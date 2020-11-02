 特朗普选情告急 一天五地奔波造势 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普选情告急 一天五地奔波造势

拜登在民调中持续领先，赢得总统大选仿佛指日可待。特朗普不愿以「连任失败的总统」之名被写入历史，疯狂在各个选情紧张的州举行造势活动。

USA Präsident Donald Trump (Mandel Ngan/Getty Images/AFP)

DW.COM

美国选举采用独特的选举人团制度。迄今已有两任美国总统是在未获多数选民支持的情况下当选。有观点认为该制度能保障偏远地区选民的话语权，另一些人则认为它剥夺了数百万人的选举权。

已有超过9000万美国选民投出选票。鉴于新冠疫情，德州推出Drive-Through免下车投票政策。不过共和党上告法院反对这种做法。法院若是宣判政策不合法，已投出的约10万张票将作废。

共和党长期以来一直受到投资者的青睐，美国总统特朗普却输掉了这项优势，而现在拜登受惠，这也反映在了财政捐款上。

拜登团队的高级顾问在独家访问中告诉路透社，拜登胜选後会积极与盟国商议对付中国的策略，并强调拜登会避免重复特朗普执政的错误，让美国陷入独自对抗中国的局面。

(德国之声中文网) 美国总统大选即将在11月3日登场，竞选进入最后冲刺阶段，现任总统特朗普与民主党总统候选人拜登周末都在摇摆州奔波，希望获得更多选民支持。

特朗普11月1日一早抵达底特律时，戴着标志性的「让美国再度伟大」球帽，裹着厚重的大衣。当他的支持者们对他大喊「我们爱你」之后，特朗普也回应说: 「我也爱你们，如果我不爱的话，我就不会站在这里。外面真是太冷了。」

特朗普极力避免成为继乔治·布什(George H.W. Bush)1992年败选以来，第一位没有连任成功的美国总统。因此特朗普周日(11月1日)的行程安排得近乎疯狂，除了爱荷华州和密西根州之外，还计划在北卡罗来纳州、乔治亚州和佛罗里达州短暂停留。

特朗普和拜登在佛罗里达、北卡罗来纳、亚利桑那等地的民调十分接近。特朗普在这些地方的民调大约只落后7%左右。在密歇根州和威斯康星州，特朗普则是落后约10个百分点。

除了这些州以外，拜登普遍在各地取得领先。在路透社10月27-29日进行的民意调查当中，拜登在全国以51%的支持度胜过43%的特朗普。

但是受到美国大选「选举人团」制度的影响，特朗普仍然可能像4年前一样，取得过半(270张)的选举人票而获胜。因此，这场选战仍然被视为是十分接近而激烈的。

拜登周日回到他的出生地宾州，呼吁群众出门投票。他告诉群众，美国已经进入一个转捩点，每一天都是新的提醒。拜登说:「这场选战提醒我们代价有多高，另一个阵营会如何试图压抑选举结果，尤其在费城这里。」

USA Präsidentschaftswahlen | Donald Trump | Wahlkampagne in Newtown (Chris Szagola/dpa/picture alliance)

2016年，特朗普在宾州、威斯康星州和密歇根州都胜过民主党对手希拉里，让这些民主党主掌多年的票仓风云变色。如今，在这些地方的民主党官员都表示，他们有信心拜登能在自己的州取得胜利。只有俄亥俄州的共和党州长预测特朗普可以以些微差距获胜。

拜登预计会在周一再度拜访宾州，并且在俄亥俄州短暂停留。这意味着他的团队认为在这个中西部的州是有机会取胜的。特朗普则是继续以一天五个造势活动的速度在各地奔波，周一将拜访北卡罗来纳州、宾州、威斯康星州，接着再回到密西根州。

根据美国佛罗里达大学政治系制作的网站U.S. Elections Project的统计，目前已经有超过9,300万人提早完成投票，有的是亲自到投票站、有的透过邮寄投票。这个现象预料有助拜登胜选。

在比较支持拜登的休斯顿，一个共和党的议员和一个保守派的运动人士主张「得来速投票站」(Drive-through voting)是违法的，并强调透过这个方法投下的12万张选票也应该作废。此案正在寻求法院裁决，德州法院11月1日听取他们的主张之后，联邦法院预计将在11月2日因应他们的要求召开紧急听证会。

张慈/杨威廉 (路透社) 

 ©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

US Wahl 2020 Endspurt der Kampagne

在美华裔2020年还支持特朗普吗？ 02.11.2020

随着美国大选进入倒数两天，部份华裔选民也开始积极替自己支持的候选人拉票。德国之声访问了「拜登华人助选团」的创始人，从她的角度来探讨华人社群如何看待这次大选。

USA Wahlkampf Joe Biden in Florida

美国大选进入倒数 拜登盼结盟抗中 30.10.2020

拜登团队的高级顾问在独家访问中告诉路透社，拜登胜选後会积极与盟国商议对付中国的策略，并强调拜登会避免重复特朗普执政的错误，让美国陷入独自对抗中国的局面。

USA Iowa | Vote Here Schild an Wahllokal

德国政界看美国大选：“美国优先”不会动摇 31.10.2020

相较于四年前的信誓旦旦，德国政界在预测此次美国大选时更为小心谨慎。一些政治家认为，拜登若当选，跨大西洋关系有望获得显著改善。但无论谁当选，“美国优先”的政策都不会被动摇。

广告

媒体看中国

Trump und Xi auf Bildschirm (picture-alliance/AP Photo/A. Young-joon)

墙外文摘： 因为怕习近平，所以挺特朗普？

有评论指出，中国自由派“川普化”现象在很大程度上是出于对毛式极权主义的惨痛记忆，以及对习式再极权化的恐惧，而对西方（尤其是经济体量上唯一堪与中国抗衡的美国）政治产生一种殷切的投射。  