特朗普还是拜登？北京更钟意谁？

（德国之声中文网）遏制中国的崛起是特朗普在2016年参加美国总统大选时的一项重要竞选承诺，当时中国已经成为取代美国成为世界最大经济体的威胁。

特朗普以中国政府在全球市场倾销廉价产品、拉高中国国内市场准入门槛和窃取知识产权等不公平贸易行为为由，誓言对这一亚洲对手征收关税，并将制造业工作岗位带回美国。

第一批加征关税措施在特朗普就任总统一年后开始生效，最初针对中国产的太阳能板和洗衣机，随后扩大到数千种中国制造的商品。这一巨大的政策转变震惊了中国政府，北京方面开始对美国商品采取报复性措施。

拜登执政后加大对中国的压力

2021年拜登上台开始执政后，外界原本预计拜登政府会撤消大部分被普遍认为是特朗普时期错误的政策做法，然而，这位民主党总统不为之所动，继续对华征收大部分关税。

此后，他对美国高科技产品实施了出口管制，包括最近对用于支持人工智能（AI）平台和军事硬件的先进半导体或芯片实施出口管制。

上海纽约大学教授杰拉奇（Michele Geraci）在接受德国之声采访时说：“拜登对中国的压制加了码，将其提升到了一个新的水平。虽然特朗普主要考虑的是重新平衡贸易逆差，但拜登却将遏制中国更多地视为一个哲学和政治问题。”

尽管多项研究表明加征关税损害了美国经济，但拜登在对华政策上几乎没有受到像特朗普那样的批评。美中贸易全国委员会（US-China Business Council）指出，加征关税政策导致近25万个美国工作岗位流失。

位于新加坡的欧洲工商管理学院经济学教授法塔斯(Antonio Fatas)对德国之声表示：“一旦对中国征收关税，从政治上来说就很难取消，因为否则（拜登）就可能会被指责（对中国）过于软弱。我认为，拜登在进行政治算计之后判断，认为保留它们会更好。”

而典型的特朗普风格是单方面行动——认为美国的盟友没有像他的政府那样认真地看待中国的威胁，或者有些盟友，比如欧盟可能行动过于迟缓。

拜登拉拢盟友遏制中国

拜登上台后，包括台湾问题在内的地缘政治事件接踵而至。这促使这位民主党总统发誓，一旦中国入侵，美国军队将保卫台湾。拜登随后呼吁美国盟友也提供支持。

美国智库外交关系委员会研究员萨克斯（David Sacks）说：“你已经看到拜登与欧盟以及亚洲盟友采取了更加多边的做法。”

拜登称与李强会面“我没想遏制中国”

萨克斯对德国之声表示，拜登领导下的美国在亚洲的地位更加稳固。他例举了美国、日本和韩国之间更强有力的三边合作，以及美、英、澳签署的类似安全协议的AUKUS协定，其中涉及帮助堪培拉获得核动力潜艇。

他补充说：“美台安全合作也提升到了前所未有的水平。因此，如果你是北京的政策制定者，我认为你不会对拜登领导下的该地区动态感到满意。”

芯片禁运不会阻止中国的雄心

2022年10月，拜登政府出台一整套对华出口限制措施，其中包括全球任何半导体设备生产厂商使用美国的设备和技术生产的某些半导体芯片都不得向中国出口。

北京方面已将技术主导地位作为该国未来经济增长的重要支柱，但据信中国在先进芯片设计方面比美国落后10到15年。

尽管美国希望在半导体领域保持领先优势，但是禁运只会让北京胆子变得更大。北京已承诺在未来十年内投入2500亿美元用于国内芯片生产。

上海纽约大学教授杰拉奇认为，“对芯片和其他高科技产品的禁运只能产生适得其反的效果。中国会说，‘如果你不卖给我，我就自己生产。’”

他说，中国对芯片生产的投资将把美中之间的差距缩短到5-8年左右，但更糟糕的是，美国将失去一个关键的芯片出口市场。

他说：“华盛顿认为这是一场零和游戏：如果中国赢了，美国就会衰退。但这是错误的。我们不想扼杀他们的增长，否则我们将两败俱伤。”

