale)被撤换之后，他才刚上任两个月左右。

特朗普身边有谁确诊? 总统顾问康威 康威 (Kellyanne Conway)和特朗普同一天确诊。虽然她在几周之前就以「希望多花时间陪伴家人」的理由正式离开白宫，但她曾经出席特朗普提名巴雷特(Amy Coney Barrett)为大法官的白宫活动。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员提里斯 今年60岁的共和党参议员汤提里斯 (Tom Tillis) 今年将竞选连任，也在特朗普宣布确诊之后确认染上新冠肺炎。他是参议院司法委员会的成员，对于提名程序有表决权。他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员迈克·李 犹他州的共和党参议员迈克·李 (Mike Lee)与特朗普同一天确诊，他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。虽然他和提里斯同为司法院委员会的委员，但是他们都因染疫无法出席原定10月5日这周举行的听证会。由于参议院规定委员需亲自到场投票，民主党提议延后提名程序以保障健康安全，但共和党则努力推动提名，称将调整规则让两人可以远端投票。

特朗普身边有谁确诊? 前纽泽西州州长克里斯蒂 克里斯蒂 (Chris Christie)在10月3日确认新冠病毒检测结果为阳性，他说为了预防起见，已经自行住院。他也曾经参与特朗普提名巴雷特为大法官的活动，当时他没有佩戴口罩，也没有与他人保持社交安全距离。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员强森 今年65岁的共和党参议员强森 (Ron Johnson) 说他在特朗普确诊隔天检出新冠肺炎阳性。作为特朗普的亲近盟友，他也曾经出席特朗普提名巴雷特的活动。

特朗普身边有谁确诊? 白宫新闻秘书麦肯阿尼 麦肯阿尼 (Kayleigh McEnany)在10月5日早上宣布自己确诊，已经开始隔离。这是特朗普宣布确诊之后的第三天，而特朗普也在这天出院，回到白宫。麦肯阿尼说自己没有症状，会在隔离期间继续远端工作。她上一次与媒体见面是在她的检验报告出炉之前几个小时，当时她没有佩戴口罩。



特朗普欲撤驻阿富汗美军

特朗普在接受福克斯商业频道也提到，美国在阿富汗的战争已经持续了19年的时间了。他说，美国一直在把驻在阿富汗的美军撤回来，目前已经减少到4千，他们在今年年底前都会撤出。

他说:「我想让我们的军队回家，因为你知道吗？我们遍布世界各地。我们在这些不同的地方，在没人听说过的国家作战。这会伤害我们，因为你让你的军队受到消耗，而我们必须时刻为中国、俄罗斯和其他地方做好准备。我们必须做好准备，也许还有朝鲜。」

他在采访中还谈到，美中贸易战如何促成美国有史以最大一笔来自中国的玉米和大豆订单。他也表示，如果再次当选，还会向中国征收关税。

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