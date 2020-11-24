特朗普：选举人团票结果若输愿离开白宫

(德国之声中文网) 美国总统特朗普26日向媒体表示，如果选举人团票的结果正式确认拜登赢得美国本月初举办的总统大选，他愿意承认败选并离开白宫。特朗普说：「我当然会离开白宫，你们也知道我会这麽做。」

然而，特朗普仍坚持在选举人团完成投票前，还是有很多事可能发生，而这些事情可能改变结果。虽然目前各方统计结果都显示他在选举中落败，特朗普仍说：「这场选场仍有很长一段路要走。」

目前为止，特朗普都尚未发表败选演说。相反地，他在多个摇摆州发起诉讼，声称他是因为大规模的选举舞弊才在总统大选中落败。然而，各州的官员以及国际选举观察员都说他们没发现任何证据支持特朗普的说法。特朗普团队提出的诉讼也已在多州遭法院拒绝。

即便特朗普称他会离开白宫，他仍坚持自己可能永远不会正式承认败选。他告诉媒体：「我很难真的承认败选，因为我们知道这场选战中有大规模舞弊的状况。然而，时间不站在我们这方。如果选举人团不投票支持我，那麽他们便是犯了个错误。」

特朗普也尚未确认他是否会出席明年1月20日举行的拜登就职典礼。他说自己心里有答案，但他还不想对外分享。传统上来说，卸任的总统必须在白宫接待新任总统，接着新任总统会到美国国会大厦正式宣示就职。

拜登预计会得到306张选举人团票，特朗普则是预计得到232张选举人团票。要赢得选战，其中一个候选人必须至少得到270张选举人团票。美国国会2021年1月会确认投票结果。

不一样的感恩节

因为美国新冠疫情仍相当严重，这也迫使特朗普与拜登必须选择不同的方式庆祝一年一度的感恩节。拜登选择在特拉华州的小镇雷霍伯斯 (Rehoboth) 度过感恩节。他们与家人通常会在麻州外海的小岛南图特科特 (Nantucket) 庆祝感恩节，但今年选择在特拉华州与一小群家人享用晚餐。

拜登在推特上写道：「我知道这不是大部分美国人想庆祝感恩节的方式，我们也知道待在家中对很多美国同胞来说，是一份礼物。我知道更美好的日子即将来临。」

特朗普通常会在他位於佛罗里达州的海湖庄园度过假期。然而，感恩节当天早上，他在位於维吉尼亚州的特朗普国家高球俱乐部度过。去年感恩节，他突然造访在阿富汗的美军基地，他除了献上传统的火鸡大餐外，也与士兵一起用餐。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)