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 华为突然发售“史上最强大的Mate手机” 8月29日，华为公司在未进行任何大型推介和广告的情况下，突然提前宣布销售最新的旗舰手机Mate 60 Pro，售价为每台6999元人民币。华为原本的计划是9月12日在上海发布Mate 60系列手机。华为称，这是“史上最强大的Mate手机”，采用鸿蒙4.0操作系统和盘古人工智能大模型，同时是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。华为虽然没有公布任何有关手机芯片的信息，但大量网络博主在社交媒体上分享的速度测试视频显示，Mate 60 Pro的下载速度超过了顶级5G手机，表明它至少是处在旗鼓相当的水平上。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 访问中国的美国“压轴官员”——雷蒙多 华为发布最新旗舰手机Mate 60 Pro的前一天，美国商务部长雷蒙多抵达北京，开始对中国展开为期四天的访问。雷蒙多在美国大使官邸举行的招待会上对美国商界代表说，“我想明确一点，在事关国家安全的问题上，我们不会妥协或谈判。但这次应该是一次对话，我们将在对话中增加透明度，明确我们在做什么。”雷蒙多和中国商务部长王文涛在长达4小时的会晤中，双方同意两国就经济和商业问题建立新的沟通渠道。《华尔街日报》指出，美中商务部长会晤达成的协议旨在“缓解华盛顿去年10月采取措施限制对华出口先进半导体和设备之后出现的紧张局势”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国全面封杀华为 美国从2019年开始对华为采取一轮轮限制措施，封堵其获得最先进机型所必需的芯片制造工具的渠道。2020年5月，美国商务部宣布，在全球范围内阻止向华为供应芯片。三个月后又加码封杀华为，要求半导体厂商凡包含美国技术和软件研发制造，都要获美国政府许可，才可以向华为及其供应商供货，此举目的在于阻止华为藉第三方取得美国芯片。去年年底曾一度有报道称，华为用于制造智能手机的高阶芯片库存已经用尽，在芯片遭美国断供下，华为恐被迫退出全球智能手机市场。根据Counterpoint Research的数据，在美国实施制裁时，华为在全球智能手机市场的份额为12%，但去年已降至2%。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 雷蒙多惨遭中国网民恶搞 2019年，美国对华为实施制裁、限制其获得先进制程芯片以来，华为基本上一直在销售4G手机。但是新推出的Mate 60 Pro拥有类似5G的速度和功能，令人大吃一惊。美国商务部长雷蒙多访华期间华为推出新款手机，《纽约时报》评论称，“它发布的时机可能不是巧合。美国遏制北京获取先进芯片能力的工作一直是由商务部主导的，雷蒙多此行相当一部分时间在向中国官员解释美国打压行动的理由”。大量中国网民更是在雷蒙多社交媒体官方账号下张贴处理过的图片。这些被恶搞的图片大多是雷蒙多拿着华为新手机，旁边写着“我是雷蒙多，这次我为华为代言”和“华为手机大使雷蒙多”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国离产业自主更近一步？ 专业调研机构TechInsights与彭博社拆解研判，华为新机除了韩国SK海力士的快闪内存之外，其余部件几乎全是“中国制造”，而且许多都来自鲜为人知的中国企业，例如射频前端模块用的是北京“昂瑞微电子”，卫星通讯解调器则来自北京“华力创通”，射频收发器则属于“广州润芯”信息技术公司。至于芯片，TechInsights认定是由海思设计，并由中芯以7纳米米制程生产出来。该机构分析师哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中国半导体产业确实有进展，也显示中国芯片技术能力的韧性，使其得以不依靠最先进的EUV就达到7纳米制程。事实上，该机构去年的报告便曾指出，中芯已能借7纳米制程生产比特币“挖矿”用的芯片。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 沙利文：美国应继续实施“小院高墙”政策 9月5日，白宫国家安全事务助理沙利文在记者会上就华为推出Mate 60系列手机表示，在未获得关于其所搭载芯片的确切信息之前，不会发表评论，“无论如何，它告诉我们的是，美国应继续实行‘小院高墙’的技术限制措施，这些限制措施只侧重国家安全问题，而不是更广泛的商业脱钩问题。这就是我们的重点所在。无论结果如何，我们都会继续这样做”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国议员呼吁停止向华为和中芯出口所有技术 据路透社报道，9月6日，担任美国众议院“中国特别委员会”主席的共和党议员加拉格尔（Mike Gallagher）呼吁美国商务部停止向华为和中芯出口所有技术。他在一份声明中表示：“已经到了向华为和中芯国际停供所有美国技术出口的时候了，要清晰表明，任何藐视美国法律并危害我们国家安全的公司都不得获取我们的技术。”美国众院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）也表达类似观点，称中芯“看起来的确”违反了美国制裁、一直试图取得美国的知识产权。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国外交部：制裁打压只会增强中国的决心和能力 9月8日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美国政府已经开始对用于华为最新手机的芯片展开调查。对此，中国外交部发言人毛宁表示：“我们一贯反对将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家安全概念。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。”

