特朗普贸易战火力全开 最新目标是印度

（德国之声中文网）美国政府又扩大了贸易战的打击范围。本周五（5月31日），总统特朗普签署行政命令，宣布将印度从普惠制待遇国名单中移除。该行政命令将于6月5日生效。

据包括"华尔街见闻"在内的媒体报道，普惠制（Generalized System of Preferences，GSP）全称普遍优惠制。它是世界上32个发达国家对发展中国家出口产品给予的普遍的、非歧视的、非互惠的优惠关税，是在最惠国关税基础上进一步减税以至免税的一种特惠关税。这项政策有利于帮助受惠国增加出口，促进工业化和经济发展。

特朗普当选总统前 印度新德里的民众曾自发组织活动对其表示爱戴（摄于2016年5 月11日）

早在今年3月，特朗普就表态有意取消印度的普惠制待遇，原因是印度未能确保向美国提供公平、合理的市场准入条件。特朗普在于此相关的最新声明中表示："印度必须提供公平合理的市场准入机制……因此，终止印度的普惠国身份是适当之举。"

按照现行的规定，从普惠制清单中移除国家或地区的安排需要提前60天通知。所以如今特朗普的行政令对于印度来说不能算是意外。德新社报道称，特朗普似乎是特意等到印度选举结束后才完成此举。

而就在之前一天，特朗普刚刚通过推特，和墨西哥开启了"贸易战"。这位美国总统宣布，自6月10起，对所有来自墨西哥的进口商品征收5%关税。"直到来自墨西哥的非法移民浪潮终止"。特朗普还表示，以后将继续增加关税，至10月1日逐步升至25%。

任琛/雨涵（德新社）