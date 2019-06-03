特朗普访英行程满档 抗议团体如影随形

(德国之声中文网) 英国周二(6月4日)将有「特朗普宝宝」气球飞在伦敦的议会天空上，而这个城市也将迎来近期针对外国领导人最大的抗议活动。 同时，特朗普预计在在唐宁街附近与即将卸任的英国首相特蕾莎梅进行会谈。

抗议组织者法拉吉 (Ajuub Faraji)表示:「我们要传达了一个非常明确的团结讯息，向那些受到特朗普卑鄙政治影响的人说，美国总统不配用红毯规格接待。」

英国人对特朗普有几点特别不满，包括禁止几个主要的穆斯林国家人民前往美国、让美国退出巴黎气协议，还有对英国政治人物的批评。

数万名抗议者预计晚间在伦敦市中心参加「反抗狂欢节」，表达他们对特朗普的反对意见。参与者包括环保、反种族主义和女权运动人士。警方将封锁唐宁街外的道路来保护特朗普及其家人。

特朗普表示，尽管有抗议活动，他在英国仍是「被爱」的。他说，比起其他任何美国领导人来说，他跟英国渊源更深。一是因为他母亲的苏格兰渊源，二是他在该国拥有两个高尔夫球场。

特朗普的周二行程

特朗普和特蕾莎梅将在圣詹姆斯宫参加商务早餐会，其中还有英美大公司参与，包括英国航太系统、葛兰素史克，巴克莱银行，利洁时、摩根大通，洛克希德马丁和高盛国际公司的负责人都将出席。重要的政治人物，像是英国的安德鲁王子、财政部长哈蒙德、国际贸易部长福克斯、美国国务卿迈克庞培和美国财政部长姆努钦也都会参加。

根据唐宁街办公室的说法，梅在商业圆桌会议上说:「这是一个很好的合作伙伴关系，但我相信可以做得更好......透过双边自由贸易协定，更广泛的经济合作......透过这样的对话，可以确保我们的经济伙伴关系不仅能够持久，而且能够在未来的许多年里继续发展壮大。」

商务早餐后，英美双方代表就会在唐宁街举行会谈，随后共进午餐和举行记者会。星期三是特朗普国事访问最后一天。他与其他世界领导人将同赴英国朴茨茅斯参加诺曼第登陆日75周年典礼。

国宴争议

特朗普和妻子梅拉尼亚周一抵达，进行为期三天的国事访问 。周一晚上英国皇室在白金汉宫举行了宴会欢迎。不过这场国宴也受到抵制，像是反对党工党领袖科尔宾就没有参加，批评特朗普是种族主义者，也说他常发出厌女的言论。不过特朗普的支持者表示，英国最亲密的盟友领导人不该被冷落。

夏立民/杨威廉 (路透社、法新社)