特朗普轰中国坑杀 贸易协议遥遥无期

(德国之声中文网) 美国总统唐纳德特朗普周三(8月7日)表示，他对中国经济和贸易政策的强硬立场，最终将有利于美国经济。

特朗普在白宫告诉记者，已经预料到市场反应，但仍对美国经济实力充满信心。他说:「最终，(美国经济)会攀上新高。因为中国就像是固定在我们身上的锚，用不公平的贸易协议坑杀我们。」

他7日也再度推文向美国联准会喊话，要求再降息3次。他表示，联准会太快缩紧银根，又拒绝认错。

虽然特朗普话说的很满，但指控中国是「汇率操纵国」，和9月1日可能上路的新关税已使金融市场震荡，引发对全球经济衰退的担忧。美国30年期国债收益率周三下挫，几乎接近历史低点。

中美双方达成协议的希望愈来愈黯淡，双方国内压力也愈来愈大。投资银行高盛周二表示，由于中美都采取比过去更强硬的路线，市场不再寄望中美在美国2020年11月的总统大选前达成协议。

特朗普打什么算盘?

2011年至2014年担任美国驻华大使的骆家辉表示，降低紧张局势并与北京达成温和协议符合华盛顿的利益。

他说:「美联储和其他单位的评估显示，现行的关税措施将使普通美国家庭的支出多1千美元，而且物价上涨将使美国公司在国内外的竞争力下降。」

美国前财政部高级官员弗雷德•伯格斯滕（Fred Bergsten）则表示，金融市场看跌以及美国经济指标疲软可能促使特朗普将预定9月1日实施的关税往后延期。

彼得森国际经济研究所高级研究员伯格斯滕告诉路透社说：「经济是特朗普连任战略很重要的一部分。所以他在做出可能削弱经济的决定前，一定会犹豫不决。」

美国企业和消费者在6月份支付了60亿美元的关税，比去年同期增加了74％。美国贸易组织联盟周三警告，新一轮关税将让失业的情况更严重，并降低市场需求。

夏立民/罗法 (路透社等)