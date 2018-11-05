 特朗普见马克龙 有分歧 有共识 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2018

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时政风云

特朗普见马克龙 有分歧 有共识

美国总统特朗普刚抵巴黎便对东道主提出尖锐批评。他推文称，马克龙呼吁欧洲人建立一支自己的军队——欧洲军，“非常侮辱人”。不过两位总统的会面却展示了团结的一面。

Paris US-Präsident Trump und Macron (Reuters/C.P. Tesson)

特朗普到访法国是应马克龙之邀参加第一次世界大战结束100周年纪念活动。

（德国之声中文网）美国总统特朗普要求欧洲国家要加强在北约的参与，法国总统马克龙表示支持这一要求。在巴黎爱丽舍宫与特朗普总统会晤时，马克龙总统表示：“今天欧洲的安全只能通过美国来保障，这是不公平的。所以我认为，我们需要更多的欧洲能量，更多的欧洲防务。 ”特朗普也要求更公平的分担北约内部的负担。

特朗普总统说，迄今北约的负担主要由美国承受着。他说：“我们愿意帮助欧洲，但是必须公平。”“其它国家也应给予帮助，在这点上总统（马克龙）和我意见一致。”马克龙总统则表示：“如果特朗普总统要保护美国的一个州的话，他是不会请求法国、德国或者其它国家提供财政援助的。”

马克龙在与特朗普会晤时也谈到了他主张建立一支欧洲军队防御俄罗斯攻击的想法。马克龙表示：“我赞同特朗普总统的看法，我们需要在北约内部更公平的分摊负担。所以我相信，我提出的建立欧洲防务的建议与特朗普的看法完全一致。因为这意味着在北约内部欧洲有了更多的参与。”

马克龙本周二（11月6日）曾呼吁，建立欧洲人自己的武装力量，以应对来自俄罗斯、中国、以至美国的威胁。

特朗普周五携夫人梅拉妮乘坐"空军一号"抵达巴黎奥利机场后不久即对法国同事的这一呼吁表了态。他推文道，这一建议"非常侮辱人"，并重复了他对欧洲人的要求：足额拿出各自的北约经费份额，而不是去建立"欧洲军"。他还写道：北约的军事行动迄今都由美国高额补贴。

特朗普在与法国总统会晤时表示，他和马克龙过去是很好的朋友。“我们有很多的共同点。马克龙称特朗普是“我的好朋友。”

特朗普说，与欧盟的贸易冲突也是其访问期间的议事日程之一。他说：“我认为，我们已经取得了很大的进步。”现在的关键问题是要达成一致。马克龙说，美国和伊朗之间的冲突升级以及叙利亚和也门战争都将是双方间讨论的话题。上周一（10月29日），美国启动了对伊朗的第二轮制裁。

特朗普此行是应马克龙之邀参加第一次世界大战结束100周年纪念活动。

警告威权国家

马克龙在周二接受欧洲一台（Europe 1）采访时表示，若无一支"真正的欧洲军"，欧洲人便不能保卫自己。他说，"俄罗斯和我们接壤，有可能构成威胁"，"欧洲人不能仅仅依赖美国"。他警告说，欧洲的边界上正出现"重新武装起来的威权国家，"，考虑到中国、俄罗斯，甚至美国，欧洲必须自卫。他指出，特朗普宣布将退出与俄罗斯签署的"中导协定"，这是对欧洲的威胁。他问道："谁是主要受害人？"--自己给出了回答："欧洲和欧洲的安全"。

Von der Leyen besucht Nato-Manöver (picture alliance/dpa)

德国国防部长冯·德莱恩观摩北约在挪威的一次军演

德国联邦政府及欧盟委员会均对法国总统的这一动议持谨慎态度。德国国防部长冯·德莱恩表示，欧洲军必须在欧盟内而非欧盟外组建，而为此，欧盟在一年前就建立了欧洲防卫联盟。马克龙希望，脱盟后的英国仍能成为这一欧洲军动议的伙伴，柏林则对此持狐疑立场。

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欧委会一名发言人强调，建立欧洲军只能是最后手段，可以在朝向"更明显、更重要的欧盟防卫动议进程的最后"出现。欧委会主席容克曾于2016年大声疾呼组建欧洲军。

"共同干预部队"

马克龙去年就曾建议，欧洲应在2020年之前建立一支"共同干预部队"，应对危机。不过，出于对德国联邦政府的考虑，相关计划明显缩水，暂时改称"欧洲干预动议"，有9国参与，其中包括德、英、西、意。根据该动议，各参与国总参谋部之间的联系将得到改善。

"欧洲军"的要求在法国早已有之，肇始于1950年代。不过，时任法国总理普利文（René Pleven）的相关计划1954年即已被束之高阁。随着柏林墙倒塌，又一再出现过希望强化欧洲防卫合作的努力，其中包括1993年组建的有共同总部的欧洲军团、2007年组建的用于危机处理的俗称"战斗群"（Battlegroups）的快速干预部队。

2017年9月，在巴黎索邦大学所做的"欧洲演讲"中，马克龙还曾建议欧盟有共同的国防预算和共同的军事条令。欧委会则考虑建立资金额度为130亿欧元的一个共同防卫基金，用于军事研发。

