特朗普转口风 建议公民戴口罩

眼下，美国成了新冠肺炎大瘟疫重灾区，感染人数超过任何其它国家。在寻求抗击SARS-CoV-2新冠病毒有效措施途中，白宫当局又一次改变方针。
（德国之声中文网）与此前的方针不同，美国总统特朗普现在也呼吁本国公民戴口罩。他在白宫举行的每日新闻会上强调，公民们应在自愿基础上这么做。他还说，用围巾捂住嘴巴和鼻子也会有用。他表示，医用口罩应优先供应医院和护理设施的专业人员。他称，他本人决定不戴口罩。
这位总统同时明确表示，这一新举措并非要替代迄今的保护措施，而是一种补充。迄今，美国疾病预防与控制中心（CDC）特别建议无症状的健康人不戴口罩。美国专家们可能是担心，否则，会导致出现更大需求，从而加剧专业卫生人员缺口罩现象。
今年2月底，美国政府最高卫生官员阿达姆斯（Jerome Adams）海军中将曾推文告诫人们不要争购口罩。他写道，口罩并不能帮助大众免于感染新冠病毒。
由于新冠肺炎COVID-19疫情扩大，在美国，口罩也成了短缺货。数天来，世界各地对美国的指控越来越多。根据这些指控，美国人没收了其它国家亟需的保护装备，或以不正当方式全部买走。
一天内死亡1000多人
根据约翰斯·霍普金斯大学提供的统计数字，至当地时间本周五晚，美国国内有27.3万多人感染SARS-CoV-2新冠病毒，超过任何其它国家；死亡病例在24小时内增加了1000多个，总数达到7141个。
在西欧，奥地利成为第一个规定公民在超市必须戴口罩的国家。捷克也责成公民必须佩戴。在德国，个别地方亦跟进，图林根州的耶拿市是其中的一个。
为抗击疫情，美国政府还下令禁止出口短缺的医用保护装备。根据特朗普总统的说明，被禁出口商品中包括 N95型口罩、手术用手套。
生产口罩等产品的美企3M对政府的这一指令持怀疑态度。该公司指出，此举会导致其它国家亦中止向美国出口类似商品，从而对局面的改善起到相反作用。特朗普不理会这一批评，并称，他对3M公司很不满意。
凝炼/任琛（德新社、美联社）
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