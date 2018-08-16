特朗普警告俄罗斯伊朗：莫插手伊德利卜

叙利亚政府军预计即将向占领伊德利卜省大部分地区的伊斯兰叛军发起进攻。美国总统特朗普因此向阿萨德总统的盟友发出不要动武的呼吁。
（德国之声中文网）特朗普在推特上发文说："如果俄罗斯人和伊朗人参与这场可能发生的人间悲剧，他们将犯下严重的人道主义错误。"特朗普强调指出，阿萨德（Baschar al-Assad）不应该无情地袭击西北部的伊德利卜省。否则"可能有成千上万的人被杀害。不要让这种事情发生！"
最近以来，叙利亚总统阿萨德向伊德利卜周边地区调集了大批军队，并强调俄罗斯和伊朗必须战胜激进分子团伙。预计两国将支持叙利亚政府军发起的进攻。
叙利亚北部伊德利卜地区是仍被叛军占据的最后一个大型区域。占领该地区的主要是基地组织的分支胜利阵线"Haiat Tahrir al-Scham" ，原名努斯拉阵线"Al-Nusra-Front"的成员。伊朗已经宣布支持叙利亚政府军对叛军大本营发起大规模进攻。
土耳其担心叙利亚人大规模逃亡
在伊德利卜地区生活着将近300万居民，其中140万是来自其他地区的被驱逐者。由于叛乱分子在叙利亚境内没有其他选择，因此观察员预计会大规模逃往土耳其。由于该地区有许多平民，因此援助组织也再警告防止发生新的人道主义灾难。
叙利亚政府的盟友俄罗斯和伊朗以及支持叛军的土耳其决定周五（9月7日）就叙利亚危机进行磋商。观察员估计会议有可能决定伊德利卜的命运。
9月3日，德国外长马斯（ Heiko Maas ）也发出警告，如果对伊德利卜地区动武，将是一场灾难。他宣布，周三和周四他访问土耳其时将谈到这个问题。他还强调："我们将竭尽全力阻止在伊德利卜发生人道主义灾难。"
李京慧/凝炼 (德新社、法新社)