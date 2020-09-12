 特朗普让极端组织″时刻做好准备″掀起轩然大波 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2020

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时政风云

特朗普让极端组织"时刻做好准备"掀起轩然大波

特朗普让极右组织时刻做好准备的言论是"历史性"的，也被理解成对使用暴力的默许，但没有得到共和党内大佬的认同。

USA Donald Trump Frisur (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

特朗普: 骄傲男孩，时刻做好准备

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华盛顿当地时间9月29日晚9点，共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人拜登的首场电视辩论在位于俄亥俄州克利夫兰市的凯斯西储大学举行。这是一场让人烦躁、煎熬和漫长的电视辩论。特朗普一共打断他人73次，驳斥拜登15次，而拜登则驳斥他4次。

捏造事实，散布恐慌，当地时间周二（9月29日）晚上，特朗普总统在与民主党候选人拜登的首场电视辩论中谎话连篇。请看美联社针对这场辩论进行的事实核查。

特朗普以“推土机”战略碾轧一切，拜登数度因此失控、称对方为小丑并让其“闭嘴”。这场辩论似乎成为美国政治无共识的混乱缩影。而双方都可自称获胜。

特朗普再一次表明，政治体面对他来说无足轻重。在经历了首次大选电视辩论的混乱局面之后，现在有关方面决定修改规则，确保 "有序讨论"。

若在正常时期，某位美国总统定会因此类曝料而栽跟头。然而，专家们却认为，就在与民主党下届总统候选人拜登之间的首次电视辩论前，特朗普甚至还有可能因自己在税务问题上做手脚这一报道而获益。

（德国之声中文网）周二（9月29日）晚美国总统候选人二人对决辩论中，主持人华莱士（Chris Wallace）要求特朗普回答是否谴责白人至上的观念以及暴力组织，特朗普答道，"骄傲男孩，退一步，时刻做好准备（Proud Boys, stand back and stand by）"。

一言既出，驷马难追。据美国媒体报道，仅仅数分钟之后，人们便看到"骄傲男孩"组织（Proud Boys）成员在他们私人社媒账号发帖，称总统的表态是"历史性"的。有被认为是"骄傲男孩"组织成员在Telegramm发出的帖子直言写道，总统的讲话是对其暴力行为的"默许"。还有人说，该组织新增成员人数呈现高峰。

"骄傲男孩"成立于2016年的美国大选之年，曾无条件支持特朗普当选总统。该组织对自己的描述是"男性亲西方的博爱组织"，"西方沙文主义者"。但美国民权组织ADL将"骄傲男孩"定性为右翼极端组织，指出将它描述为"暴力、民族主义、害怕伊斯兰"等均不过分，"因为众所周知，暴力是该组织成员行动的一个组成部分，一些成员曾因此而判刑"。美国另一个民权组织"南方贫困法律中心"也把"骄傲男孩"定义为煽动仇视的组织；另外，"反歧视联盟"组织则评价该组织集中了"白人至上的死硬派"。

2018年，美国联邦调查局将"骄傲男孩"归类为"极端组织"。同年8月，推特吊销了"骄傲男孩"的账号，10月，脸书也效法了推特的做法。但这些措施都未能阻止该它继续膨胀，其成员人数不仅在其它社媒上不断增加，活跃程度更是引人注目，尤其是在有抗议事件发生的时候。

USA Proud Boys (Allison Dinner/AP Photo/picture-alliance)

2018年，美国联邦调查局将"骄傲男孩"归类为"极端组织"

共和党内与特朗普种族言论拉开距离

特朗普在辩论时非但拒绝谴责"骄傲男孩"等极端右翼组织、让其"时刻做好准备"的呼吁更是在美国政界掀起轩然大波。即便在共和党党内，多个大佬及重量级人物都出面表态同总统的说法拉开距离。

参议员斯格特（Tim Scott）周三要求总统做出解释，他说，"我想，这是他的口误，他应该对此更正。不更正的话，那就不是口误。"共和党参议院领袖麦克康奈尔（Mitch McConnell）也公开表态，称不对白人至上的观念加以谴责是不能接受的做法。另一位共和党参议员格拉汉姆（Lindsey Graham）在推特上发帖写道，总统必须明确说清"骄傲男孩"是一个同美国价值观背道而驰的种族主义组织。以上三名共和党参议员均是支持特朗普连任的铁杆人物。

为缓和僵局，特朗普本人周三开始改变口气，他对记者说，我不知道骄傲男孩都是些什么人，不过，"无论他们是谁，他们都必须克制，让执法当局得以展开工作。"

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