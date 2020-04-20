 特朗普计划暂停受理美国移民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2020

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时政风云

特朗普计划暂停受理美国移民

美国总统特朗普希望暂时中止所有向美国的移民。周一晚上这位美国总统在Twitter上写道，他将签署一项相关法令。特朗普表示，面对新冠疫情这一“无形敌人的攻击”，必须保护“我们伟大的美国公民的工作”。

USA Coronavirus Donald Trump PK (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

永久居留、某些工作签证以及美国公民外国配偶和亲属的入美签证都属于移民签证的范畴。

（德国之声中文网）特朗普总统（Donald Trump）在推文中没有谈及细节。因此，哪种移民形式或签证将受到影响目前还不清楚。此外，相关法令的有效期及其法律依据也还是未知数。估计美国法院不久将开始对该法令是否符合法律进行审查。

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美国总统特朗普利用每一个可能的机会向非法移民现象宣战。其实，在政治讨论中，人们很少注意到：不少美国公民迁徙墨西哥。 (08.03.2020)

美国政府收紧移民政策，提高获美国无限期居留许可（绿卡）的门槛，几乎是“领福利就不给绿卡”。例如，拿房补或食品卡的人，将无法再得到绿卡。 (13.08.2019)

旅游签证和长期商务签证在美国不被视为移民签证。但是永久居留、在国外收养孩子、某些工作签证以及美国公民外国配偶和亲属的入美签证都属于移民签证的范畴。

由于爆发新冠病毒疫情，特朗普上个月便在很大程度上关闭了与墨西哥和加拿大的边界。所有在南部边境被逮捕的非法入境者以及寻求庇护者一律被迅速遣返。此外，特朗普政府还禁止欧洲人入境美国。

移民律师起诉美国政府无视病毒风险

几名受理移民事务的美国律师起诉华盛顿政府，不顾疫情危机继续对移民进行个人听证。美国移民律师协会（AILA）周一（4月20日）表示，美国政府拒绝为律师的安全和移民审批的适当程序提供保障。

鉴于新冠病毒在美国的大流行，律师和几个移民组织发表声明呼吁停止对“被拘留移民的当面听证”。声明说，“如果被拘移民想在疫情期间继续接受听证，”就应提供进行数字化远程听证的可能性。

观看视频 01:42

美国疫情曝露医疗体系问题

继欧洲之后，美国也成为冠状病毒大流行的重灾区。到目前为止，美国总共有163000人被感染，是世界上感染人数最多的国家，死亡案例已经超过3000人。

此外，律师和移民组织还要求保障“被拘留的非美国公民与其法定代表人之间安全可靠的远程通讯联络”，并为所有需要在国家机构中亲自与当事人会面的人提供防护装备。除此之外，他们还呼吁释放因距离遥远无法与其律师或移民法院取得联系的被拘留者。

据美国移民委员会（AIC）称，目前正在进行的法庭诉讼程序有数千起。有近4万名囚犯被关押在狭小的空间。虽然联邦法院和监狱管理部门已采取措施来减少健康风险，但司法部负责监督移民法院的部门则“未采取同等的保护措施”。 美国移民委员会表示，因此，大多数移民法院将继续照常工作，律师和当事人的健康与安全因此受到威胁。

 

美国总统特朗普将打击非法移民视为其任期内最重要的任务之一。

 

李京慧/苗子（德新社等）

 

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