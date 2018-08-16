特朗普警告俄罗斯伊朗：莫插手伊德利卜

（德国之声中文网）特朗普在推特上发文说："如果俄罗斯人和伊朗人参与这场可能发生的人间悲剧，他们将犯下严重的人道主义错误。"特朗普强调指出，阿萨德（Baschar al-Assad）不应该无情地袭击西北部的伊德利卜省。否则"可能有成千上万的人被杀害。不要让这种事情发生！"

最近以来，叙利亚总统阿萨德向伊德利卜周边地区调集了大批军队，并强调俄罗斯和伊朗必须战胜激进分子团伙。预计两国将支持叙利亚政府军发起的进攻。

叙利亚北部伊德利卜地区是仍被叛军占据的最后一个大型区域。占领该地区的主要是基地组织的分支胜利阵线"Haiat Tahrir al-Scham" ，原名努斯拉阵线"Al-Nusra-Front"的成员。伊朗已经宣布支持叙利亚政府军对叛军大本营发起大规模进攻。

土耳其担心叙利亚人大规模逃亡

在伊德利卜地区生活着将近300万居民，其中140万是来自其他地区的被驱逐者。由于叛乱分子在叙利亚境内没有其他选择，因此观察员预计会大规模逃往土耳其。由于该地区有许多平民，因此援助组织也再警告防止发生新的人道主义灾难。

叙利亚政府的盟友俄罗斯和伊朗以及支持叛军的土耳其决定周五（9月7日）就叙利亚危机进行磋商。观察员估计会议有可能决定伊德利卜的命运。

9月3日，德国外长马斯（ Heiko Maas ）也发出警告，如果对伊德利卜地区动武，将是一场灾难。他宣布，周三和周四他访问土耳其时将谈到这个问题。他还强调："我们将竭尽全力阻止在伊德利卜发生人道主义灾难。"

李京慧/凝炼 (德新社、法新社)