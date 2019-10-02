特朗普“通乌门”：出现第二名举报人

（德国之声中文网）围绕有关乌克兰的丑闻，美国总统特朗普须应对新的惊人消息。显然，又有一人向国家有关机构作了举报。

第二名举报人的律师拉伊德（Mark Raid）对美国ABC电视台说，当事人是情报机构官员，并已接受了情报总监的询问。他称，此人对若干事件掌握第一手信息。拉伊德律师也受理第一名举报人的案子。

第二位举报人提供的内容细节尚未公布。

上周五（10月4日），《纽约时报》率先报道，又一名情报机构官员考虑向情报总监正式举报。周六晚间，特朗普总统推文道，现在，从敌视他的官僚阵营里显然又出来了一个"拿第二手信息" 的告密者，"他们尽管来吧！"

后果严重的通话

律师的这一证实之所以重要，也是因为首位泄密者虽以其举报将特朗普与乌克兰总统泽连斯基的通话事件曝光于世，但他只掌握第二手信息。通话时，他本人并不在场。

反对派称，在此次通话中，特朗普授意泽连斯基对自己的政治劲敌拜登及其子亨特展开调查。民主党人认为，这是作为总统的特朗普试图假手外国政府之助赢得2020年大选。民主党阵营由此启动了对特朗普展开弹劾程序的先期准备。

特朗普否认相关指控，称他与泽连斯基所做的是"完美的"通话，涉及的是打击腐败。他同时称第一位告密者是"间谍"。在一次私人集会上，他提醒说，从前对付叛国者的做法和今天"有点不一样"。观察家指出，他的这一提示是影射死刑。

与罗姆尼起争议

迄今，这位总统可以指望共和党同人的支持。不过，党内批评者最近呛声，称特朗普要求中国也调查拜登是"错误的和可怖的"。这引起特朗普对像罗姆尼（Mitt Romney）这样的批评者们发出愤怒攻击。

参议院多数党领袖麦康乃尔（Mitch McConnell）明确表示，他将在参院阻止弹劾程序。他表示，他领导下的参议院将是避免罢黜特朗普总统的一堵防火墙。

国务卿彭佩奥周日表示，鉴于众议院民主党人要求获得有关特朗普与乌克兰交易的文件和其它材料，他将谨遵法律。

特朗普与泽连斯基今年7月通话时也在场的彭佩奥表示，在做恰当的评估前，国务院无意交出任何文件。

凝炼/李鱼（德新社、美联社）