特朗普赢了 德国经济成了输家

特朗普胜选后，德国经济会受到怎样的影响？不少经济学家都认定，这位78岁的共和党人再次入主白宫，其推行的经贸政策必将重创德国经济。

（德国之声中文网）2023年，德国总共向美国出口了近1.58亿欧元的商品，后者也因此成为了德国最重要的外贸伙伴。然而，随着宣扬贸易保护主义的特朗普再次上台，美国很可能再次推行损人利己的贸易政策，在本土市场有针对性地出台歧视外国企业的措施，从而帮助美国企业。

在选战期间，特朗普就已经宣布要对来自欧盟或者德国的产品普遍加征10%~20%的关税，对中国产品加征的关税甚至高达60%。与此同时，他计划为美国境内的企业减税。特朗普甚至考虑完全停征所得税，由此产生的财政缺口则由加征的进口关税来弥补。在10月的底特律经济论坛上，特朗普就说：“我们要让我们的公民受益于数千亿美元的关税收入，还要籍此来偿还我们的国债。”

德国人怎么看特朗普和卡玛拉·哈里斯? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美国优先，害死欧洲

目前已经在危机中挣扎的德国汽车产业势必将再遭重击。特朗普在11月3日刚刚表示，如果外国企业不肯在美国境内设厂生产，就必须通过多交关税来“为美国国家财政作出贡献”。

在接受德广联采访时，欧洲经济研究中心(ZEW)主任瓦姆巴赫(Achim Wambach)表示，欧洲企业将面临更大的赴美设厂之压力，德国以及欧洲在当前局势下必须加强本土对企业的吸引力，“唯有一个充满活力的欧洲共同市场方能确保我们不被美中这两个经济大国所挤碎。”

德国联邦外贸协会主席扬杜拉(Dirk Jandura)也对特朗普扬言向欧洲、中国产品加征关税表示担忧，“当今世界并不需要更多的贸易壁垒，而是应当减少壁垒。”扬杜拉警告说，当了美国总统，“绝不能只奉行‘美国优先’。”

基尔大学世界经济研究所(IfW Kiel)所长舒拉利克(Moritz Schularick)则指出，德国经济目前已经相当疲软，而特朗普胜选“更是开启了德国经济史上的最艰难时刻”，走衰的德国经济还要面临外贸、安全方面的挑战，“可是我们并没有为这样的挑战做好准备。”

荷兰国际集团(ING)德国首席经济师布热斯基(Carsten Brzeski)进一步指出，特朗普上一个任期内，德国经济正处在繁荣期，“但现在我们已经是欧洲病夫。而且恰恰是汽车业、加工业等现在已经陷入困境的行业将遭受贸易战的重创。”布热斯基对德广联表示，德国经济有可能在2025年和2026年都陷于衰退。

德国和美国是坚固的同盟吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

贸易保护 扩大打击

根据科隆德国经济研究所(IW Köln)此前的测算，特朗普上台后加征的关税会在其四年任期内给德国经济造成1300亿到1800亿的损失，相当于德国经济总量的4%。慕尼黑大学经济学研究所(ifo München)则估计，德国对美出口将因加征关税而暴跌15%左右。

与此同时，欧盟也会对美国商品祭出反制措施。欧盟已经在今年夏天制订出了相关策略，届时欧美互加关税势必对跨大西洋贸易形成重大打击。

德国工业联合会(BDI)主席鲁斯武姆(Siegfried Russwurm)就警告说，欧美关系将迎来剧变，“这场大选就是给德国以及欧洲敲响了警钟，我们必须加快速度进一步完善加强本土经济竞争力、国防实力的战略，并继续改进对华战略。”

拜登总统在其四年任期内主要是针对中国出台了贸易保护主义措施：一方面他甚至将特朗普上一个任期内的对华关税予以加码，另一方面拜登还限制向中国出口先进半导体等关键科技产品。慕尼黑大学经济学研究所外贸部主任弗拉赫(Lisandra Flach)认为，特朗普极有可能延续这样的贸易保护主义战略，“欧洲必须为一个继续疏远国际开放合作的美国做好准备。”

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。