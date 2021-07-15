特朗普遭到起诉意味着什么？

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特朗普成为史上首个被起诉的美国前总统。纽约曼哈顿大陪审团进行2016年大选前川普支付艳星封口费调查后，投票表决进行起诉。起诉书尚未公布，实际指控罪名不明。不过这个起诉会带来什么样的影响？
前美國總統特朗普週四（30日）遭到起訴，創下美國史上首位卸任元首被刑事起訴的首例，發生了什麼事？
3月25日，特朗普在德克萨斯州小城韦科举行了首场竞选集会。他在活动上抨击正在调查他的检察官，认为这是“虚假调查”和“政治迫害”。这位前总统还抨击一些共和党内同僚，认为他们对美国的威胁更甚于中国。
美国前总统特朗普的脸书和Youtube账号终于被解禁。他周五在脸书上发表了12秒的短视频，标题是大写的“我回来了”。随着社媒账号相继回归，已宣布参加2024总统选举的特朗普再次掌握了政治筹款的关键工具。此外，这位前总统语出惊人，称他将于下周二被逮捕。
欧盟周二通过“反胁迫措施”（ACI），今后将允许对欧盟成员国经济施压的国家采取报复措施。过去几年欧盟成员国曾指责中国以及美国前总统特朗普将贸易作为政治施压的工具。
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