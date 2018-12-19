特朗普要从阿富汗撤军 美防长马蒂斯辞职

(德国之声中文网) 美国国防部长马蒂斯 (James Mattis)因为跟特朗普意见不合，週四突然宣布辞职。但是特朗普却把他的主动辞职称为「退休」。

周四，美国政府官员透露特朗普正在考虑从阿富汗撤兵。在此前一天，美国总统特朗普才刚宣布从叙利亚撤军。知情人士指，国防部长马蒂斯不同意这个决定。

週四下午，马蒂斯在椭圆形办公室与特朗普对谈，提出辞职的请求。他辞职的原因，在他的辞职信中可见端倪: 「因为你有权找一个在这个议题以及其他众多议题上，跟你想法更相近的国防部长，所以我相信我的离开是正确的。」

他的辞职信中表达了他不认同孤立主义。他说，相信美国需要与其他国家维持良好关系，并且尊重盟友。特朗普上任以来，已经退出许多国际组织，包括联合国人权理事会、跨太平洋自由贸易协定等。

在这封信中，马蒂斯认为美国必须坚定明确地对待与美国战略意义日益矛盾的国家，他点名俄罗斯和中国，指出这两个国家想要以威权模式重塑世界，这将以损害美国及其盟友利益为代价：“因此我们必须启动美国权力的所有工具去支持共同防御。”

虽然马蒂斯与特朗普分手的决定并非单纯的高龄退休，但是特朗普在推文中却用「退休」一词替代掉马蒂斯「辞职」的本意。他在推文中宣布马蒂斯将于明年二月「退休」，并感谢他两年的付出。

特朗普政府“伤亡表” 马蒂斯 国防部长马蒂斯在圣诞节前宣布辞职。他明确表示在多项政策上与总统特朗普意见不同，并在辞职信中点名批评中俄。在宣布这个消息的前一天，特朗普表示要从叙利亚撤军，而五角大楼反对这个决定。

特朗普政府“伤亡表” 津克 特朗普12月中旬在推特上宣布，现任美国内政部长津克（Ryan Zinke）将于年底离职，成为华府第9名离职内阁官员。津克因其公款出行、政治活动和潜在利益冲突等问题正接受多项调查。

特朗普政府“伤亡表” 约翰·凯利 白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）在任职16个月后于2018年年底离职。2017年7月他接替了仅干了6个月的普里巴斯（Reince Priebus）。白宫幕僚长这个职位被认为是华盛顿最重要的职位之一。其任务就是落实总统的重要安排，为总统的各项决定提供必要的参考信息。

特朗普政府“伤亡表” 塞申斯 2018年11月7日，司法部长塞申斯 (Jeff Sessions) 宣布请辞，并强调他是在特朗普要求下做出此决定。从塞申斯宣布通俄门调查由穆勒接手之后，多次受到特朗普公开抨击。被看作是特朗普亲信的威廉·巴尔(William Barr)成为新任司法部长。

特朗普政府“伤亡表” 妮基·黑利 美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley）在2018年10月宣布将于年底卸任。在担任驻联合国大使期间，黑利是美国强硬对外政策言辞犀利的代言人。特朗普也对黑利的工作表示了赞扬。前福克斯女主播诺尔特（Heather Nauer）接替黑利成为新的美国驻联大使。

特朗普政府“伤亡表” 蒂勒森(Rex Tillerson) 2018年3月，特朗普宣布解除国务卿蒂勒森的职务，并由中央情报局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）接任。特朗普在接受媒体采访时说，他“自己作出了将蒂勒森解职的决定”，原因则是“政见不同”。他还补充说，蒂勒森“现在将会更加幸福”。去年11月，一度有消息称蒂勒森官位不保，当时特朗普还亲自辟谣。特朗普还曾说要和蒂勒森“智商大比拼”，以回应“蒂勒森曾称特朗普是蠢货”之传言。

特朗普政府“伤亡表” 麦卡比(Andrew McCabe) 蒂勒森被解职后三天，美国联邦调查局副局长麦卡比也丢了工作。司法部长塞申斯给出的理由是麦卡比“行为不当”，认为其在针对希拉里的调查工作中向《华尔街日报》提供误导信息。麦卡比则认为，这是对他调查“通俄门”的报复，FBI前局长科米已经因此在去年5月被解职。值得注意的是，到3月18日，麦卡比就能达到规定工作年限，享受FBI的全额退休金。但是他的解职通知却在两天前下达。

