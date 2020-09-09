特朗普西岸视察火灾 否认气候变化

（德国之声中文网）拜登强调，特朗普并没有以科学知识为基础来实行政策，他是"气候纵火犯"，还否认全球暖化的严重后果。拜登警告："如果特朗普连任美国总统，那么地狱般的大火，创纪录的洪水和飓风将变得更加频繁，更具破坏性且更致命。"



"气侯会转凉，你等着看。"

在参访加州森林火灾地区时，美国总统特朗普再度否认了气候变化。周一（9月14日），他在加州萨克拉门托说，全球气候很快会再次降温。他对加州自然资源主管韦德·克劳富特（Wade Crowfoot）表示："气侯会转凉，你等着看。"克劳富特回答："我希望科学会同意你的看法。"

在与救护人员和官员代表的会面中，特朗普再次将加州森林大火归咎于对森林的保育不足。他要求："森林必须被妥善管理。倒下的树木很快会变得非常干燥，它们会变得很像火柴，很容易燃烧。"





大火不仅仅在加州

特朗普曾经前往火灾灾区，以便亲自获取这场大火的相关信息。事实上在他前往之前，就已经爆发过探讨火灾原因而引起的政治争端。毁灭性大火在美国西部的加利福尼亚州，俄勒冈州和华盛顿州等肆虐了数天，已经造成至少35人死亡，光是过去一周就有27人丧生，并且有数十人失踪。超过30,000名消防员正在试图扑灭大火，已经有数千座房屋被摧毁，也摧毁了大约20,000平方公里的土地，这个面积大约是夏威夷的两倍。

11月3日美国总统大选之前，民主党候选人拜登承诺，他将以科学做为基础来应对气候变化，并透过推广环保技术来创造数十万份新工作。

另一方面，特朗普领导下的美国政府放宽了许多有关环境保护的法规，并且坚决投入煤炭和石油的开采。同时，特朗普一直在取笑风力发电等再生能源。





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杨宇/达扬（路透社、德新社、法新社）

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