凝炼/李京慧/雨涵（德新社、法新社、路透社）

  • USA Besuch Präsident Macron und seine Frau (Reuters/B. Snyder)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    隆重迎宾

    庄严隆重的迎宾式，默契般配的总统夫妇——4月23日，法国总统马克龙和夫人布丽吉特抵达华盛顿进行国事访问。众多外国元首中，马克龙第一个获得了特朗普上任后对美进行国事访问的殊誉。

  • USA Donald Trump, Emmanuel Macron und die First Ladys im Weißen Haus in Washington (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

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    种下友谊的小树

    23日当天下午，马克龙夫妇抵达白宫，和特朗普夫妇一起在南草坪上种下一棵从法国带来的橡树苗，象征着法美友谊。有法国媒体写道，马克龙送特朗普这棵树的寓意是让他不要忘记全球环境保护问题。

  • USA Donald Trump, Emmanuel Macron und die First Ladys im Weißen Haus in Washington (Reuters/J. Roberts)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    来张合影

    尽管只铲了两铲土，但手握铁锹合影必不可少。法国“第一夫人”布丽吉特看起来心情不错。其实，法国尚未有“第一夫人”这样的官方职务和称谓。马克龙虽在竞选时做出设“第一夫人”职务的承诺，但终因遭到民意阻力而罢休。

  • USA Donald Trump, Emmanuel Macron und die First Ladys im Weißen Haus in Washington (picture-alliance/dpa/E. Vucci)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    气氛融洽

    植树后，特朗普总统夫妇又带领法国客人在白宫四处参观，并于当晚在华盛顿故居“弗农山庄”设宴招待马克龙夫妇。

  • USA Washington - Donald Trump trifft Emmanuel Macron (Reuters/J. Ernst)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    梅拉尼娅的帽子亮了

    次日，特朗普在白宫为马克龙夫妇举行正式的欢迎仪式，四人在杜鲁门阳台上亮相。布丽格特依然披着一头金发，第一夫人梅拉尼娅则戴着一顶特别为她设计的白色帽子。不过，这顶时尚的帽子却遭来网友吐槽，认为欢迎式上需要让对方看到眼睛和整体面部，更不能让帽子妨碍法式贴面礼！

  • Washington Donald Trump empfängt Macron (Reuters/J. Ernst)

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    媒体评论，马克龙成为特朗普上任后首次对美进行国事访问的外国元首实属出人意料，足见其建立了亲近的个人关系。在白宫新闻发布会上，特朗普对法国在打击极端组织等问题上的努力表示感谢。马克龙说，法美在伊朗核问题上存在分歧并不是秘密，法方希望一同合作，与伊朗达成新的协议。

  • USA Washington - Donald Trump trifft Emmanuel Macron (Reuters/K. Lamarque)

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    掸掉头皮屑

    马克龙笔挺考究的西装上真有头皮屑吗？虽然有媒体认为，特朗普在摄影机前的这个举动是在出马克龙的洋相，不过，报以开心一笑的马克龙看起来很懂特朗普亲昵小动作背后的“幽默”。特朗普说，“我们的关系很特殊。我们要令他完美。他很完美。”他还向马克龙伸出手说：“和您见面太高兴了，您是个特殊的朋友。”

  • USA Washington - Donald Trump trifft Emmanuel Macron (Reuters/J. Ernst)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    握手就是伙伴？

    在新闻会最后，特朗普和马克龙双手紧握，似乎都想展示团结。但他们在彼此那里找到真正的好伙伴了吗？

  • USA Washington - Donald Trump trifft Emmanuel Macron - Gala (Getty Images/C. Kleponis)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    并不轻松

    握手拥抱的背后，谈话看来并不那么轻松。对于马克龙提出的伊朗问题新协议，特朗普在记者会上没有做出正面评价。在被问及特朗普是否将给欧盟国家延长钢铝关税豁免期时，马克龙也未正面回答。

  • USA Capitol Hill in Washington | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich (Getty Images/C. Somodevilla)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    国会演讲

    4月25日，马克龙在美国国会发表演讲，呼吁与伊朗谈判，达成新的协议，并强烈捍卫各国间的多边协议，反对贸易战。“我们可以选择孤立主义，但它不会阻止世界的演变”，他说。马克龙还表示相信有一天美国会回来加入巴黎协议。马克龙的演讲赢得参众两院议员多次掌声，但德国《时代周报》评论说，马克龙很会利用特朗普喜欢听奉承的弱点，但这场演讲却是给特朗普的“一记耳光”。

  • USA Präsident Macron Besuch (Reuters/B. Snyder)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    访问华盛顿大学

    马克龙25日还前往乔治•华盛顿大学，与一千多名学生们进行了面对面的交流，内容涉及罢工、移民、宗教、欧洲未来、叙利亚战争、贸易摩擦等等。这位高人气的年轻总统自然在美国也不忘走亲民路线。


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马克龙访美：真是好兄弟？

法国总统马克龙对美国为期三天的国事访问看点多多，花絮不少。不过，宾主相见甚欢背后有无法掩饰的分歧。 (26.04.2018)  

相关音频视频

法国总统马克龙接受德国之声专访（英语）  

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