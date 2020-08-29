特朗普视察基诺沙 谴责“恐怖行为”

（德国之声中文网）尽管基诺沙市长以及威斯康辛州长反对特朗普访问该市，警告这可能加剧当地的紧张局势，特朗普仍访问了基诺沙。在发生警察向一名黑人开枪射击事件之后，该市爆发带有部分暴力行为的抗议浪潮。在大量安全人员的陪同下，特朗普视察了骚乱造成的破坏情况。

特朗普说，基诺沙受到"反警察和反美骚乱"的洗劫。 "暴民摧毁或破坏了至少25家商店，烧毁了公共建筑，并向警察扔砖块"，这位现年74岁的美国总统表示，这不是"和平抗议"，而是"国内恐怖行为"。

承诺安全重建

特朗普还承诺向基诺沙执法机构额外提供100万美元的联邦资金。整个威斯康星州将获得4200万美元的拨款用于提高公共安全。 另外有400万美元将用于基诺沙商店的重建。

道路两旁聚集着特朗普总统的支持者和反对者

特朗普在讲话中没有提到警察对导致抗议活动的非裔美国人雅各布·布莱克（Jacob Blake）的枪击事件，也没有论及示威期间有两人丧生之事。 8月23日，一名白人警官朝着29岁的布莱克连开7枪导致其重伤，布莱克的三个孩子当时在场。

上周二，抗议种族主义的两名示威者在基诺沙被枪杀。一名白人少年疑犯被逮捕。这位17岁的年轻人显然加入了一个自称为"公民自卫"的团体，该团体声称旨在保护商店免受骚乱分子破坏。

周一，特朗普并未谴责这名白人青少年的行为，而是更多暗示他是出于自卫。 批评人士指责特朗普有目的地加剧国内的紧张局势，以便在竞选期间向人们展示他可以保障法律和秩序。

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李京慧/苗子 (法新社、德新社、路透社)

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