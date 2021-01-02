 特朗普要佐治亚州官员帮忙「找出」选票 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.01.2021

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时政风云

特朗普要佐治亚州官员帮忙「找出」选票

根据一段录音，美国总统特朗普要求佐治亚州选举首席官员「找出」11780张选票，让该州选举结果对他有利。

USA Präsident Donald Trump

在《华盛顿邮报》发表关于这次通话的报导之前，特朗普在推特上表示，他曾与拉芬斯伯格通过电话讨论过选民欺诈问题。

(德国之声中文网) 根据《华盛顿邮报》周日 (1月3日)报导，在一段录音中，美国现任总统特朗普要佐治亚州政府官员帮他「找出」11780张选票，这样他就可以比拜登胜过他的选票数多一张。他也说，如果不这么做，可能会有「后果」。

在这段录音中，特朗普敦促佐治亚州州务卿，共和党籍的拉芬斯伯格 (Brad Raffensperger)这么做。据报导，特朗普交替责备拉芬斯伯格和其他官员，试图奉承他，恳求他采取行动，甚至威胁「模糊的刑事后果」。

在整个通话过程中，拉芬斯贝格和他的律师向特朗普解释说，他的论点是基于被推翻的阴谋论。他们告诉特朗普，拜登11779的胜率是公平和准确的，但特朗普并不满意。

特朗普说：「佐治亚州的人民很生气，全国的人民都很生气......再说，你知道，嗯，说你已经重新计算过了，这没有什么问题。我想做的就是这个。我只想找到11,780张选票，这比我们原本多一张。因为我们本来就赢得了这个州。」

USA Atlanta | Brad Raffensperger

特朗普施压佐治亚州州务卿，共和党籍的拉芬斯伯格 (Brad Raffensperger)，要求他帮忙找出选票，引起各界震惊。

DW.COM

拜登在他就职倒数23天之际，听取国安跟外交专家简报，他在活动中发表演说，表示美国与盟友要组成联盟对抗中国在贸易丶技术与人权等方面的侵权行为。

美国当选总统拜登在选举人团计票中通过了270票的门槛，正式赢过特朗普。同一天，不认同特朗普选举舞弊指控的司法部长巴尔提交辞呈。

美联社援引拜登高级顾问鲍尔 (Bob Bauer)的话说，这段录音是「无可辩驳的证据」，证明特朗普向自己党内的一名官员施压，并威胁他「撤销一个州合法的、经过认证的选票统计，并编造另一个选票来代替」。

拜登在以306张选举人团票对上特朗普的232票胜出。拜登所获总票数超过700万票。特朗普过去两个月不断声称在11月3日大选中输给拜登是选民舞弊的结果。但即使他赢得了佐治亚州的16张选举人团票，他也还是输给将于1月20日宣誓就职的拜登。

拜登在佐治亚州以些微优势获胜。这是自1992年柯林顿 (Bill Clinton)以来，第一位在佐治亚获胜的民主党候选人。这也让民主党感到有望在周二该州的两场参议院第二轮选举中获胜。如果获胜，民主党将全面控制国会。

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