特朗普要对批评者“夺权”

（德国之声中文网）白宫发言人桑德斯通报说，特朗普总统正评估取消6名前安全与情报机构负责人一项专有特权-安全许可（Security Clearance）的可行性。他们分别是前中央情报局长布伦南（John Brennan）、前国家情报局局长克拉珀（James Clapper）、前联邦调查局长科米（James Comey）、前对外情报机构-国家安全局局长海登（Michael Hayden）、前联邦调查局副局长麦卡布（Andrew McCabe）及前国家安全事务顾问赖斯（Susan Rice）。

在美国，很多情报与安全机构工作人员离职后仍享有安全许可，原因是，他们常继续以顾问身份为前雇主工作。若无这一资格，他们便无法尽职。享有安全许可者有权接触秘密资讯。

白宫发言人桑德斯

"毫无根据的指控"

桑德斯称，采取这一措施的背景是，若干当事人在特朗普的所谓"通俄门"丑闻中提出过"毫无根据的指控"，并在某些情况下利用这一特权"捞钱"。不过，这位发言人没有进一步说明，她提出的利用机密材料捞钱这一指控到底所指何为。桑德斯否认特朗普是要以此惩罚他与俄罗斯总统普京会晤的反对者。



尤其是布鲁南、科米、克拉珀和海登被认为是特朗普的尖锐批评者。在特朗普上周一在赫尔辛基与普京进行了气氛友好的会晤后，布伦南就曾指控特朗普总统的表现几近"叛国"。

在桑德斯点名的这些要人中至少有两人可能已不享有"安全许可"。《华盛顿邮报》报道说，被特朗普解职的科米便失去了这一资格。麦卡布的一名发言人在推特上表示，麦卡布情况相同。克拉珀则称特朗普意欲采取这一手段实乃"小肚鸡肠"。

凝炼/石涛（德新社、路透社、美联社）