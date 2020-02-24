特朗普访印 暴力抗议相伴

（德国之声中文网）据德新社周二（2月25日）从警方获得的信息，自本周一以来爆发的抗议行动已导致至少5人死亡。抗议浪潮的背景是印度总理莫迪力主通过《公民身份修正法案》。批评者们指控该法歧视穆斯林。

抗议行动中，汽车和商店被焚烧、数十人被砖石击伤，扔石块者分别来自该法的赞同及对立派别。

据美国政府圈内人士称，在为期两天访问中， 特朗普计划在闭门会议上鼓励印度国内有更多宽容和宗教自由。

一般认为，在特朗普以总统身份对印度的这次首度国事访问期间，不会达成重大政治协议或新的经贸合同。

政治会谈

周二，特朗普和印度总理莫迪举行了有关两国间关系的政治会谈。美国政府圈内人士事先透露，两人的会谈议题广泛，包括军火项目、在能源领域强化合作、磋商在不久的将来谈判完成双边贸易协定。

访印第二天及最后一天，特朗普先会晤了印度总统科温德（Ram Nath Kovind），接受三军仪仗队的致意；之后，特朗普携夫人前往印度独立运动英雄甘地陵墓吊唁。

当地下午晚些时候，特朗普举行记者会。晚上，特朗普将出席印度总统为他举行的国宴，并结束此次访问。

本周一，特朗普在莫迪总理陪同下，在印度西部城市艾赫迈达巴德（Ahmedabad）的板球场向10万人发表了演说。随后，特朗普夫妇继续飞往北部城市阿格拉（Agra），浏览著名的泰姬玛哈陵（Taj Mahal）。亚穆纳河（Yamuna）畔的这座白色大理石壮丽宫陵收入联合国教科文组织的世界文化遗产名录。

凝炼/洪沙（德新社）