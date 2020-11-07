特朗普：输了大选，还会失去夫人？

（德国之声中文网）如果白宫权力过渡交接进行得顺利，拜登将在明年1月20日宣誓就职新一届美国总统，正式入主白宫。人们在猜测特朗普是否会阻挠交接过程的同时，也在关心他个人家庭生活的前景：在失去总统宝座之后，妻子梅拉尼娅是否也会离他而去？

嗅觉灵敏的英国《每日邮报》（dailymail.co.uk）已经做出大胆预测：美国现任第一家庭距离分手已经不远了。前白宫助理纽曼（Omarosa Manigault-Newman）对该报透露，特朗普夫妇维系了15年的婚姻已经名存实亡：“梅拉尼娅正在数着分秒等待特朗普总统任期结束，这样她就可以离婚了。”

其实抛开“知情人士”的爆料不谈，特朗普夫妇在公众场合露面时，时常会给人一种关系冷淡的感觉。模特出身的梅拉尼娅经常是衣着优雅精致地站在特朗普身边，但却不和夫君牵手。不止一次有曝光的视频显示，特朗普伸手去牵妻子的时候遭到“无情拒绝”。

“貌合神离”的第一夫妇？

另外在当年曾经引起巨大反响的《火与怒：特朗普白宫的内幕》一书中，也曾提到一个细节：在2016年大选结果公布的当晚，得知特朗普胜选之后，“梅拉妮亚哭成了泪人，但那并不是喜悦的眼泪。”在夫君上任之后，梅拉尼娅足足拖延了五个月，才从纽约搬到白宫居住。她当时给出的解释是，为了照顾小儿子巴伦的学业。

特朗普夫妇在8月的共和党正式提名候选人大会上

但是梅拉尼娅的前助理沃尔科夫（Stephania Winston Wolkoff）则透露，当时这位新晋的第一夫人正在与特朗普进行谈判，要为自己所生的儿子巴伦争取到特朗普财产的合理继承份额。这位梅拉尼娅曾经的好友也对《每日邮报》透露，这对第一夫妇在白宫是分房间睡的。

沃尔科夫还称，在特朗普担任美国总统期间，梅拉尼娅应该是受到某种协议的约束，必须维持自己第一夫人的公众形象，不能公开忤逆特朗普，否则“他一定会找到办法去惩罚她”。

不过值得注意的是，这两位对媒体指称特朗普夫妇关系“名存实亡”的“知情人士”都和现任美国总统有着私人恩怨。纽曼从早年参加特朗普主持的真人秀节目之后就一直跟随其工作，后来成为白宫公共联络办公室通讯主任，至2017年12月被撤职。2018年这位非裔美国女性因为曝光白宫内幕，和特朗普彻底反目。这位美国总统还在社交媒体上公开骂她是“狗”。而沃尔科夫也是经历了从梅拉尼娅“闺蜜”到“被解约”和“出书爆料”的剧情大反转。

《每日邮报》在11月3日，也就是大选还没出结果的时候，也曾报道过，梅拉尼娅的发型师称特朗普夫妇“感情挺好”，互相之间“很有爱”。英国人卡尔博西罗（Lino Carbosiero）当时站出来驳斥有关第一夫妇关系不和的传闻，并且表示梅拉尼娅在私底下是个“有趣、温暖而且聪慧”的人。

梅拉尼娅劝特朗普接受败局

至于特朗普夫妇之间的感情究竟如何，恐怕只有他们自己最清楚了。不过从目前来看，梅拉尼娅还是在履行自己作为现任第一夫人的职责。在大选初步结果公布之后，她也在推特上发文称，美国人民有权获得一个“公平的选举”，强调每一张“合法的选票都应该被统计”。可见她仍在支持丈夫的立场。特朗普宣称大选中存在舞弊现象，其竞选团队也在针对数州的大选结果提出诉讼，希望能藉此翻转大选结果。

据美国有线电视新闻网报道，梅拉尼娅已经开始劝说特朗普接受大选失败。一位知情者称，特朗普的女婿库什内（Jared Kushner）也建议岳父应该出面承认选举失利。

相比之下，另一位特朗普曾经的“亲密战友”——副总统彭斯近日则完全消失在公众视野中，没有就大选结果公开发表立场。

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