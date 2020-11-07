 特朗普：输了大选，还会失去夫人？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2020

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时政风云

特朗普：输了大选，还会失去夫人？

美国现任第一夫妇很少给人带来“伉俪情深”的印象，梅拉尼娅在公众场合拒绝与特朗普牵手的画面也多次被媒体镜头所捕捉。随着特朗普大选败局已定，关于他和梅拉尼娅的婚姻是否即将走到尽头的猜测也甚嚣尘上。

USA I First Lady Melania Trump Visits New Hampshire ( Andrea Hanks/White House/ZUMA Wire/ZUMAPRESS/picture-alliance)

梅拉尼娅会和特朗普“说再见”吗？

（德国之声中文网）如果白宫权力过渡交接进行得顺利，拜登将在明年1月20日宣誓就职新一届美国总统，正式入主白宫。人们在猜测特朗普是否会阻挠交接过程的同时，也在关心他个人家庭生活的前景：在失去总统宝座之后，妻子梅拉尼娅是否也会离他而去？

嗅觉灵敏的英国《每日邮报》（dailymail.co.uk）已经做出大胆预测：美国现任第一家庭距离分手已经不远了。前白宫助理纽曼（Omarosa Manigault-Newman）对该报透露，特朗普夫妇维系了15年的婚姻已经名存实亡：“梅拉尼娅正在数着分秒等待特朗普总统任期结束，这样她就可以离婚了。”

其实抛开“知情人士”的爆料不谈，特朗普夫妇在公众场合露面时，时常会给人一种关系冷淡的感觉。模特出身的梅拉尼娅经常是衣着优雅精致地站在特朗普身边，但却不和夫君牵手。不止一次有曝光的视频显示，特朗普伸手去牵妻子的时候遭到“无情拒绝”。

“貌合神离”的第一夫妇？

另外在当年曾经引起巨大反响的《火与怒：特朗普白宫的内幕》一书中，也曾提到一个细节：在2016年大选结果公布的当晚，得知特朗普胜选之后，“梅拉妮亚哭成了泪人，但那并不是喜悦的眼泪。”在夫君上任之后，梅拉尼娅足足拖延了五个月，才从纽约搬到白宫居住。她当时给出的解释是，为了照顾小儿子巴伦的学业。

USA Nominierungsparteitag der Republikaner | Donald Trump (Reuters)

特朗普夫妇在8月的共和党正式提名候选人大会上

但是梅拉尼娅的前助理沃尔科夫（Stephania Winston Wolkoff）则透露，当时这位新晋的第一夫人正在与特朗普进行谈判，要为自己所生的儿子巴伦争取到特朗普财产的合理继承份额。这位梅拉尼娅曾经的好友也对《每日邮报》透露，这对第一夫妇在白宫是分房间睡的。

沃尔科夫还称，在特朗普担任美国总统期间，梅拉尼娅应该是受到某种协议的约束，必须维持自己第一夫人的公众形象，不能公开忤逆特朗普，否则“他一定会找到办法去惩罚她”。

不过值得注意的是，这两位对媒体指称特朗普夫妇关系“名存实亡”的“知情人士”都和现任美国总统有着私人恩怨。纽曼从早年参加特朗普主持的真人秀节目之后就一直跟随其工作，后来成为白宫公共联络办公室通讯主任，至2017年12月被撤职。2018年这位非裔美国女性因为曝光白宫内幕，和特朗普彻底反目。这位美国总统还在社交媒体上公开骂她是“狗”。而沃尔科夫也是经历了从梅拉尼娅“闺蜜”到“被解约”和“出书爆料”的剧情大反转。

《每日邮报》在11月3日，也就是大选还没出结果的时候，也曾报道过，梅拉尼娅的发型师称特朗普夫妇“感情挺好”，互相之间“很有爱”。英国人卡尔博西罗（Lino Carbosiero）当时站出来驳斥有关第一夫妇关系不和的传闻，并且表示梅拉尼娅在私底下是个“有趣、温暖而且聪慧”的人。

梅拉尼娅劝特朗普接受败局

至于特朗普夫妇之间的感情究竟如何，恐怕只有他们自己最清楚了。不过从目前来看，梅拉尼娅还是在履行自己作为现任第一夫人的职责。在大选初步结果公布之后，她也在推特上发文称，美国人民有权获得一个“公平的选举”，强调每一张“合法的选票都应该被统计”。可见她仍在支持丈夫的立场。特朗普宣称大选中存在舞弊现象，其竞选团队也在针对数州的大选结果提出诉讼，希望能藉此翻转大选结果。

据美国有线电视新闻网报道，梅拉尼娅已经开始劝说特朗普接受大选失败。一位知情者称，特朗普的女婿库什内（Jared Kushner）也建议岳父应该出面承认选举失利。

相比之下，另一位特朗普曾经的“亲密战友”——副总统彭斯近日则完全消失在公众视野中，没有就大选结果公开发表立场。

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  • China Trumps Besuch (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

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  • USA Tropensturm Harvey- Präsident Trump reist nach Texas ab (Getty Images/A. Wong)

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