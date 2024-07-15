特朗普遇刺后，美国总统拜登从特拉华州的海滨别墅返回华盛顿，并在特朗普出院后亲自与他通话。拜登表示他感谢情报部门保护特朗普的安全。谈到这次袭击，他在推特上写道：“这太恶心了,太恶心了。这是我们需要团结这个国家的原因之一。”