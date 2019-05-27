 特朗普访日： 见遭朝鲜绑架者家属 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2019

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时政风云

特朗普访日： 见遭朝鲜绑架者家属

与日本领导人正式会晤后，美国总统特朗普本周一与遭到朝鲜绑架日本平民的亲属举行了会面。

Japan Tokio US-Präsident Trump und Abe Treffen mit Angehörigen von Nordkorea entführte Menschen (Reuters/J. Ernst)

（德国之声中文网）根据日本共同社消息，特朗普在东京元赤坂的迎宾馆与遭朝鲜绑架受害者家属进行了约40分钟的会面。特朗普表示"为了让你们的女儿、儿子和母亲回国，将（和安倍）一同努力"。

日本怀疑上世纪七八十年代，为了教朝鲜特工日语和日本文化，朝鲜绑架了数十名日本人 。

日本敦促特朗普在与朝鲜会谈期间也要关注这些人的命运。     

2002年，朝鲜承认绑架了13名日本平民，但是东京认为，为了训练特工，平壤至少绑架了17人。一个月后，5人获准返回日本，平壤方面坚称其他8人已经死亡，但没有拿出确凿的证据。    

被平壤列入死亡名单之一的是横田惠(Megumi Yokota)， 1977年她在放学回家的路上被绑架，当时只有13岁，是日本政府正式列出17名被绑架者中最年幼的一个。2004年朝鲜交出了据称是横田惠的火化遗骸。然而东京方面指出，DNA测试结果表明并不是她。

Japan Nordkorea Entführung Megumi Yokota (picture-alliance/dpa)

被绑架者中最年幼的横田惠（摄于1977年）

日本强烈怀疑，还有数十名日本公民也被朝鲜绑架。

日本警方说，目前有800起失踪案件不能排除被朝鲜绑架的可能性。不仅只有日本存在平民被朝鲜绑架的事件。

2014年联合国关于朝鲜人权的统计报告指出，在过去几十年里，各个国家被朝鲜绑架的人数约有20万人。其中，大多数是1950年至1953年朝鲜战争后被困在朝鲜的韩国人，但也有黎巴嫩、泰国、马来西亚、新加坡、罗马尼亚和法国女性，她们在上世纪60年代至80年代去朝鲜时被绑架或失踪。      

日本首相安倍晋三说，平壤绑架日本公民的问题十分迫切，他甚至建议与朝鲜领导人金正恩举行直接会谈讨论这个问题。  安倍不止一次向特朗普提及这个问题，此次会晤的目的或许是让特朗普认识到并重视这些受害者的困境。目前，这位美国总统正在考虑与平壤谈判的下一步行动。

横田惠的父母现在已经年过八十， 2014年奥巴马访问日本时也与他们见了面。  

根据2014年5月在斯德哥尔摩达成的一项协议，朝鲜承诺重新调查所有被绑架日本公民的案件，但自此以后朝方没有什么实际行动。上一次特朗普与金正恩在河内的会谈失败，引发了新一轮的紧张局势。

尽管如此，特朗普本周一发出了乐观的声音，表示他觉得关于朝鲜问题"将会有很多好事发生。"

 

文木 / 叶宣（法新社，共同社）

     

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