特朗普遇刺受伤 全球震惊
美国前总统特朗普7月13日在宾夕法尼亚州的一次竞选集会上遇袭受伤。1名现场观众被打死，两人受重伤。枪手被安全人员击毙。该事件是自1981年里根遇刺以来美国发生的最严重的政治袭击。
枪击发生之后
美国前总统特朗普7月13日傍晚参加宾州巴特勒小镇的竞选集会。在他开始演讲后几分钟，砰、砰、砰，几声枪声响起。特朗普立即蹲下，特勤局特工冲上讲台保护他。片刻后，特朗普被扶起来，脸上带着鲜血，右耳受了轻伤。
特工冲上台保护
枪声响起的那一刻，可以看到特朗普捂了一下右耳。特勤局特工之后冲上台，将这位前总统按在地上并扑倒在他身上保护他。其他保安人员则负责保卫会场。
子弹打中特朗普右耳
袭击发生后，特勤局特工扶特朗普站起来。他的脸上沾满了血。却高举拳头，发出“战斗、战斗、战斗”（fight）的呼喊。 许多在现场的特朗普支持者高呼“美国，美国”。
受伤后仍斗志昂扬
美联社摄影师埃文·沃奇 (Evan Vucci) 拍摄的特朗普满脸血迹，却高举拳头，表情坚毅，背景是美国国旗的这张照片在社交媒体上迅速传播。许多共和党人认为这是特朗普在这场选战中的决定性时刻。
特朗普遇袭的露天集会现场
一名目击者告诉路透社，枪声响起时，他还以为是放烟花。随后，有人开始尖叫，每个人都很恐慌。场面混乱。美国特勤局之后通报，一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪，该枪手已被击毙，集会观众中1人死亡2人受重伤。
惊魂未定
袭击发生后，两名参加集会的人坐在竞选活动场边的栅栏旁，显然受到惊吓。观众席上的一名医生后来对记者表示，他当时对一名头部中弹的观众进行了抢救，但该男子已经没有了脉搏。官方后来证实这名观众死亡。
全球关注
这起被美国联邦调查局定为暗杀未遂的事件迅速成为世界各地媒体的头条新闻。美国总统拜登表示，对特朗普“安全且状况良好”感到欣慰，称“这类暴力在美国无处容身，全国上下必须团结一致同声谴责”。同样在宾夕法尼亚州竞选的副总统哈里斯谴责了这一“令人发指的行为”。
拜登称对特朗普的袭击“太恶心”
特朗普遇刺后，美国总统拜登从特拉华州的海滨别墅返回华盛顿，并在特朗普出院后亲自与他通话。拜登表示他感谢情报部门保护特朗普的安全。谈到这次袭击，他在推特上写道：“这太恶心了,太恶心了。这是我们需要团结这个国家的原因之一。”
警方加强安保
美国总统乔·拜登在内华达州里霍博斯海滩市政厅发表讲话，谴责针对特朗普的袭击事件。警方加强了安保措施。
联邦调查局：没有进一步的威胁
联邦调查局官员公布袭击特朗普枪手是来自宾夕法尼亚州的20岁男子托马斯·马修·克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks），该男子已被当场击毙。事发时他使用的是一把AR-15型步枪。联邦调查局7月14日还表示，目前调查认为，这名枪手是独自作案，作案动机还不清楚，“没有理由”认为存在进一步的威胁。
特朗普大厦前加强警备
纽约警察驻守在纽约特朗普大厦前。据《纽约时报》报道，特朗普出院后被送往新泽西州的家中。
1981年以来最严重的政治袭击
宾州发生的特朗普遇袭事件是1981年时任总统里根遇刺后针对一名总统或总统候选人的最严重的袭击事件。历史上有多达9名美国总统曾遭暗杀，其中4人丧生。