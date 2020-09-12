特朗普让极端组织"时刻做好准备"掀起轩然大波

（德国之声中文网）周二（9月29日）晚美国总统候选人二人对决辩论中，主持人华莱士（Chris Wallace）要求特朗普回答是否谴责白人至上的观念以及暴力组织，特朗普答道，"骄傲男孩，退一步，时刻做好准备（Proud Boys, stand back and stand by）"。

一言既出，驷马难追。据美国媒体报道，仅仅数分钟之后，人们便看到"骄傲男孩"组织（Proud Boys）成员在他们私人社媒账号发帖，称总统的表态是"历史性"的。有被认为是"骄傲男孩"组织成员在Telegramm发出的帖子直言写道，总统的讲话是对其暴力行为的"默许"。还有人说，该组织新增成员人数呈现高峰。

"骄傲男孩"成立于2016年的美国大选之年，曾无条件支持特朗普当选总统。该组织对自己的描述是"男性亲西方的博爱组织"，"西方沙文主义者"。但美国民权组织ADL将"骄傲男孩"定性为右翼极端组织，指出将它描述为"暴力、民族主义、害怕伊斯兰"等均不过分，"因为众所周知，暴力是该组织成员行动的一个组成部分，一些成员曾因此而判刑"。美国另一个民权组织"南方贫困法律中心"也把"骄傲男孩"定义为煽动仇视的组织；另外，"反歧视联盟"组织则评价该组织集中了"白人至上的死硬派"。

2018年，美国联邦调查局将"骄傲男孩"归类为"极端组织"。同年8月，推特吊销了"骄傲男孩"的账号，10月，脸书也效法了推特的做法。但这些措施都未能阻止该它继续膨胀，其成员人数不仅在其它社媒上不断增加，活跃程度更是引人注目，尤其是在有抗议事件发生的时候。





共和党内与特朗普种族言论拉开距离

特朗普在辩论时非但拒绝谴责"骄傲男孩"等极端右翼组织、让其"时刻做好准备"的呼吁更是在美国政界掀起轩然大波。即便在共和党党内，多个大佬及重量级人物都出面表态同总统的说法拉开距离。

参议员斯格特（Tim Scott）周三要求总统做出解释，他说，"我想，这是他的口误，他应该对此更正。不更正的话，那就不是口误。"共和党参议院领袖麦克康奈尔（Mitch McConnell）也公开表态，称不对白人至上的观念加以谴责是不能接受的做法。另一位共和党参议员格拉汉姆（Lindsey Graham）在推特上发帖写道，总统必须明确说清"骄傲男孩"是一个同美国价值观背道而驰的种族主义组织。以上三名共和党参议员均是支持特朗普连任的铁杆人物。

为缓和僵局，特朗普本人周三开始改变口气，他对记者说，我不知道骄傲男孩都是些什么人，不过，"无论他们是谁，他们都必须克制，让执法当局得以展开工作。"

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