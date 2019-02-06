特朗普：贸易休战期结束前不会有特习会

（德国之声中文网）当特朗普在白宫被问及是否将在贸易休战期最后期限前与习近平会面时，特朗普回答说： "还不会。 也许太快了。 "这一表态证实了美国政府官员有关贸易休战期到期前，特朗普与习近平不太可能会面的说法，让双方迅速达成贸易协议的希望落空，美国股市也应声下跌。

去年12月1日，特朗普和习近平在布宜诺斯艾利斯共进晚餐并举行会晤。 之后白宫发表声明称，美中两国将在接下来的90天内继续谈判，重点为知识产权保护、强迫性技术转移、非关税壁垒、网络侵入及盗窃等结构性问题。 如果90天后未能达成共识，美国威胁将把针对2000亿中国商品的关税从10%升至25%。

下周，由贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和美国财长姆钦（ Steven Mnuchin)率领的美方代表团将在北京和中方举行下一轮谈判。

特朗普自称与习近平关系良好。 上周四（1月31日），他表示，最终协议很可能会在下月与习近平会面时达成。

特朗普本月底将和朝鲜领导人金正恩在越南举行峰会，有分析认为， 他将借此之行和习近平举行会晤。 特朗普先前曾暗示了这种可能性，另一种可能是习近平访美。

会面稍晚还是有可能

不过，白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）向记者表示，美中两国领导人晚些时候仍可能会面。

他表示， "正如特朗普先生一直所说，某个时候两位总统（主席）将会面，但这一刻目前仍在远处 。 "

消息传出后，美股应声大跌，给先前因中美两国可以在3月1日最后期限前达成协议而弥漫的乐观情绪泼了一瓢冷水。

美国要求中国做出结构性的重大改革。 华盛顿指责中国侵犯并窃取美国知识产权，还强迫美国公司和中国公司分享技术。

特朗普本周二在国情咨文讲话中表示，和中国新的贸易协议"必须包含结束不公平贸易行为的真正的结构改革"。 截至目前，这样的改革仍是双方谈判中的僵持点。

美国贸易代表莱特希泽上周曾向记者表示， 如果谈判不能取得充分进展，两国领导人也许就不会会面。他说："如果我们现在以及之后没有取得进展，我的建议是我们之間的貿易關係仍有衝突存在。 如果我们取得进展，如果总统认为我们距离在主要议题上达成协议足够接近，那么我想他会希望举行会面并且也会这样做。 我完全相信总统能够在我们走到那一步时完成协议，或做出有关判断。 "

特朗普一再强调，如果在3月2日午夜前不能达成协议，将把2000亿中国商品的关税从10%升至25%。

乐然/杨威廉（路透社）