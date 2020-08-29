 特朗普视察基诺沙 谴责“恐怖行为” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2020

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时政风云

特朗普视察基诺沙 谴责“恐怖行为”

美国威斯康星州城市基诺沙（Kenosha）成为反对种族主义和警察暴力的抗议活动的焦点。特朗普总统前往基诺沙访问，以凸显自己是法律和秩序维护者的形象。

USA Präsident Trump in Kenosha (Reuters/L. Mills)

特朗普不顾当地官员反对视察基诺沙

（德国之声中文网）尽管基诺沙市长以及威斯康辛州长反对特朗普访问该市，警告这可能加剧当地的紧张局势，特朗普仍访问了基诺沙。在发生警察向一名黑人开枪射击事件之后，该市爆发带有部分暴力行为的抗议浪潮。在大量安全人员的陪同下，特朗普视察了骚乱造成的破坏情况。

特朗普说，基诺沙受到"反警察和反美骚乱"的洗劫。 "暴民摧毁或破坏了至少25家商店，烧毁了公共建筑，并向警察扔砖块"，这位现年74岁的美国总统表示，这不是"和平抗议"，而是"国内恐怖行为"。

承诺安全重建

特朗普还承诺向基诺沙执法机构额外提供100万美元的联邦资金。整个威斯康星州将获得4200万美元的拨款用于提高公共安全。 另外有400万美元将用于基诺沙商店的重建。

道路两旁聚集着特朗普总统的支持者和反对者

道路两旁聚集着特朗普总统的支持者和反对者

特朗普在讲话中没有提到警察对导致抗议活动的非裔美国人雅各布·布莱克（Jacob Blake）的枪击事件，也没有论及示威期间有两人丧生之事。 8月23日，一名白人警官朝着29岁的布莱克连开7枪导致其重伤，布莱克的三个孩子当时在场。

上周二，抗议种族主义的两名示威者在基诺沙被枪杀。一名白人少年疑犯被逮捕。这位17岁的年轻人显然加入了一个自称为"公民自卫"的团体，该团体声称旨在保护商店免受骚乱分子破坏。

周一，特朗普并未谴责这名白人青少年的行为，而是更多暗示他是出于自卫。 批评人士指责特朗普有目的地加剧国内的紧张局势，以便在竞选期间向人们展示他可以保障法律和秩序。

观看视频 01:23

美国再传非裔遭枪击事件争议

李京慧/苗子 (法新社、德新社、路透社)

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美国非裔示威再起 威斯康星进入紧急状态

美国非裔男子布莱克 (Jacob Blake)遭警方从背后开7枪，这让原本美国非裔人士遭到警方暴力对待的争议再次升温，威斯康星州州长埃弗斯(Tony Evers)警告示威者不要走上「损害和破坏 」的道路。  

德国之声独家捕获美国17岁少年枪手镜头

DW拍下的视频显示，有一名少年手持冲锋枪，尝试靠近警方。在美国威斯康星州警方枪杀黑人布雷克（Jacob Blake）所引发的抗议活动中，这名17岁的少年被控射杀两人。  

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