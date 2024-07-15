特朗普遇袭可能引发政治暴力不断升级

美国前总统特朗普遇袭事件发生后，对美国政治暴力继续升级的担忧也变得更为普遍。事实上，学术研究一直在对美国政治暴力抬头的趋势提出警告。美国社会的分化和对立，还能被阻止吗？

（德国之声中文网）“对于两极分化如此严重的今日美国来说，此次刺杀事件无异于火上浇油。我们必须为发生更多暴力事件做好准备。” 在X平台上拥有近80万粉丝的美国政治分析人士布莱梅（Ian Bremmer）发表的上述这段文字预示着，前总统特朗普遇刺事件将产生深远的影响。

周六在宾州举行的一次竞选集会上，共和党总统候选人、前总统特朗普遭到枪击，一粒子弹划伤了他的耳部，为了保护他的安全，警卫人员不得不将他扑到在地。所幸特朗普本人只受了轻伤。

袭击事件日趋频繁

特朗普遇刺事件发生后，布莱梅所表达出的忧虑并非空穴来风。2023年8月，路透社发布的一份调研显示，美国政治暴力事件呈现出七十年代以来从未有过的持续上升势头。不过调研指出，同当年不同的是，现在的暴力事件主要针对个人， 而不再是财产。

路透社的调研指出，2021年1月6日，特朗普支持者冲击国会的事件发生之后，登记在册的政治暴力事件总共有213起，其中三分之二属于肢体伤害和冲突，共有18人丧生。

2021年1月6日, 特朗普支持者冲击国会。 图像来源: Julio Cortez/AP Photo/picture alliance

特朗普遇袭事件发生在共和党党代会召开前两天，此次党代会上预计特朗普将正式成为共和党总统候选人。2024 年共和党全国代表大会将于 7 月 15 日至 18 日在威斯康星州密尔沃基市举行。

高危职业： 美国总统

芝加哥大学政治学者帕普（ Robert Pape）接受英国《卫报》采访时表示：“特朗普遭枪击事件是美国政治暴力受到明显纵容的必然后果。我们现在有理由担心拜登总统也会遭到报复威胁。”

芝加哥大学“安全与威胁”为题的调研显示，政治暴力事件频发的原因是政界人物不被信任，而阴谋论却受到广泛追捧。



民调显示，现在有更多的人支持针对特朗普的暴力行为：大约10%的美国成年人，即大约2600万人属于这类支持者，而6.9%的受访者，也即大约1800万人，则愿意使用暴力表达对特朗普的支持。

“政治暴力很不美国”

美国及世界各国政界人士纷纷谴责针对前总统特朗普的刺杀行动之际，社交媒体上的口水战却仍在继续，相互指责问罪之声不绝于耳。

来自俄亥俄州的共和党参议员万斯（J.D. Vance）发文称：“这绝不是一起孤立事件，拜登竞选造势活动的核心是，特朗普是个专制法西斯主义者，必须不惜一切代价阻止他。”

民主党人基夫茨（Gabrielle Dee Giffords）则发表了一篇充满感情的网文，试图以此阻止暴力浪潮的继续蔓延。她在X发文写道：“政治暴力很不美国，永远都不可以容忍。我心系特朗普前总统，以及所有那些受到这场政治暴力损害，而无法自卫的人们。”

基夫茨本人也是政治暴力的受害者。2011年，这位保守派民主党政治家及前国会议员遭遇袭击，头部中弹，最终不得不因健康原因退出政坛。

2011年，基夫茨遇袭事件被视为美国政治暴力日益增多的先兆。马里兰大学刑事问题专家拉夫利（Gary LaFree）表示，2016年，特朗普首次参与总统竞选前后，记录在案的暴力事件明显增多。

美国社会的分化与对立日益明显，图为国会前一次老兵的抗议活动。 图像来源: Gebrüder Beetz

这位刑事犯罪问题专家建立了一个恐怖主义数据库，收录了1970年至2020年的政治暴力事件。其中包括针对密歇根州民主党籍州长惠特默（Gretchen Whitmer）的绑架计划，绑架阴谋最终在2020年10月被联邦调查局挫败。此外还有2022年10月，美国总统大选前夕，众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）的丈夫遇袭事件。



不过，与芝加哥大学的调研不同，刑事问题专家拉夫利的研究则认为：“在美国和世界各地，右翼及伊斯兰极端分子比左翼更倾向于使用政治暴力。”

有媒体报道称，针对特朗普的未遂谋杀事件是1981年美国前总统里根遇刺事件以来“最严重的暴力事件”。这起事件令人不禁想起1963年约翰·肯尼迪总统遇刺身亡以及他的兄弟罗伯特·肯尼迪1968年在竞选活动期间被刺杀的事件。

政治学者布莱梅表示，他非常担心，针对特朗普的暴力事件可能会引发一场政治暴力浪潮以及社会动荡。布莱梅在X上发文写道，现在美国最需要的就是对政治暴力行为的共同声讨，“但我担心，这样的场面不会出现。”

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