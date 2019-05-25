特朗普访日：看相扑 打高尔夫 谈贸易战

（德国之声中文网）特朗普对日本对美的巨额贸易顺差相当不满，并威胁称，如果双方无法达成贸易协定，将不排除向日本进口汽车征收惩罚性关税。而美国与中国之间激烈的贸易战已经让全球金融市场大受影响。

不过，在特朗普访日的第二天行程中，两位领导人却笑容不断。在两位第一夫人的陪同下，特朗普与安倍晋三打高尔夫，并观看了一项为期15天的相扑锦标赛的决赛。

特朗普也由此成为第一位在相扑发源地日本观看该项比赛的美国总统。按照传统，前排观看相扑比赛的观众必须盘腿坐在蒲团，但特朗普与安倍夫妇都坐在了特地准备的座椅上。特朗普此后向赛事优胜者、知名相扑选手朝乃山英树颁发"总统杯"。

汉堡包和牛肉

此前，在摄氏30度的异常高温下，两人安倍晋三与特朗普在东京郊区的一处高尔夫球场打球。

安倍的官方推特帐号上发布了一张两人在球场一起大笑的"自拍照"。照片中，特朗普头戴一顶标有"USA"字样的红色帽子。安倍在推特上写道，希望日美联盟能够"更加不可动摇"。

尽管特朗普与安倍之间展开"个人魅力外交"，但棘手的贸易争端从未远离。就连两人的午餐也充满"玄机"。日本外务省透露，特朗普和安倍晋三的午餐是用美国进口牛肉制作的双层汉堡包。

特朗普此次访问日本旨在宣示日美关系密切，但贸易争端却为两个盟友之间蒙上一层不确定性因素。

在结束高尔夫场的活动回到东京后，特朗普发布推特称："与日本的贸易谈判取得伟大进展。农业和牛肉在其中占据重要地位。更多内容还要等到7月份的选举之后，我估计会有很大的数额。"。

在前往一家历史悠久的日本饭店享用晚餐之前，特朗普又发推特称：他和安倍晋三度过了富有成果的一天："首相和我今天谈了很多关于贸易、军事和其他方面的事情"。

今年7月，日本可能举行参议院选举，但是也有猜测称，安倍晋三可能同时启动众议院改选。安倍所领导的自民党在选举中的表现备受关注。日本国内有分析称，自民党对2019年参议院选举抱有强烈的危机感，现有议席将在一定程度上减少的看法在自民党内占据了主流。

石涛/叶宣（路透社）