 特朗普赢得新罕布什尔州初选 意味着什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2024

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时政风云

特朗普赢得新罕布什尔州初选 意味着什么？

美国前总统特朗普1月23日赢得了新罕布什尔州的初选，这让他距离成为2024年共和党总统候选人更进一步。他的对手黑利则表示：“这场竞选远未结束。”

图为特朗普在美国新罕布什尔州共和党初选胜出后发表讲话

图为特朗普在美国新罕布什尔州共和党初选胜出后发表讲话

（德国之声中文网）美国前总统特朗普周二（1月23日）赢得了新罕布什尔州的初选，他距离成为2024年共和党总统候选人更进一步。在艾奥瓦州党团会议上取得压倒性胜利后，特朗普只剩下前联合国大使黑利（Nikki Haley）一个强劲对手。

黑利的表现超出预期，但未能取得重要胜利。

在他的胜利派对上，特朗普嘲笑了他这位仅剩的对手，称她是“冒牌货”，并说：“她的演讲说得就像她赢了一样。她没有赢。她输了……她度过了一个非常糟糕的夜晚。”

更多阅读：2024美国总统大选 你需要知道的几件事

据美联社估计，在81%的已完成统计选票中，特朗普的得票率为54.8%，击败了以43.6%的得票率落后的黑利。

根据爱迪生研究公司（Edison Research）的初步预测，特朗普将赢得至少12个新罕布什尔州代表席位，而黑利只有9个，还有1个席位有待争夺。

当天的报道显示，选民投票率很高。

与此同时，美国总统拜登在新罕布什尔州的民主党初选中获胜，这在很大程度上具有象征意义。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

拜登竞选团队：特朗普几乎锁定了共和党提名

拜登的连任竞选团队表示，特朗普在新罕布什尔州初选的胜利意味着他几乎肯定会成为共和党2024年的提名人，并在选举日与拜登对决。

拜登竞选团队经理罗德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）在一份声明中说：“今晚的结果证实，特朗普几乎锁定了共和党提名，否认选举、反自由的MAGA运动已经完成了对共和党的接管。”

提名战接下来将转向内华达州，特朗普在那里已经拥有可观的前景。之后是黑利的家乡南卡罗来纳州，特朗普领先这位前州长约30个百分点。

新罕布什尔州的出口民调显示，特朗普的支持率很可能会超过他的基础选民。

提名过程将持续数月，但共和党很可能在四月前决定总统候选人。

在共和党内，特朗普目前只剩下前联合国大使黑利（图）一个强劲对手

在共和党内，特朗普目前只剩下前联合国大使黑利（图）一个强劲对手

海利誓言继续竞选

对于特朗普预计的胜利，黑利向她的对手表示祝贺，并誓言要继续战斗，她说“这场竞选远未结束。”

“政治中最不为人知的秘密是，民主党人是多么想与特朗普竞选。” 她在特朗普获胜后对支持者说，“特朗普的提名就是拜登的胜利。”

在周二投票之前，黑利的团队表示，她打算在3月5日“超级星期二”之前继续参选，届时16个州的选民将为本党候选人投票。

她在竞选备忘录中写道：“超级星期二之后，我们将对竞选形势有一个非常清楚的认识。届时，26个州和地区的数百万美国人将投票。”|

（美联社、法新社、路透社）

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