华为重返5G手机市场，美国大意了？ ASML CEO：更多出口限制会逼迫中国人加强创新 荷兰光刻机巨头ASML的首席执行官温宁克（Peter Wennink）近日在接受荷兰电视节目“Nieuwsuur”采访时说，完全孤立中国将是“无望的”，这会“迫使”中国加强创新。他说：“中国有14亿人，而且聪明人很多，他们能想到我们未想到的解决方案。我们是在迫使他们提升创新能力。”荷兰政府最新芯片出口管制措施9月1日正式生效，按照美荷双方此前的说法，这项针对中国的限制措施，旨在防止技术被中国用于增强军事力量。温宁克表示，他担心荷兰政府会在美国的“坚持”下采取更多的出口管制措施。有传闻称，上海微电子正在致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国禁止政府工作人员在工作场所使用iPhone 美国《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国中央政府机构工作人员被要求不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。报道指出，禁止政府工作人员在工作场所使用外国品牌的手机是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。由于苹果公司将在9月13日举行iPhone 15系列手机发布会，因此也有看法认为，中国政府选择此一时机宣布禁止政府工作人员使用iPhone手机是向苹果“插刀”，表达对美国制裁的不满。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 苹果手机遭双重狙击 《华尔街日报》报道中国禁止政府工作人员使用苹果手机的消息后，苹果公司股价较上周三（9月6日）开盘水平已累计下跌超过6%，市值缩水约1,900亿美元。同期纳斯达克综合指数仅下跌2%。中国是苹果公司的第三大市场，在该公司2022年3940亿美元的总收入中占19%。中国也是苹果公司最大的增长引擎。2021年，苹果公司在华业务增长了近70%，远高于其前两大市场美洲和欧洲的增速。华为新款手机已经上市就被抢购一空，这也意味着华为有可能会夺回早先在中国市场被苹果公司抢走的用户。投资公司Oppenheimer的分析师Martin Yang表示，由于华为新手机的推出，苹果公司2024年的iPhone出货量可能减少1000万部。



北京希望谁当选新一任美国总统？

美国智库外交关系委员会研究员萨克斯认为，中国更倾向于民主党现任总统拜登连任，而不是威胁对中国商品征收高达60%关税的特朗普。

他说：“中国人不喜欢拜登的对华政策，但他们已经想好了未来四年会是什么样子。但对于特朗普，他的不可预测性让人感到不舒服。中国人仍然相当保守，他们不喜欢不确定性。”

欧洲工商管理学院经济学教授法塔斯则认为，如果拜登连任，中国预期美国会采取更多的贸易限制措施，因为华盛顿将继续寻求遏制北京的经济和军事野心。

他说：“这些贸易限制措施会在拜登的第二任期内取消吗？我对此表示怀疑。那么情况会变得更糟吗？有可能。如果中国在台湾或俄罗斯问题上制造麻烦，损害美国利益，那么你就会看到更多制裁的势头。”

上海纽约大学教授杰拉奇认为，特朗普获胜对中美关系更有利：“至少他们有可以沟通的共同点。但是如果拜登连任，中国不可能为了取悦美国而改变自己的（专制）政治体制。”

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