特朗普访枪击案地点 居民聚集抗议

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在周三(8月7日) 赴德州埃尔帕索和俄亥俄代顿市慰问枪击案的受害者及其家属，在两地皆遭到示威者抗议。当地居民与反对党国会议员指控特朗普的言论煽动种族对立，助长了对移民的仇恨，进而引发近期的攻击事件。

在特朗普抵达埃尔帕索前，德国之声记者娜门(Alexandra von Nahmen)报导，很多当地居民并不欢迎他到访。

过程中，记者不被允许接近采访，因为白宫表示，此类行程不应被拍照拿来做宣传。但是，美国政府之后却自己发布了特朗普与警方、医院员工以及受害者的照片。

特朗普在访问两地之后说，他度过了美好的一天，并赞扬在枪击案发生时对抗枪手的｢英雄」。

埃尔帕索的枪击案将以仇恨犯罪案件进行调查，并被视作国内恐怖攻击。

抗议声不断

同一天稍早，特朗普前往代顿一间位于市中心的医院，与枪击案生还者以及事件中的首批急救人员会面。过程中，近200名抗议者聚集在医院外面。在特朗普大宝宝气球前，许多人高举要求特朗普「有所作为」的牌子抗议。

特朗普并没有前往枪击案现场，只在代顿停留不到2小时便搭乘总统专机空军一号离去。

对于抗议者如影随形，特朗普表示，他对抗议者不尊重总统感到遗憾。

特朗普出发前否认他的言论是攻击事件的远因，反而声称他团结国民。他说:「我们的国家现在表现的非常好。」

特朗普同时表示，他与国会议员支持加强审查枪支买家的背景，以防「精神不稳定」的人取得枪枝。

讽刺特朗普的大宝宝气球也出现在抗议现场

来龙去脉

在周日(8月3日)，一名男性嫌犯在德州埃尔帕索的一间超市沃尔玛(Walmart)持枪开火，造成22名受害者死亡。

在枪击发生之前，警方发现他在论坛网站8chan发布了一篇极端主义宣言。内容表示「西班牙裔入侵」是他犯案的主要动机。抗议人士称，特朗普的言论与该宣言之间存在联系。

数小时后，另一名男性嫌犯在代顿的酒吧门口开火，共杀害9人，包括他妹妹在内。案发时他身着防弹衣，并且携带额外弹匣。

特朗普行程引发争议

数名政治人物要求特朗普取消拜访行程，指他会煽动民族主义者的情绪。

民主党总统候选人，同时也是埃尔帕索本地人的欧洛克(Beto O'Rourke)强调是特朗普「助长仇恨」，并使周六发生悲剧，说:「他不应该来埃尔帕索。」

另一名民主党总统候选人，参议员华伦(Elizabeth Warren)的发言人表示:「特朗普的言论与埃尔帕索枪击案嫌犯的动机有直接关联。」

但是政府否认了这一说法，白宫发言人吉德里(Hogan Gidley)说:「有人抱持恶意并采取实际行动并不是政治人物的错。」

陈安迪/夏立民/罗法(美联社、路透社)