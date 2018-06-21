 特朗普要对批评者“夺权” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普要对批评者“夺权”

现任美国总统考虑，取消多名安全与情报机构前负责人的一项专享特权。令人瞩目的是：６名当事人全是特朗普的批评者。

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin (picture-alliance/Sputnik/S. Guneev)

特朗普总统考虑取消6名前安全与情报机构负责人一项专有特权

（德国之声中文网）白宫发言人桑德斯通报说，特朗普总统正评估取消6名前安全与情报机构负责人一项专有特权-安全许可（Security Clearance）的可行性。他们分别是前中央情报局长布伦南（John Brennan）、前国家情报局局长克拉珀（James Clapper）、前联邦调查局长科米（James Comey）、前对外情报机构-国家安全局局长海登（Michael Hayden）、前联邦调查局副局长麦卡布（Andrew McCabe）及前国家安全事务顾问赖斯（Susan Rice）。

在美国，很多情报与安全机构工作人员离职后仍享有安全许可，原因是，他们常继续以顾问身份为前雇主工作。若无这一资格，他们便无法尽职。享有安全许可者有权接触秘密资讯。

Sarah Sanders Trump PK Sprecherin (picture-alliance/dpa/M. Brochstein)

白宫发言人桑德斯

"毫无根据的指控"

桑德斯称，采取这一措施的背景是，若干当事人在特朗普的所谓"通俄门"丑闻中提出过"毫无根据的指控"，并在某些情况下利用这一特权"捞钱"。不过，这位发言人没有进一步说明，她提出的利用机密材料捞钱这一指控到底所指何为。桑德斯否认特朗普是要以此惩罚他与俄罗斯总统普京会晤的反对者。

USA Cia-Direktor John Brennan (Getty Images/W. McNamee)

特朗普的批评者/前中央情报局长布伦南（John Brennan）

尤其是布鲁南、科米、克拉珀和海登被认为是特朗普的尖锐批评者。在特朗普上周一在赫尔辛基与普京进行了气氛友好的会晤后，布伦南就曾指控特朗普总统的表现几近"叛国"。

在桑德斯点名的这些要人中至少有两人可能已不享有"安全许可"。《华盛顿邮报》报道说，被特朗普解职的科米便失去了这一资格。麦卡布的一名发言人在推特上表示，麦卡布情况相同。克拉珀则称特朗普意欲采取这一手段实乃"小肚鸡肠"。

凝炼/石涛（德新社、路透社、美联社）

DW.COM

前中情局局长科米：特朗普似黑帮老大

前中情局局长科米的新书虽然没有什么爆炸性新闻，但无疑是对特朗普的又一次打击。有关通俄门的调查已让特朗普焦头烂额。 (13.04.2018)  

不顾舆论风暴 特朗普欲邀普京访美

特朗普在芬兰见完普京后，马上就被国内舆论围攻。讨论正热时，他又被证实安排普京访美。不过，德国总理默克尔却欢迎俄美首脑会晤。 (20.07.2018)  

特朗普或接传票接受盘问

负责调查「通俄门」的特别检察官穆勒提出，不排除向美国总统特朗普发出传票，强制他接受问话。此前盘问问题在媒体上提早曝光，外界聚焦特朗普究竟会否出席问话。 (02.05.2018)  

失言改口發酵 各界狠酸特朗普

特朗普一句把wouldn’t说成would，从「没有理由相信是俄罗斯干预选举」180度转变成「没有理由相信『不』是俄罗斯干预选举」，掀起模彷和讽刺特朗普的风潮。 (19.07.2018)  

相关内容

USA Texas Grenzschutzbeamte stoppen Migranten in Nähe Mexiko-Grenze

拆散家庭引公愤 特朗普政策转弯 21.06.2018

在国内外巨大压力下，美国总统签署行政命令，停止5月开始实施的边界家庭分开政策。 特朗普说，「我不喜欢看到家庭被拆散」。

Nordkorea Mike Pompeo Vorbereitung Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un

美国务卿三访朝鲜 官媒冷语相迎 06.07.2018

蓬佩奥今日抵达朝鲜，朝鲜官媒却选在这之前对美国六月的诸多行为加以谴责。

Nord Korea Kim Jong Un beim Test des Feststoffraketentriebwerks Pukguksong-2

美情报机构怀疑朝鲜秘密从事铀浓缩 30.06.2018

美国情报机构认为，平壤试图在核问题上欺骗华盛顿。根据美国全国广播公司的报道，情报部门对局势作出的判断与总统特朗普截然不同。

媒体看中国

Grippeschutzimpfung (picture alliance/dpa/J. Stratenschulte)

德语媒体：如何练就对丑闻的免疫力

中国又一次爆发疫苗丑闻，引起了几乎所有德语报刊的关注。德国记者们还注意到，北京当局责令彻查涉事企业的同时，也加强了对网络讨论的管制。 