特朗普政府“伤亡表” 科恩（Gary Cohn ） 白宫首席经济顾问科恩2018年3月初主动辞职。他强烈反对特朗普提高钢铁、铝材进口关税的做法，积极提倡全球自由贸易。他在花费11小时试图让特朗普回心转意、却徒劳无功之后，宣布辞职。他的离去也意味着特朗普经济团队中保守派势力胜出，让外界更加担心美国将进一步趋向贸易保护主义，甚至开启贸易战。

特朗普政府“伤亡表” 斯蒂芬·班农 班农是特朗普麾下的重要成员。自选战期间起，这名右翼阵营的旗手人物就是特朗普的顾问，他支持特朗普“优先美国”的战略。然而，班农在白宫也没能呆满一年 。2017年8月18日，白宫方面证实了班农离开特朗普团队的消息。班农随即重返他以前任职的极右翼媒体布莱巴特新闻（Breitbart News），继续担任执行主席。

特朗普政府“伤亡表” 安东尼·斯卡拉穆齐（Anthony Scaramucci） 这位53岁的前对冲基金投资人绰号“莫齐”（Mooch），担任通讯联络主任仅10天。该职位此前空缺数月，然而，前海军陆战队上将约翰·凯利（John Kelly）上任幕僚长同日，斯卡拉穆奇就不得不离职。特朗普对斯卡拉姆齐臭名昭著的对其他高级官员的谩骂攻击感到不悦。

特朗普政府“伤亡表” 沃尔特·肖布（Walter M. Shaub Jr.） 这位前政府道德办公室主任于2017年7月辞职。此前，他与白宫就特朗普的复杂金融资产发生争执。据称，肖布曾称特朗普政府是个“笑柄”。

特朗普政府“伤亡表” 雷恩斯·普里巴斯（Reince Priebus） 这位前白宫幕僚长上任六个月后（2017年7月）被迫离职，此前他与白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇发生公开口角。据称，普里巴斯是白宫西翼反对任用斯卡拉穆奇的人员之一。

特朗普政府“伤亡表” 肖恩·斯派塞（Sean Spicer） 2017年7月，与总统和媒体关系都不好的这位白宫发言人辞职。此前，斯派塞告知特朗普他强烈反对任命斯卡拉穆奇为白宫通讯联络主任。

特朗普政府“伤亡表” 迈克尔·杜布克（Michael Dubke） 2017年5月，这位白宫前通讯联络主任被要求离职。理由是认为他没能处理好有关俄罗斯干预美国大选的各种指责。

特朗普政府“伤亡表” 詹姆斯·科米（James Comey） 2017年5月，特朗普解雇了联邦情报局局长（FBI）科米，理由是他处理克林顿电邮调查不当。但批评者认为，FBI调查特朗普选战团队与俄罗斯的关系才是真正的原因。

特朗普政府“伤亡表” 迈克尔·弗林（Michael Flynn） 2017年2月，特朗普的国家安全顾问弗林上任不到1个月就宣告辞职。他被发现曾在特朗普就职以前，与俄罗斯驻美大使谈及美国对俄制裁，并就该谈话误导副总统彭斯。



阿富汗撤军计划

阿富汗陷入混乱已经长达17年。美国政府在当地派驻了约14000名军人。匿名官员指出，美国政府正在考虑从中召回数千人。这个消息一旦成真，可能不利于先前美国在该地区为促进和平所作的努力。

本周稍早，美国国务院特使哈利扎德 (Zalmay Khalilzad)和塔利班代表在阿布达比举行谈判，很可能会迈向停战。沙特阿拉伯以及阿联酋的代表也有与会。虽然沙特驻华府大使说谈判十分成功，也很有可能会在明年有正面的结果，但是熟悉内情的前任美国务院官员表示，塔利班代表拒绝了哈利扎德提出的停火协议，要求将谈判聚焦在美国撤军。该官员说，美国政府放出撤军的消息可能是为了要展现给阿富汗看的姿态，实际上会怎么操作还有待观察。

罗法/文木/夏立民 (路透社、美联社)