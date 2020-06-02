特朗普警告无效 示威者撇宵禁上街

(德国之声中文网) 美国非裔男子弗洛依德遭警方跪颈致死风暴延烧。国际上对弗洛伊德之死和美国警察的暴行的抗议声浪持续升高。

欧盟6月1日表示，弗洛伊德之死是权力遭滥用的结果，并希望美国抗议相关活动能在充分尊重法治与人权的情况下迅速得到解决。

在美国本土，情势也越演越烈。美国纽约市宣布，为了应对进一步的抗议活活动，夜间宵禁时间延长至6月7日。

在宵禁生效前不久，纽约数百名抗议者呼吁纽约警方单膝下跪声援运动，但警方拒绝并坚守岗位。

纽约市议员兰德 (Brad Lander) 在推特上发布了一段其他数百名抗议者高唱 《我们要战胜一切 》的视频。

他说:「这里是市长计划在30分钟后实施宵禁的巴克莱中心所聚集的人群，听一听，看看你是否认为他们都应该被逮捕。

本周早些时候，纽约市市长德布拉西奥（Bill de Blasio）因为曼哈顿连续几夜发生抢劫事件而实施全城宵禁。

纽约记者瑞尼 (James Reinl)告诉德国之声，尽管许多和平抗议者已经回家，但在宵禁开始后一小时左右，仍有大批民众试图进入曼哈顿。

特朗普行为惹众怒

晚间数千名抗议者继续聚集在白宫附近呐喊口号。前民主党总统初选候选人，美国参议员沃伦，民主党律师温斯坦都出席了抗议活动。

德国之声的冯娜门 (Alexandra von Nahmen)采访了数百名抗议者当中的一些人，他们无视晚间7点 (北京时间23点)的宵禁，继续留在白宫外抗议。

他们向德国之声表示，对特朗普威胁用军队镇压感到不安。一名抗议者说:「他是想吓唬和挑衅我们。」

美国众议院议长佩洛西则呼吁美国总统特朗普做一个「主帅」，发挥总统作为武装部队总司令的作用。她要特朗普不要「煽风点火」。

曾于2007年至2011年领导军队的退役海军上将穆伦 (Mike Mullen)说，他对特朗普使用国民警卫队对付在白宫前和平示威的抗议者感到「恶心」。

他在《大西洋新闻》杂志发表专栏，批评特朗普威胁用军队镇压。

他说:「即使在我们正在目睹大屠杀發生，我们也必须努力把美国的城市和城镇看成是我们的家园和邻居......这些城镇不该是被支配的『战斗空间』。」

弗洛伊德家人出面

弗洛伊德6岁女儿的母亲华盛顿 (Roxie Washington)也出面表示，想让全世界都知道弗洛伊德是个好父亲，但却不能看到自己的女儿长大。

她说:「我想让所有人都知道，这就是那些警官的所作所为。在一天结束时，他们可以回家和家人在一起.......我是为我的孩子而来，我是为乔治而来，因为我想为他讨回公道。」

邹宗翰/张慈 (综合报导)