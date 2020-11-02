特朗普选情告急 一天五地奔波造势

(德国之声中文网) 美国总统大选即将在11月3日登场，竞选进入最后冲刺阶段，现任总统特朗普与民主党总统候选人拜登周末都在摇摆州奔波，希望获得更多选民支持。

特朗普11月1日一早抵达底特律时，戴着标志性的「让美国再度伟大」球帽，裹着厚重的大衣。当他的支持者们对他大喊「我们爱你」之后，特朗普也回应说: 「我也爱你们，如果我不爱的话，我就不会站在这里。外面真是太冷了。」

特朗普极力避免成为继乔治·布什(George H.W. Bush)1992年败选以来，第一位没有连任成功的美国总统。因此特朗普周日(11月1日)的行程安排得近乎疯狂，除了爱荷华州和密西根州之外，还计划在北卡罗来纳州、乔治亚州和佛罗里达州短暂停留。

特朗普和拜登在佛罗里达、北卡罗来纳、亚利桑那等地的民调十分接近。特朗普在这些地方的民调大约只落后7%左右。在密歇根州和威斯康星州，特朗普则是落后约10个百分点。

除了这些州以外，拜登普遍在各地取得领先。在路透社10月27-29日进行的民意调查当中，拜登在全国以51%的支持度胜过43%的特朗普。

但是受到美国大选「选举人团」制度的影响，特朗普仍然可能像4年前一样，取得过半(270张)的选举人票而获胜。因此，这场选战仍然被视为是十分接近而激烈的。

拜登周日回到他的出生地宾州，呼吁群众出门投票。他告诉群众，美国已经进入一个转捩点，每一天都是新的提醒。拜登说:「这场选战提醒我们代价有多高，另一个阵营会如何试图压抑选举结果，尤其在费城这里。」

2016年，特朗普在宾州、威斯康星州和密歇根州都胜过民主党对手希拉里，让这些民主党主掌多年的票仓风云变色。如今，在这些地方的民主党官员都表示，他们有信心拜登能在自己的州取得胜利。只有俄亥俄州的共和党州长预测特朗普可以以些微差距获胜。

拜登预计会在周一再度拜访宾州，并且在俄亥俄州短暂停留。这意味着他的团队认为在这个中西部的州是有机会取胜的。特朗普则是继续以一天五个造势活动的速度在各地奔波，周一将拜访北卡罗来纳州、宾州、威斯康星州，接着再回到密西根州。

根据美国佛罗里达大学政治系制作的网站U.S. Elections Project的统计，目前已经有超过9,300万人提早完成投票，有的是亲自到投票站、有的透过邮寄投票。这个现象预料有助拜登胜选。

在比较支持拜登的休斯顿，一个共和党的议员和一个保守派的运动人士主张「得来速投票站」(Drive-through voting)是违法的，并强调透过这个方法投下的12万张选票也应该作废。此案正在寻求法院裁决，德州法院11月1日听取他们的主张之后，联邦法院预计将在11月2日因应他们的要求召开紧急听证会。

张慈/杨威廉 (路透社)

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