特朗普要佐治亚州官员帮忙「找出」选票

(德国之声中文网) 根据《华盛顿邮报》周日 (1月3日)报导，在一段录音中，美国现任总统特朗普要佐治亚州政府官员帮他「找出」11780张选票，这样他就可以比拜登胜过他的选票数多一张。他也说，如果不这么做，可能会有「后果」。

在这段录音中，特朗普敦促佐治亚州州务卿，共和党籍的拉芬斯伯格 (Brad Raffensperger)这么做。据报导，特朗普交替责备拉芬斯伯格和其他官员，试图奉承他，恳求他采取行动，甚至威胁「模糊的刑事后果」。

在整个通话过程中，拉芬斯贝格和他的律师向特朗普解释说，他的论点是基于被推翻的阴谋论。他们告诉特朗普，拜登11779的胜率是公平和准确的，但特朗普并不满意。

特朗普说：「佐治亚州的人民很生气，全国的人民都很生气......再说，你知道，嗯，说你已经重新计算过了，这没有什么问题。我想做的就是这个。我只想找到11,780张选票，这比我们原本多一张。因为我们本来就赢得了这个州。」

美联社援引拜登高级顾问鲍尔 (Bob Bauer)的话说，这段录音是「无可辩驳的证据」，证明特朗普向自己党内的一名官员施压，并威胁他「撤销一个州合法的、经过认证的选票统计，并编造另一个选票来代替」。

拜登在以306张选举人团票对上特朗普的232票胜出。拜登所获总票数超过700万票。特朗普过去两个月不断声称在11月3日大选中输给拜登是选民舞弊的结果。但即使他赢得了佐治亚州的16张选举人团票，他也还是输给将于1月20日宣誓就职的拜登。

拜登在佐治亚州以些微优势获胜。这是自1992年柯林顿 (Bill Clinton)以来，第一位在佐治亚获胜的民主党候选人。这也让民主党感到有望在周二该州的两场参议院第二轮选举中获胜。如果获胜，民主党将全面控制国会。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。