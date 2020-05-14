特朗普警告切断中国关系 美「最黑暗冬天」来临?

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周四 (5月14日) 在接受福斯电视台访问时，再次为中美关系投出震撼弹，强调他现在不想与中国国家主席习近平对话，甚至表示他可能完全切断与中国之间的关系。

特朗普在访问中说，他对中国无法有效控制新冠疫情感到非常失望，并说这场疫情为美国在今年一月与中国谈拢的第一阶段贸易协议蒙上一层阴影。他表示：「中国从一开始便不该让疫情演变到现在这个局面。我原本与中国谈好了一个贸易协议，但我现在必须坦承，这个成就对我来说感觉已不一样。我们才刚签字，一场瘟疫就来袭。」

此外，特朗普也重申，他现在不想与习近平对话，并表示美国可以透过很多手段来降低与中国的往来。他说：「我们可以从很多方面下手，包含切断与中国的关系。如果我这麽做了，会有什麽样的结果？我可以替美国省下5000亿美元。」

美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 同样在接受福斯电视台访问时表示，在特朗普审视美国可用来对付中国的手段的同时，中国必须提供更多关於新冠疫情的资讯。他说：「疫情让总统十分担忧， 所以他也开始检视美国可用来对付中国的手段。我们十分担忧疫情会对经济丶美国就业市场以及美国人民的健康带来怎麽样的冲击，特朗普总统也将尽力保障美国的经济与美国劳工的权益。」

美国「最黑暗的冬天」

与此同时，美国生物医学高级研究与发展管理局的前局长布莱特(Rick Bright) 在出席参议院的听证会时，再次警告如果华盛顿无法提升防疫机制的话，美国将迎来「最黑暗的冬天」。他说：「我们所有的防疫机制都必须以最科学的方式进行，而美国能将疫情控制下来的时间越来越短。如果我们现在无法提升防疫机制的话，我认为时间越长，疫情将越来越严重。」

布莱特在听证会中表示，他永远无法忘记一月收到一封来自医疗级口罩供应商的电子邮件，内容强调当时美国已严重缺乏医疗级口罩。他说：「他在该封邮件中强调：『我们都完了，整个世界都是。我们必须马上行动。』我试着将这个警讯向上呈报，但是始终没有收到任何回音。」

周四稍晚，特朗普在白宫例行记者会上证实，他看了一些布莱特出席听证会的片段。但他说：「对我来说，他是一个非常不开心的人。」美国卫生部长阿札尔 (Alex Azar) 则声称，布莱特所抱怨的事情，美国卫生部都做到了。

美国疾管局公布解封准则

此外，美国疾管局周四也公布了重启学校丶大众运输与工作场所的相关准则。该准则包含六大措施，其中包含各机关在决定解封时该做与不该做的事。美国疾管局发言人在一封邮件声明中表示：「这六大措施将协助各机关的负责人从健康的角度出发，思考如何在疫情当中维持营运。」

六大措施的主轴不断强调各机关应该与当地与各州的卫生机关进行配合，而机关负责人应该根据防疫准则来发展出给员工遵守的规范。其中，六大措施中要求，当餐厅或酒吧的老板考虑重启营运时，他们能够配合当地卫生机关的相关准则，并确保高风险员工不会因上班染上新冠病毒。

该准则也鼓励各企业要求员工上班时戴口罩，而疾管局也建议社会大众在拥挤的密闭空间时，应该将脸遮住。疾管局也强调，他们之後可能推出更多的准则来协助各州重啓商业活动。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)