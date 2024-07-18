特朗普遇刺事件仍疑点重重

美国前总统、共和党总统候选人特朗普在一次竞选活动上遭到枪击的事件已经过去近一周，但案情仍扑朔迷离，凶手的作案动机是什么？保安人员为何未能及时阻止事件的发生？

（德国之声中文网）凶手克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks）何以能在特勤人员和当地警方的眼皮底下，爬上房顶，并向特朗普开枪？安保工作究竟出现了哪些疏漏？相关的调查仍在进行当中。 当局已经对数百人展开了问讯，并搜查了凶手的手机、汽车和住家，但迄今为止，尚未找到任何证据，可以说明他刺杀特朗普的动机。

警方为何未能及时制止凶手？

有目击者向警方通报了有可疑男子携枪爬上集会场地附近屋顶的情况后，一名警员曾爬上屋顶查看情况，但凶手仍得以连发数枪，一名集会参与者丧生，两人受伤，前总统特朗普侥幸躲过一劫，仅耳部受伤。

为什么未对凶手作案的建筑采取安保措施？

凶手是从集会现场附近的一座建筑物屋顶上向特朗普开枪的。该建筑物同目标人物的距离足以让枪手行刺成功。一名安全问题专家表示，这是一座必须采取安保措施、并加以监控的建筑。

凶手克鲁克斯抵达集会现场，并在金属探测门前徘徊时，已经引起了警方的注意。警方显然收到了此人行迹可疑的报告，甚至并曾交换过的克鲁克斯的照片。稍后，有目击者高喊，有人持枪上了屋顶。

巴特勒县警长斯卢佩（ Michael Slupe）表示，事发当时，一名当地警员曾爬上屋顶，并看到了克鲁克斯，这时克鲁克斯转身向这名警员走来，警员只好退回避险。

克鲁克斯向特朗普开枪后，特情局狙击手击毙了克鲁克斯。 图像来源: Gene J. Puskar/AP Photo/picture alliance

两名要求匿名的官员对美联社表示，克鲁克斯随即向特朗普开枪，而特情局的狙击手则开枪击毙了克鲁克斯。斯卢佩则表示，在当时的情形下，爬上屋顶的警员根本无法使用枪支。巴特勒镇镇长奈茨（Tom Knights）补充说，该警官并非后退，而是滑倒失去平衡，导致脚踝严重受伤。

曾为两任前总统提供过安保服务的前警官凯普哈特（Stan Kephart）表示，凶手得以向特朗普开枪，完全是安保人员的严重失职。“你们没有办法向别人推卸责任，因为受保护者的生命安全，必须在你们的掌控之下。”

凶手所处的屋顶距离特朗普发表演说的地方大约135米。在这种距离内，一个好的狙击手完全可以击中一个人大小的目标。美国新兵训练项目中，士兵只有在这一距离内击中人形靶，才可以获得使用M16步枪的资格。

纽约警察局前探员、目前经营一家全国性安保公司的布鲁斯南（Patrick Brosnan）表示，对于同讲台距离如此之近的一个建筑物，必须采取安保措施。他表示：“对我来说，特朗普前总统发表演说时，最起码应当为他安装一个环形玻璃钢保护罩，而不是让他完全裸露在危险之中。”布鲁斯南曾接受过特勤局局训练，并曾同特朗普及其家人讨论过安保问题。

凶手作案动机是什么？

联邦调查局相信，克鲁克斯是单人作案。他驾车前往集会现场，车内事后被发现装有制造炸药的材料。他作案使用的枪支则属于他的父亲。迄今为止，当局一直没能确定他的作案动机。

克鲁克斯的作案动机，目前仍不明了。 图像来源: Bethel Park School District via AP/picture alliance

本周一，联邦调查局表示，调查人员已经破解了作案者的手机。不过，一名要求匿名的警官对美联社表示，手机内并没有发现任何有价值的信息。

案发前，现年20岁的克鲁克斯在一家疗养院工作，具体工作是膳食助理。相关资料显示，他是在宾州注册的共和党选民。但联邦选举财政报告中也有记录显示，克鲁克斯曾在2021年1月20日向一个进步政治行动委员会捐赠过15美元， 这一天正是民主党总统拜登宣誓就职的那一天。

自称同克鲁克斯同校不同班的科勒（Jason Kohler）对媒体表示，克鲁克斯在校园内常常受到刁难欺侮， 午休时间总是孤身一人。他的穿着也常常受到同学们的嘲笑。“他几乎天天都被刁难，完全是一个不合群的人。”

（美联社）

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