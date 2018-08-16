 特朗普警告阿萨德：勿使用化武 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2018

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时政风云

特朗普警告阿萨德：勿使用化武

联合国警告，伊德利卜或将成为“21世纪最大人道主义灾难”。叙利亚军队正准备攻占该省。数百万平民性命堪忧。美国希望至少阻止化学武器的使用。

Syrien Flüchtlingslager in Idlib (Getty Images/AFP/A. Watad)

伊德利卜的一个难民营

 

（德国之声中文网）由于叙利亚军队及其盟军可能对反对派重镇伊德利卜发动攻击，美国向阿萨德政权发出严厉警告：如果叙利亚军队再次使用化学武器，美国及其盟国将迅速作出"适当"反应，--特朗普的发言人周二在华盛顿作此表态。

联合国也警告，这或将成为21世纪最大的人道主义灾难，世界不能坐视不顾。据估计，有300万平民生活在叙利亚西北部的伊德利卜省。

美国驻联合国大使黑利宣布，将在周五就此进行讨论，伊德利卜"形势严峻"。

Infografik Karte Streitkräfte im Idlib-Region Syrien EN

各派势力在伊德利卜地区的割据对峙图示

人权人士和反对派称，俄罗斯在伊德利卜20个地区进行了约40次轰炸，造成至少12名平民死亡。空袭是为地面进攻作准备。克里姆林宫发言人称，伊德利卜"正在形成下一个恐怖分子网络"，"叙利亚军方正在准备解决这个问题"。

本周一，德国外长马斯警告伊德利卜可能出现一场人道主义灾难。

周五，叙利亚政府的支持者俄罗斯和伊朗将与反对派的保护国土耳其就叙利亚危机举行磋商。观察家估计，届时将决定伊德利卜的命运。据土耳其《自由报》报道，该国总统埃尔多安表示，若叙利亚政府军发动进攻，可能带来一场"屠杀"。

苗子/凝炼（德新社）

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