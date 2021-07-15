特朗普遭到起诉意味着什么？

特朗普重返脸书Youtube 自称下周二将被逮捕

美国前总统特朗普的脸书和Youtube账号终于被解禁。他周五在脸书上发表了12秒的短视频，标题是大写的“我回来了”。随着社媒账号相继回归，已宣布参加2024总统选举的特朗普再次掌握了政治筹款的关键工具。此外，这位前总统语出惊人，称他将于下周二被逮捕。