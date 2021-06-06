 特朗普“重出江湖” 炮轰中国 暗示再次参选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2021

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时政风云

特朗普“重出江湖” 炮轰中国 暗示再次参选

美国前总统特朗普在北卡罗来纳州共和党州大会上发表讲话时火力全开，他谴责美国传染病专家福奇，再次要求中国赔偿，并称对其财务的调查是一种迫害。他还暗示会参加2024年选举。

USA I Ex-Präsident Donald Trump

特朗普不止一次表示中国应向美国和全球支付赔偿金

（德国之声中文网）这是美国前总统特朗普今年1月离开白宫后，首次在重要的场合公开发表演讲。他批评福奇对新冠疫情的处理方式，认为对方“并非是一个好医生，而是一个擅长自我营销的人。”他说福奇在新冠病毒问题上步步都错，对病毒来源的评估也是错误的。福奇曾对病毒来自武汉实验室的说法表示质疑。

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病毒起源调查报告发布后争议持续

特朗普在演讲中还表示，中国应向美国和全球支付10万亿美元的赔偿金。他还呼吁各国不用向中国偿还债务。

特朗普还表示，纽约总检察长办公室对特朗普企业集团的刑事调查是民主党人要扳倒他的又一次尝试。纽约总检察长詹姆斯（Letitia James）在审核特朗普集团是否故意虚报其资产估值，以获取贷款并获得商业和税收上的优惠。

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纽约总检察院对前总统特朗普的家族企业展开刑事调查。之前，对特朗普集团的调查仅限于民事范畴。

特朗普曾反复使用“中国病毒”等措辞，被认为引起美国社会对亚裔的仇视心态，美国华裔民权联盟因此对这位前总统提告求偿2290万美元。現任美国总统拜登则在本周签署反歧視亞裔法案，他表示：“我们正致力于阻止仇恨和偏见”。

特朗普发誓言要帮助共和党人在2022年的国会选举中赢得席位，并再次暗示可能在2024年竞选总统。“美国的生存取决于我们在各个层面选举共和党人的能力。从明年的国会中期选举开始。”

北卡罗来纳州共和党主席惠特利（Michael Whatley）介绍特朗普出场时称特朗普为 „我们的总统"。这是因为，特朗普指控民主党2020年从他手上「偷走选战」 ，但这种说法并未得到证实。

 

（路透社等）

 

 

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