 特朗普访英: 被批″没教养″ 遭放″大宝宝″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2018

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时政风云

特朗普访英: 被批"没教养" 遭放"大宝宝"

在特朗普访英之际，伦敦民众放飞一只把这位美国总统塑造为“橘色巨婴”的大气球，以示抗议。与此同时，特朗普在接受英媒采访时的一些言论深深地激怒了英国政界。

Großbritannien London Trump Baby Ballon (picture-alliance/ZUMA/London NEws Pictures/J. Goodman)

高6米、裹着尿布、带着手机的"特朗普宝宝"

（德国之声中文网）周五（7月13日）在英国议会大厦附近，反对特朗普的民众将一个高6米、裹着尿布、带着手机的"特朗普宝宝"充气气球放飞升空。人们聚众观看气球放飞，组织方穿着红衣，背面写着"特朗普的保姆"（Trump babysitter）。

该活动的一名组织者琼斯（Daniel Jones）说，放飞巨婴气球既为搏人一笑，也为突显对这位美国总统的严厉批评。"同时也给那些在美国抵抗其政策的人鼓劲。"

预计周五晚些时候，将有上万人参与伦敦以及英国其他城市针对特朗普的抗议活动。

Großbritannien London Trump Baby Ballon (picture-alliance/ZUMA/London NEws Pictures/J. Goodman)

组织方穿着红衣，背面写着"特朗普的保姆"（Trump babysitter）

特朗普在接受英国小报《太阳报》（The Sun）采访时对这些针对他的抗议活动表示不满。他说："我猜，他们放大气球是想要让我感到不受欢迎，我没理由去伦敦啊。我以前很喜欢伦敦……。然而他们既然想要让你感觉不受欢迎，那我为什么还要去？"这位美国总统说。

"你的教养在哪里？"

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此外，英国政界的很多人都对特朗普在这个采访中的表态感到愤怒，特别是对于他批评英国首相梅的脱欧谈判战略、称梅在这个问题上"不听"他的建议。

特朗普在接受《太阳报》采访时说，"我不觉得这个交易（新的脱欧计划）是人们投票想要的"。他还提到，"我其实告诉了特雷莎·梅应该怎么做，但她没有听我的，她想走另一条路"。

"总统先生，你的教养在哪里？"英国科学大臣山姆·吉马（Sam Gyimah）在推特上写道。

另外一些英国内阁政客则批评特朗普在梅接待他时对这位女首相进行侮辱。

"如果交易成本是接受特朗普的世界观，那这个（付出太大了）不值得交易" ，英国保守党议员伍拉斯顿（Sarah Woollaston）发推特说。

反对派工党的外交事务发言人索恩伯里（Emily Thornberry）则称，特朗普的言论"非常粗鲁"。"她是他的东道主。他妈妈是怎么教他的？这不是应有的举止"，索恩伯里在英国独立电视台（ITV）上说。

除了批评梅、显示自己的高明外，这位美国总统也在采访中提到了刚刚辞职的约翰逊，说约翰逊是"非常有才华的一个人"，本可以成为"很棒的首相"，"很震惊、很难过"看到约翰逊离职。

王凡/叶宣（美联社，路透社等）

 

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