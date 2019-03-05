 特朗普要求德国为美国驻军多多买单 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2019

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时政风云

特朗普要求德国为美国驻军多多买单

特朗普希望北约伙伴增加其军费。按照美国政府的一项新计划，盟国应该为本国的美国驻军支付更多的费用。

Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump (Reuters/Y. Herman)

（德国之声中文网）美国在全球160多个国家驻扎着超过17万名士兵，几乎相当于整个德国联邦国防军的数量。

美国不仅要在海外贯彻自己的利益，而且也涉及保护其盟国，尤其是北约伙伴。几十年来, 盟友们可一直仰赖美国的支持。但自美国总统特朗普上任以来，美国的支持开始出现问题。

特权美军

特朗普将盟国为自身防御增加军费作为美军提供保护的条件。白宫的一项新计划显示了特朗普对待这一问题的严肃程度。据彭博新闻社报道，美国政府正在就"增加军费开支50%"的计划进行讨论。该计划关系到一些有美国驻军的国家，其中包括德国。按照美国的计划，这些国家应该支付美国驻军的全部费用。除此之外，还要额外增加开支50%， 为美国驻军所享有的特权买单。

据彭博新闻社报道， 到目前为止, 对这一方案的讨论仅限于美国的领导层，目前尚未做出决定。特别是该计划也在国防部和军方高管中引起争议。

前美军驻欧洲部队指挥官霍奇斯（Ben Hodges）自2017年以来一直居住在德国。这位美国国防政策资深专家向德国之声表示："当我第一次听说这些计划时, 我感到非常惊讶。这不是一个严肃的政治考虑。"

Südkorea Militärmanöver mit US-Armee (picture-alliance/dpa/Kyodo/Maxppp)

韩国是美国在国外驻军规模最大的国家之一

韩国试验区

特朗普最近与韩国的谈判表明他对该计划的严肃态度。韩国是美国在国外驻军规模最大的国家之一。在这个亚洲国家驻扎着约2.6万美军士兵，排在日本和德国之后，位居第三。特朗普要求韩国为美军提供更多资金。据称特朗普表示："我们希望额外增加50%的开支"。最终, 韩国同意再增加8%的费用，从原来的8.3亿美元增加到9.24亿美元。

美国前驻欧洲军队指挥官霍奇斯说："美国军队驻扎在韩国是为了保护这个国家"。 特朗普要求韩国增加资金，相对来说让人还能够理解。"但是美国在德国、意大利、希腊或英国驻军是出于共同安全防御的目的。"

驻欧美军枢纽

德国是美国在欧洲最重要的驻军基地。截止 2018年底，在德国的美国驻军人数超过35000人。只有驻日本的美军数量超过德国。斯图加特是美军驻欧洲和非洲总部所在地。美国驻欧空军总部则位于莱茵兰-普法尔茨州的拉姆斯坦（Ramstein）。美国海军陆战队也在德国有基地, 只是海军在德国没有永久基地。

兰德施图尔（Landstuhl）医疗中心是美国最大的海外驻军野战医院。例如, 在伊拉克战争中受伤的美国士兵曾在这里接受医治。目前, 美军正在拉姆斯坦附近建造另一家医院, 耗资将近 1 0亿美元。

Trump besucht Ramstein Air Force Base (Reuters/J. Ernst)

2018年12月，特朗普夫妇在德国拉姆斯坦美军基地

特朗普曾在2018年7月的北约峰会上强调："包括德国在内的一些国家必须为美军增加开支"。

德国联邦议院国防委员会中的社民党籍政治家希齐勒（Thomas Hitschler）说："美军驻扎德国对美国比对德国更有利，因此, 将费用转嫁给德国不合适。美国前驻欧司令霍奇斯也认为："这主要是为了我们自己的利益。因为只有这样我们才能够在非洲，中东和欧洲做我们要做的事情。"

难以想象的数额

社民党政治家希齐勒认为该计划反应了现任美国总统一贯的激进言论，其目的就是按照其"美国第一"的思路，达成对美国最有利的交易。特朗普要求盟国出钱已经不是第一次。他曾经在五角大楼表示："受到我们保护的所有富裕国家，全都处于我们的监督之下。"

特别是德国多次受到美国总统的攻击。特朗普指责德国的军费开支没有按照北约协议达到国内生产总值的 2%。 霍奇斯中将也认为德国应该增加军费开支。但是他表示：""我们应该寻找与这些国家合作的途径， 而不应不断地与它们产生矛盾。"

 

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