 特朗普遭到起诉意味着什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2023

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时政风云

特朗普遭到起诉意味着什么？

特朗普成为史上首个被起诉的美国前总统。纽约曼哈顿大陪审团进行2016年大选前川普支付艳星封口费调查后，投票表决进行起诉。起诉书尚未公布，实际指控罪名不明。不过这个起诉会带来什么样的影响？

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