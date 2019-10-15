特朗普评论土叙冲突 :「问题不在美国边境」

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三 (10月16日) 表示，土耳其入侵叙利亚一事与美国无关，强调美国不是国际警察。 此外，他也否认同意土耳其入侵叙利亚的决定。 他说：「问题发生在他们的边境，不是我们的边境。 」

特朗普上周突然宣布撤离所有驻点叙利亚东北部的美军，而此举被外界视为抛弃在对抗伊斯兰国战役中扮演关键角色的叙利亚库德族。 特朗普周三重申，库德族并非「天使」，此言论与他几天前形容库德族是「很棒的一群人」有很大的差别。

特朗普撤离美军的决定让土耳其总统埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan) 得以对叙利亚库德族发动武装行动。 特朗普上周五 (10月11日) 否认同意土耳其发动攻击的决定。 他说：「我并不支持他的决定，事实上我反对他这么做。 但我对他的决定并不意外，因为他长久以来都想这么做。 」

特朗普10月9日寄了一封信给埃尔多安 ，告诉他别「当一个立场强硬的人」，并说美国与土耳其应该能商讨出一个避免让叙利亚战争情势恶化的好计划。 美国福斯电视台率先揭露这封信的内容，白宫周三 (10月16日) 也证实该封信的真实性。 特朗普在信中呼吁埃尔多安尽快与叙利亚库德族展开协商。 他写道：「如果你决定以正确且有人性的方式处理这件事的话，历史将让你名留青史。 然而，如果这件事未能有个好结局的话，历史将把你定义成一个邪恶之人。 」

埃尔多安拒绝与彭斯见面

美国已对数名高阶土耳其官员与部长进行经济制裁，希望藉此迫使安卡拉暂缓入侵叙利亚一事。 土耳其政府表示他们将在近期展开报复行动。 美国副总统彭斯与国务卿蓬佩奥周三晚间启程前往土耳其，他们预计会与土耳其官员商讨入侵叙利亚一事。

然而，埃尔多安原先拒绝与彭斯见面，表示他只愿意与特朗普对话，但他后来改变心意。 土耳其长期以来都想对库德族展开武装行动，他们曾与土耳其境内的库德族展开长达数十年的内战，而过去那些战役常常会延伸到叙利亚与伊拉克境内。

目前为止，已有数十人在土耳其发动的攻势中丧命，另外有16万人被迫离开家园。

杨威廉/夏立民 (路透社, 法新社)