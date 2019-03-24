特朗普“通俄门”报告将于4月中旬公布

（德国之声中文网）美国司法部长巴尔（William Barr）周五给国会的信中写道，特朗普"通俄门"调查报告将在4月中旬公布，"如果不会更早的话"。

前联邦调查局局长罗伯特·穆勒主持了这项调查，耗时22个月，调查特朗普竞选团队是否勾结俄罗斯来帮助他赢得2016年大选。上周，司法部长巴尔向国会提交了这份冗长报告的简明摘要，声称穆勒没有发现特朗普团队通敌的证据。

巴尔周五说，大约400页的经过审编的报告将会对外公开。"每个都可以自己去读它。"巴尔说。他表示，他愿意在5月1日和5月2日出席参议两院就穆勒报告举行的听证会。

巴尔说，他的办公室正在准备报告的发布，在报告发布之前必须对其中某些信息进行编辑，包括敏感情报来源和调查方法，或者仍在进行中的调查。可能侵犯隐私和名声的信息，以及"无关紧要的第三方"都需要保密。

与此同时，巴尔说，在报告提交国会之前，并没有给白宫过目。

众议院司法委员会主席纳德勒回应巴尔的信说，议员们需要看到"全面且完整"的报告，不能经过任何编辑。而且，他认为议员们也应该可以看到重要的证据。他还不同意巴尔的时间安排，提醒他应该在4月2日之前发布报告。"这个仍然是截止日期。"他在一份声明中说。

纳德勒还说，他还希望巴尔立即前往国会听证。此前，民主党人声称如果穆勒报告不能全文发布，他们将会传唤它。

柯林斯（Doug Collins）作为共和党高层对纳德勒回应说，假如巴尔事无巨细地公布这份报告，那就涉嫌违法犯罪。

张平/任琛（路透社、法新社）