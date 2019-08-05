特朗普访枪击案地点 居民聚集抗议

美国总统特朗普前往发生大规模枪击事件的两个城市慰问被害者家属。特朗普在出发前表示，目前并没有禁止突击步枪的打算。
(德国之声中文网) 美国总统特朗普在周三(8月7日) 赴德州埃尔帕索和俄亥俄代顿市慰问枪击案的受害者及其家属，在两地皆遭到示威者抗议。当地居民与反对党国会议员指控特朗普的言论煽动种族对立，助长了对移民的仇恨，进而引发近期的攻击事件。
在特朗普抵达埃尔帕索前，德国之声记者娜门(Alexandra von Nahmen)报导，很多当地居民并不欢迎他到访。
过程中，记者不被允许接近采访，因为白宫表示，此类行程不应被拍照拿来做宣传。但是，美国政府之后却自己发布了特朗普与警方、医院员工以及受害者的照片。
特朗普在访问两地之后说，他度过了美好的一天，并赞扬在枪击案发生时对抗枪手的｢英雄」。
埃尔帕索的枪击案将以仇恨犯罪案件进行调查，并被视作国内恐怖攻击。
抗议声不断
同一天稍早，特朗普前往代顿一间位于市中心的医院，与枪击案生还者以及事件中的首批急救人员会面。过程中，近200名抗议者聚集在医院外面。在特朗普大宝宝气球前，许多人高举要求特朗普「有所作为」的牌子抗议。
特朗普并没有前往枪击案现场，只在代顿停留不到2小时便搭乘总统专机空军一号离去。
对于抗议者如影随形，特朗普表示，他对抗议者不尊重总统感到遗憾。
特朗普出发前否认他的言论是攻击事件的远因，反而声称他团结国民。他说:「我们的国家现在表现的非常好。」
特朗普同时表示，他与国会议员支持加强审查枪支买家的背景，以防「精神不稳定」的人取得枪枝。
来龙去脉
在周日(8月3日)，一名男性嫌犯在德州埃尔帕索的一间超市沃尔玛(Walmart)持枪开火，造成22名受害者死亡。
在枪击发生之前，警方发现他在论坛网站8chan发布了一篇极端主义宣言。内容表示「西班牙裔入侵」是他犯案的主要动机。抗议人士称，特朗普的言论与该宣言之间存在联系。
数小时后，另一名男性嫌犯在代顿的酒吧门口开火，共杀害9人，包括他妹妹在内。案发时他身着防弹衣，并且携带额外弹匣。
特朗普行程引发争议
数名政治人物要求特朗普取消拜访行程，指他会煽动民族主义者的情绪。
民主党总统候选人，同时也是埃尔帕索本地人的欧洛克(Beto O'Rourke)强调是特朗普「助长仇恨」，并使周六发生悲剧，说:「他不应该来埃尔帕索。」
另一名民主党总统候选人，参议员华伦(Elizabeth Warren)的发言人表示:「特朗普的言论与埃尔帕索枪击案嫌犯的动机有直接关联。」
但是政府否认了这一说法，白宫发言人吉德里(Hogan Gidley)说:「有人抱持恶意并采取实际行动并不是政治人物的错。」
陈安迪/夏立民/罗法(美联社、路透社)