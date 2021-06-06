特朗普“重出江湖” 炮轰中国 暗示再次参选

（德国之声中文网）这是美国前总统特朗普今年1月离开白宫后，首次在重要的场合公开发表演讲。他批评福奇对新冠疫情的处理方式，认为对方“并非是一个好医生，而是一个擅长自我营销的人。”他说福奇在新冠病毒问题上步步都错，对病毒来源的评估也是错误的。福奇曾对病毒来自武汉实验室的说法表示质疑。

特朗普在演讲中还表示，中国应向美国和全球支付10万亿美元的赔偿金。他还呼吁各国不用向中国偿还债务。

特朗普还表示，纽约总检察长办公室对特朗普企业集团的刑事调查是民主党人要扳倒他的又一次尝试。纽约总检察长詹姆斯（Letitia James）在审核特朗普集团是否故意虚报其资产估值，以获取贷款并获得商业和税收上的优惠。

特朗普发誓言要帮助共和党人在2022年的国会选举中赢得席位，并再次暗示可能在2024年竞选总统。“美国的生存取决于我们在各个层面选举共和党人的能力。从明年的国会中期选举开始。”

北卡罗来纳州共和党主席惠特利（Michael Whatley）介绍特朗普出场时称特朗普为 „我们的总统"。这是因为，特朗普指控民主党2020年从他手上「偷走选战」 ，但这种说法并未得到证实。

（路透社等）

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