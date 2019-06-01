特朗普访英焦点: 脱欧、华为、大宝宝

（德国之声中文网）美国总统特朗普周一(6月3日)前往英国，准备展开为期3天的国是访问。

距离上一次特朗普赴英访问已经一年过去， 这期间发生了许多事，例如英国首相特蕾莎梅因为脱欧问题无解而被迫辞职，中国电信商华为也因为国安疑虑成为英美论辩焦点。 但还是有些东西似曾相识，例如反特朗普的抗议者宣称将再次施放去年特朗普访问时出现的「特朗普宝宝」大气球。

特朗普硬脱欧立场鲜明

在脱欧问题上面，特朗普说，英国务必要在今年以内完成脱欧，他也重申他对曾经说过要在10月31日之前完成脱欧的英国官员接替特蕾莎梅。

此前，这位以「敢言」著称的美国总统还曾对《太阳报》表示，前外交大臣约翰逊（Boris Johnson）将是接替特雷萨·梅的「极好」的首相人选。现任首相梅因其同欧盟达成的脱欧协议无法获得议会支持而宣布将于6月7日辞职。

接受《星期天泰晤士报》采访时，特朗普称，在脱欧问题上，英国政府应遵循他的谈判艺术。"如果你得不到你想要的协议，如果你得不到公平的协议，那你就应当离开。"

谈及脱欧费用时，特朗普对这家媒体表示："如果我是他们，我不会支付这笔500亿的费用。我不会支付，这是一笔很大的数字。"

特朗普还表示，疑欧派以及民粹主义政治家、英国脱欧党主席法拉奇（Nigel Farage）应参加英国同欧盟的脱欧谈判。特朗普说："他是一名充满智慧和可以提供多种选项的人。"不过，他同时也表示，他知道英国有关当局不会同意法拉奇参加谈判。

去年特朗普访问英国时曾受英国伊丽莎白女皇款待

尴尬的晚宴

特朗普的预定行程包括: 和伊丽莎白女皇共进午餐、与查尔斯王子共进下午茶、在白金汉宫参加晚宴、参观著名教堂西敏寺。

英国在特朗普访问的第一天晚上，在白金汉宫设宴款待。 工党领袖柯宾批评特朗普干预英国政治，拒绝参加国宴: 「美国总统特朗普意图决定谁是下一任英国首相，这是干预我国民主机制，全然无法接受。 」

另外一个尴尬焦点则是美裔的英国萨赛克斯公爵夫人梅根。她不会出席本周接待特朗普的活动，官方理由是她才刚产子三周，还在产假当中。

6月1日，特朗普在访英之前接受英国媒体《太阳报》专访，记者提到梅根曾经在特朗普2016年竞选时公开表示不喜欢特朗普，而且如果特朗普当选，她会搬到加拿大，之后她也的确搬家了。特朗普回复说: 「这个嘛，很多人都搬到加拿大，我能说什么? 我不知道她讨人厌。」

特朗普的话被原原本本的录了下来，但是之后他在推特上抱屈，说自己根本没有批评梅根: 「我没有说梅根『讨人厌』，这是假新闻媒体捏造的。」

访英预定讲华为

特朗普访问的第二天早晨，将与企业领袖共进早餐，稍晚则与特蕾莎梅在唐宁街10号见面。 将会聚焦在政治话题。

特朗普预计要在与特蕾莎梅见面时，再度提醒英国如果在建设5G网络时使用华为产品，将会置英国国家安全于险境。 上个月，美国国务卿蓬佩奥告诉英国，他们应该要改变对中国与华为的态度，形容中国是继苏联之后对西方国家的主要威胁。

「特朗普宝宝」气球

美国总统特朗普在英国人心目中显然不是太受欢迎的政治人物。 有些人认为特朗普很粗鲁、多变，又在许多议题上与英国人立场相左，例如全球暖化以及性别平等议题。

因此，在特朗普访问英国的期间，英国街头将出现一系列示威活动。大气球「特朗普宝宝」计划再度出现在英国国会上空，其他抗议者也预计要在伦敦市中心举行「抵制嘉年华」。

伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）在《观察家报》撰文指出，极右势力对全球造成的威胁与日俱增，而美国总统则是「最令人震惊的例证之一。」

他表示，特朗普的分裂行为是对美国立国之本，即平等、自由和宗教自由的叛逆。

萨迪克·汗还表示，法拉奇和匈牙利总理奥尔本等民粹主义政治家正在利用「20世纪法西斯分子的惯用离间手段赢得支持，但他们却在利用全新的阴险手段来散布他们的主张。」

英国脱欧陷入僵局

2016年的一次全民公投中，多数英国人主张离开欧盟。按照原定计划，英国本应于今年三月正式脱离欧盟，但因具体脱欧程序不能取得共识，退欧日期已经两度延迟。

在脱欧具体形式上，以梅首相为首的保守党和议会一直无法达成共识。经历多次表决失败后，梅被迫宣布将于本周五辞职。保守党内，已有十多名议员对接替党主席和首相职务，表现出兴趣，其中约翰逊的当选机会曾最为看好。

脱欧意味着英国将采取独立的商贸政策，因此，英国方面希望此次特朗普来访将有助于英美签署自由贸易协定。

鉴于特朗普在对待墨西哥、加拿大和中国的商贸政策方面，坚持采取「美国第一」政策，一些保守党议员也担心，面对庞大的美国，英国有可能不得不接受一些不平等的协议。

罗法/达扬/任琛 （法新社、路透社）