 特朗普软硬兼施 「国家紧急状态」再成争议焦点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.02.2019

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时政风云

特朗普软硬兼施 「国家紧急状态」再成争议焦点

在经历过一次联邦政府停摆之后，这次，特朗普宣称自己愿意签署两党提议的预算案，但同时也放话会宣布国家进入紧急状态，以动用国防资金筑墙。

USA - Trump besichtigt Mauer-Prototypen (Getty Images/AFP/M. Ngan)

特朗普前往圣地牙哥考察不同样式的边境墙原型

(德国之声中文网) 美国总统特朗普将会签署预算案，以免联邦政府再度停摆，但他也放话说自己将宣布国家进入紧急状态，借此绕过国会阻挠，取得边境墙的预算。

这个由两党合力提出的预算案不包括建造美墨边境墙的57亿美元的预算，但是提拨13.75亿美元实体围墙。这笔预算的规模与去年提拨给边防的金额大致相同。只是，当时这笔钱不是拿来盖实体的围墙。而这个预算较少的围墙也只有长88.5公里，与特朗普版本长达322公里的「边境长城」相距甚远。

该案获得参议院通过之后，在15日也获得众议院通过，已经送交给总统特朗普。

美国国会多数党领袖麦康纳(Mitch McConnell)说他会支持特朗普宣布国家进入紧急状态的命令。但是其他共和党议员质疑用这种方法避开国会，不但违反宪法，也不符常理、不循往例。民主党议员则公开表示美国的边境不存在所谓紧急状态。

议长佩洛西(Nancy Pelosi)表示，宣布国家进入紧急状态是「罔顾法律、滥用总统职权」的行为: 「特朗普也违反他自己的核心承诺: 要让墨西哥支付筑墙预算。」

USA Texas El Paso - Arbeiten an der Grenzmauer zu Mexico (Getty Images/J. Raedle)

为了美墨边境墙的预算争议，联邦政府一度陷入停摆，从2018年12月22日开始，到2019年1月25日结束，刷新美国史上停摆最长的记录。当时，特朗普与议员达成协议，签署了过渡性的预算案，让政府恢复运作、公务员可以拿到拖欠薪资。但是该预算案的有效期限只到2月15日。此后美国朝野能否达成协议，避免政府再次陷入停摆，又再次成为关注焦点。

罗法/杨威廉(德新社/路透社)

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